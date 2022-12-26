Скрябін замість Цоя: В Ізюмі провели третю хвилю дерусифікації. ДОКУМЕНТ
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У місті Ізюм Харківської області відбулася третя хвиля перейменувань міських топонімів, пов’язаних із російськими та радянськими діячами.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, передає Цензор.НЕТ.
"Третє розпорядження про перейменування. Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновол, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лук'яненко. Віддаємо повагу новітнім містам-героям України. Стів Джобс і Голда Меір - їх імена також прикрасять наше місто. Слава Україні!" – написав він.
Віцемер опублікував фото розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка, відповідно до якого в місті проведені такі перейменування:
- вул. Аляб'єва – вул. Валерія Лобановського
- вул. Бородіна – вул. Дмитра Яворницького
- вул. Володимира Висоцького – вул. Стіва Джобса
- вул. Ескадронна – вул. Романа Кирилова
- вул. Костенко Генерала – вул. Максима Поправки
- вул. Красноярська – вул. Руслана Крамаренка
- вул. Олександра Островського – вул. Олександра Мохова
- вул. Панфілова – вул. Голди Меїр
- вул. Путійна – вул. Романа Шухевича
- вул. Радгосп "Ізюмський" – вул. Маріупольська
- вул. Рокоссовского – вул. Ярослава Мудрого
- вул. Сєрова – вул. Едуарда Копичко
- вул. Віктора Цоя – вул. Кузьми Скрябіна
- вул. Цусимська – вул. В'ячеслава Чорновола
- вул. Челюскіна – вул. Левка Лук'яненка
- вул. Чернишевського – вул. Діани Петриненко
- вул. Черняхівського – вул. Бучанська
- вул. 8 Березня – вул. Ірпіньська
- вул. Дружби – вул. Валентини Черевко
Фото зі сторінки Володимира Мацокіна
Будь ласка, зачекайте...
По Высоцкому и Цою - к сожалению эти иконы забрали русские, это останется в рашисткой кульмасе, но не надолго - до вторжения Китая.
По новым именам - не нужно совать недавних поп-рок звезд, имена артистов должны отлежаться, пройти испытание временем.
Можно было отдать должное США и Польше, имя Адама Мицкевича например
Коммунальное предприятие - городская больница, носит "гордое" имя иконы песчанской богоматери. Какое отношение эта доска с сомнительным происхождением и которой сбежавшие попы благословляли российских захватчиков на "подвиги"?
С таким же успехом коммунальному предприятию Теплосеть можно присвоить имя Теплого Алексея и надеяться на чудо.
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.