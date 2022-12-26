РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14396 посетителей онлайн
Новости ОбществоВойна в Украине
9 314 125
переименования (702) Харьковщина (4114) Изюм (226) декоммунизация (622)

Скрябин вместо Цоя: В Изюме провели третью волну дерусификации. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

ізюм

В городе Изюм Харьковской области произошла третья волна переименований городских топонимов, связанных с российскими и советскими деятелями.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин, передает Цензор.НЕТ.

"Третье распоряжение о переименовании. Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьян. уважение новейшим городам-героям Украины. Стив Джобс и Голда Меир - их имена также украсят наш город. Слава Украине!" – написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятели искусств просят Зеленского посодействовать переименованию харьковского театра русской драмы имени Пушкина

Вице-мер опубликовал фото распоряжения начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко, согласно которому в городе проведены следующие переименования:

  1. ул. Алябьева – ул. Валерия Лобановского
  2. ул. Бородина – ул. Дмитрия Яворницкого
  3. ул. Владимира Высоцкого – ул. Стива Джобса
  4. ул. Эскадронная – ул. Романа Кириллова
  5. ул. Костенко Генерала – ул. Максима Поправки
  6. ул. Красноярская – ул. Руслана Крамаренко
  7. ул. Александра Островского – ул. Александра Мохова
  8. ул. Панфилова – ул. Голды Меир
  9. ул. Путейная – ул. Романа Шухевичаул.
  10. Совхоз "Изюмский" – ул. Мариупольский
  11. ул. Рокоссовского – ул. Ярослава Мудрого
  12. ул. Серова – ул. Эдуарда Копычко
  13. ул. Виктора Цоя – ул. Кузьмы Скрябина
  14. ул. Цусимская – ул. Вячеслава Черновола
  15. ул. Челюскина – ул. Левка Лукьяненко
  16. ул. Чернышевского – ул. Дианы Петриненко
  17. ул. Черняховского – ул. Бучанская
  18. ул. 8 Марта – ул. Ирпеньская
  19. ул. Дружбы – ул. Валентины Черевко

Скрябин вместо Цоя: В Изюме провели третью волну дерусификации 01
Скрябин вместо Цоя: В Изюме провели третью волну дерусификации 02

Фото со страницы Владимира Мацокина
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+18
у вас что память отшибла? Кузьма во времена первого майдана агитировал за рыгоАналов и Януковоща за бабки продался на канал Интер как и зеленский
показать весь комментарий
26.12.2022 21:04
+15
Ну тут не согласен. Цоя не нужно было трогать. Цой легенда а не кацапский ватник
показать весь комментарий
26.12.2022 20:52
+15
8 березня - совкове ідеалогічне свято імені Клари Целкін , святкують його міждународно тільки там , де був всратий радянський вплив , в нормальних країнах про нього ніхто й не чув.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вот вот. Подготовку к нападению, она и другие в ее окружении, благополучно прощелкали. Никого не напоминает?
показать весь комментарий
26.12.2022 21:53 Ответить
И она, и Моше Даян, ситуацию вытянули, да. И ушли в отставку после победы. Потому что действительно признали свои ошибки и взяли ответственность на себя. В Украине такого еще не было и наверное не будет
показать весь комментарий
26.12.2022 22:10 Ответить
Мне это напомнило, что ошибаются многие. И многие не признают ответственности, и благополучно пощелкивают возможность учиться. Мне кажется в том ее подвиг и окружения. И этот смысл сейчас очень актуален.
показать весь комментарий
26.12.2022 22:07 Ответить
в Києві так, може було б доречно і сильно !!! в Ізюмі ні !!!
показать весь комментарий
27.12.2022 05:35 Ответить
Вполне нормально переименовали улицы. Самое главное, что это переименование еще больше сплотило патриотически настроенное население страны.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:11 Ответить
Скажіть Ізюмському голові, що його звали не "Кузьма Скрябін", а Андрі́й Кузьменко...
показать весь комментарий
26.12.2022 21:12 Ответить
Вулиця Джобса? А він хоч знав де Україна знаходиться?
показать весь комментарий
26.12.2022 21:12 Ответить
Навіть не знав, що в Україну, його непотріб, завозиться контрабандою
показать весь комментарий
26.12.2022 21:56 Ответить
відколи це ябко непотріб,самі стабільні смарти з надійним залізом непотріб? нічособі.відро яке тарахтить лише на флагманах ну дуже круті "смарти"))))
показать весь комментарий
27.12.2022 03:39 Ответить
8 марта отмечается по всей Европе, это единственный перегиб

По Высоцкому и Цою - к сожалению эти иконы забрали русские, это останется в рашисткой кульмасе, но не надолго - до вторжения Китая.

По новым именам - не нужно совать недавних поп-рок звезд, имена артистов должны отлежаться, пройти испытание временем.

Можно было отдать должное США и Польше, имя Адама Мицкевича например
показать весь комментарий
26.12.2022 21:21 Ответить
Зря. Цой не был НИКОГДА имперским ибецилов, в отлиичии от кинчева к примеру.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:29 Ответить
Изюм очень ватный город. Городское руководство до сих пор не может снять огромную мемориальную табличку посвящённую маршалу жукову.
Коммунальное предприятие - городская больница, носит "гордое" имя иконы песчанской богоматери. Какое отношение эта доска с сомнительным происхождением и которой сбежавшие попы благословляли российских захватчиков на "подвиги"?
С таким же успехом коммунальному предприятию Теплосеть можно присвоить имя Теплого Алексея и надеяться на чудо.
показать весь комментарий
26.12.2022 21:34 Ответить
Хорошее дело. Только не знаю, причем Голда Меир до Изюма? Назвали бы в Киеве, то понятно, а что с Изюмом?
показать весь комментарий
26.12.2022 22:02 Ответить
Скрябін? Ще попсу не возвеличували! Нема достойніших і заслужених імен?
показать весь комментарий
26.12.2022 22:21 Ответить
Во первых Цой и касапом то небыл на 100%, во вторых совок ненавидел и ватником небыл. Зато кузя анус янику и его шобле лизал еще с четвертого года. Сейчас бегал бы кричал что не все так однозначно, надо разбираться.
показать весь комментарий
26.12.2022 23:13 Ответить
Цой был нормальным парнем и погиб не просто так... Высоцкий как бы тоже... та и 8 марта туда же неоднозначно, ну да бог с ним, время сейчас такое, менять так менять
показать весь комментарий
27.12.2022 00:03 Ответить
"8 марці", це суто совково-кацапській, комуністичний, окупаційний "праздінік", що інколи співпадає з єврейським святом пурім !!! цой, як би там не було - кацап !!!
показать весь комментарий
27.12.2022 05:23 Ответить
Так, але він як мінімум не хвойда.
показать весь комментарий
27.12.2022 08:03 Ответить
он же кореец, какой нафиг кацап? )
показать весь комментарий
27.12.2022 14:05 Ответить
так і Лермотова вулиці не варто перейменовувути за однин вірш :
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
показать весь комментарий
27.12.2022 02:04 Ответить
власти Изюма работают на кацапов. Специально доводят все до абсурда чтобы играть на москальскую пропаганду.
показать весь комментарий
27.12.2022 03:26 Ответить
Просто нема слів. Поміняти Цоя на лабуха скрябіна, того самого котрий як остання хвойда продався за бабло риговиродкам. Тим риговиродкам котрі загубили сотні душ і це лише на майдані. А скільки тисяч потвор, діточок потвор творили вакханалію по ВСІЙ Україні. І іменем продажнього лабуха назвати вулицю?
показать весь комментарий
27.12.2022 08:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 