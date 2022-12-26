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перейменування (502) Харківщина (4259) Ізюм (280) декомунізація (448)

Скрябін замість Цоя: В Ізюмі провели третю хвилю дерусифікації. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

ізюм

У місті Ізюм Харківської області відбулася третя хвиля перейменувань міських топонімів, пов’язаних із російськими та радянськими діячами.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін, передає Цензор.НЕТ.

"Третє розпорядження про перейменування. Увічнюємо і закарбовуємо в пам’яті імена ізюмчан, загиблих на цій війні. Свої достойні місця в місцевій топоніміці отримують видатні українці В’ячеслав Чорновол, Діана Петриненко, Валерій Лобановський, Роман Шухевич, Левко Лук'яненко. Віддаємо повагу новітнім містам-героям України. Стів Джобс і Голда Меір - їх імена також прикрасять наше місто. Слава Україні!" – написав він.

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Віцемер опублікував фото розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Валерія Марченка, відповідно до якого в місті проведені такі перейменування:

  1. вул. Аляб'єва – вул. Валерія Лобановського
  2. вул. Бородіна – вул. Дмитра Яворницького
  3. вул. Володимира Висоцького – вул. Стіва Джобса
  4. вул. Ескадронна – вул. Романа Кирилова
  5. вул. Костенко Генерала – вул. Максима Поправки
  6. вул. Красноярська – вул. Руслана Крамаренка
  7. вул. Олександра Островського – вул. Олександра Мохова
  8. вул. Панфілова – вул. Голди Меїр
  9. вул. Путійна – вул. Романа Шухевича
  10. вул. Радгосп "Ізюмський" – вул. Маріупольська
  11. вул. Рокоссовского – вул. Ярослава Мудрого
  12. вул. Сєрова – вул. Едуарда Копичко
  13. вул. Віктора Цоя – вул. Кузьми Скрябіна
  14. вул. Цусимська – вул. В'ячеслава Чорновола
  15. вул. Челюскіна – вул. Левка Лук'яненка
  16. вул. Чернишевського – вул. Діани Петриненко
  17. вул. Черняхівського – вул. Бучанська
  18. вул. 8 Березня – вул. Ірпіньська
  19. вул. Дружби – вул. Валентини Черевко

Скрябін замість Цоя: В Ізюмі провели третю хвилю дерусифікації 01
Скрябін замість Цоя: В Ізюмі провели третю хвилю дерусифікації 02

Фото зі сторінки Володимира Мацокіна

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+18
у вас что память отшибла? Кузьма во времена первого майдана агитировал за рыгоАналов и Януковоща за бабки продался на канал Интер как и зеленский
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26.12.2022 21:04
+15
Ну тут не согласен. Цоя не нужно было трогать. Цой легенда а не кацапский ватник
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26.12.2022 20:52
+15
8 березня - совкове ідеалогічне свято імені Клари Целкін , святкують його міждународно тільки там , де був всратий радянський вплив , в нормальних країнах про нього ніхто й не чув.
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26.12.2022 21:01
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Вот вот. Подготовку к нападению, она и другие в ее окружении, благополучно прощелкали. Никого не напоминает?
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26.12.2022 21:53 Відповісти
И она, и Моше Даян, ситуацию вытянули, да. И ушли в отставку после победы. Потому что действительно признали свои ошибки и взяли ответственность на себя. В Украине такого еще не было и наверное не будет
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26.12.2022 22:10 Відповісти
Мне это напомнило, что ошибаются многие. И многие не признают ответственности, и благополучно пощелкивают возможность учиться. Мне кажется в том ее подвиг и окружения. И этот смысл сейчас очень актуален.
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26.12.2022 22:07 Відповісти
в Києві так, може було б доречно і сильно !!! в Ізюмі ні !!!
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27.12.2022 05:35 Відповісти
Вполне нормально переименовали улицы. Самое главное, что это переименование еще больше сплотило патриотически настроенное население страны.
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26.12.2022 21:11 Відповісти
Скажіть Ізюмському голові, що його звали не "Кузьма Скрябін", а Андрі́й Кузьменко...
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26.12.2022 21:12 Відповісти
Вулиця Джобса? А він хоч знав де Україна знаходиться?
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26.12.2022 21:12 Відповісти
Навіть не знав, що в Україну, його непотріб, завозиться контрабандою
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26.12.2022 21:56 Відповісти
відколи це ябко непотріб,самі стабільні смарти з надійним залізом непотріб? нічособі.відро яке тарахтить лише на флагманах ну дуже круті "смарти"))))
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27.12.2022 03:39 Відповісти
8 марта отмечается по всей Европе, это единственный перегиб

По Высоцкому и Цою - к сожалению эти иконы забрали русские, это останется в рашисткой кульмасе, но не надолго - до вторжения Китая.

По новым именам - не нужно совать недавних поп-рок звезд, имена артистов должны отлежаться, пройти испытание временем.

Можно было отдать должное США и Польше, имя Адама Мицкевича например
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26.12.2022 21:21 Відповісти
Зря. Цой не был НИКОГДА имперским ибецилов, в отлиичии от кинчева к примеру.
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26.12.2022 21:29 Відповісти
Изюм очень ватный город. Городское руководство до сих пор не может снять огромную мемориальную табличку посвящённую маршалу жукову.
Коммунальное предприятие - городская больница, носит "гордое" имя иконы песчанской богоматери. Какое отношение эта доска с сомнительным происхождением и которой сбежавшие попы благословляли российских захватчиков на "подвиги"?
С таким же успехом коммунальному предприятию Теплосеть можно присвоить имя Теплого Алексея и надеяться на чудо.
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26.12.2022 21:34 Відповісти
Хорошее дело. Только не знаю, причем Голда Меир до Изюма? Назвали бы в Киеве, то понятно, а что с Изюмом?
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26.12.2022 22:02 Відповісти
Скрябін? Ще попсу не возвеличували! Нема достойніших і заслужених імен?
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26.12.2022 22:21 Відповісти
Во первых Цой и касапом то небыл на 100%, во вторых совок ненавидел и ватником небыл. Зато кузя анус янику и его шобле лизал еще с четвертого года. Сейчас бегал бы кричал что не все так однозначно, надо разбираться.
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26.12.2022 23:13 Відповісти
Цой был нормальным парнем и погиб не просто так... Высоцкий как бы тоже... та и 8 марта туда же неоднозначно, ну да бог с ним, время сейчас такое, менять так менять
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27.12.2022 00:03 Відповісти
"8 марці", це суто совково-кацапській, комуністичний, окупаційний "праздінік", що інколи співпадає з єврейським святом пурім !!! цой, як би там не було - кацап !!!
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27.12.2022 05:23 Відповісти
Так, але він як мінімум не хвойда.
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27.12.2022 08:03 Відповісти
он же кореец, какой нафиг кацап? )
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27.12.2022 14:05 Відповісти
так і Лермотова вулиці не варто перейменовувути за однин вірш :
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.

Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.
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27.12.2022 02:04 Відповісти
власти Изюма работают на кацапов. Специально доводят все до абсурда чтобы играть на москальскую пропаганду.
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27.12.2022 03:26 Відповісти
Просто нема слів. Поміняти Цоя на лабуха скрябіна, того самого котрий як остання хвойда продався за бабло риговиродкам. Тим риговиродкам котрі загубили сотні душ і це лише на майдані. А скільки тисяч потвор, діточок потвор творили вакханалію по ВСІЙ Україні. І іменем продажнього лабуха назвати вулицю?
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27.12.2022 08:01 Відповісти
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