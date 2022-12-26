Скрябин вместо Цоя: В Изюме провели третью волну дерусификации. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В городе Изюм Харьковской области произошла третья волна переименований городских топонимов, связанных с российскими и советскими деятелями.
Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин, передает Цензор.НЕТ.
"Третье распоряжение о переименовании. Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьян. уважение новейшим городам-героям Украины. Стив Джобс и Голда Меир - их имена также украсят наш город. Слава Украине!" – написал он.
Вице-мер опубликовал фото распоряжения начальника Изюмской городской военной администрации Валерия Марченко, согласно которому в городе проведены следующие переименования:
- ул. Алябьева – ул. Валерия Лобановского
- ул. Бородина – ул. Дмитрия Яворницкого
- ул. Владимира Высоцкого – ул. Стива Джобса
- ул. Эскадронная – ул. Романа Кириллова
- ул. Костенко Генерала – ул. Максима Поправки
- ул. Красноярская – ул. Руслана Крамаренко
- ул. Александра Островского – ул. Александра Мохова
- ул. Панфилова – ул. Голды Меир
- ул. Путейная – ул. Романа Шухевичаул.
- Совхоз "Изюмский" – ул. Мариупольский
- ул. Рокоссовского – ул. Ярослава Мудрого
- ул. Серова – ул. Эдуарда Копычко
- ул. Виктора Цоя – ул. Кузьмы Скрябина
- ул. Цусимская – ул. Вячеслава Черновола
- ул. Челюскина – ул. Левка Лукьяненко
- ул. Чернышевского – ул. Дианы Петриненко
- ул. Черняховского – ул. Бучанская
- ул. 8 Марта – ул. Ирпеньская
- ул. Дружбы – ул. Валентины Черевко
Фото со страницы Владимира Мацокина
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По Высоцкому и Цою - к сожалению эти иконы забрали русские, это останется в рашисткой кульмасе, но не надолго - до вторжения Китая.
По новым именам - не нужно совать недавних поп-рок звезд, имена артистов должны отлежаться, пройти испытание временем.
Можно было отдать должное США и Польше, имя Адама Мицкевича например
Коммунальное предприятие - городская больница, носит "гордое" имя иконы песчанской богоматери. Какое отношение эта доска с сомнительным происхождением и которой сбежавшие попы благословляли российских захватчиков на "подвиги"?
С таким же успехом коммунальному предприятию Теплосеть можно присвоить имя Теплого Алексея и надеяться на чудо.
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.