Кремль не намерен идти на переговоры на условиях Украины, - Песков
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен идти на переговоры по условиям Украины, которая представит на мирном саммите в Организации Объединенных Наций свой план окончания войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
Да, руководство РФ продолжает преследовать в своей полномасштабной военной агрессии против Украины "свои цели".
"Мы никогда не соблюдали чужие условия, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл", - заявил Песков в ответ на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры на условиях Украины.
Топ комментарии
+54 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий27.12.2022 08:25
+51 Alex Vassago
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+39 Garry Grant
показать весь комментарий27.12.2022 08:23
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Пожалуйста, подождите...
А Україна вже давно заявила, що не буде ніяких переговорів до звільнення територій.
Але ПІськов вперто повторює "...переговори... наші умови... наша позиція..."
Кому це цікаво?
Щось дуже непокоїть цей " новий план "...
Зараз парашці треба швиденько термінологію нову вводити. Раніше казали двохсотий, а тепер в тренді двохтисячний.
Все інше --- тільки відкладена наступна війна!
У нас нема другого виходу.
Поставки зброї нарощуються,хоча б і не так,як хотілося, згадайте ситуацію з поставками на початку вторгнення та зараз..
Час працює на нас.
Твоя Підступна Гуманітарка
На цьому фото засідання, на якому не перейменували київську консерваторію, можна побачити ось цю таємничу жінку. Наскільки вдалося визначити, це випускниця московської консерваторії Зоя Семенівна Мединська. Що вирізняє її поміж інших? /тред
Зоя Семенівна - колаборантка. Я кажу це не в значенні "виступає на одній сцені з росіянами". Не в значенні "топить за російську культуру в Україні". Ні, Зоя Семенівна Мединська - колаборантка, що заперечує російську агресію і перекладає провину на Україну.
На конференції щодо перейменування конси з імені Чайковського на шо завгодно її запитали, чому вона голосує проти. Увага: тому що Україна ще в 2014 році напала на Росію, коли почала бойові дії в Луганську. Ця людина працює в консерваторії. Вчить музикантів. За наші гроші.
Що ж, в лютому побачимо...
Ну тоді Кремль певно має намір йти на х%.
Путлер демонстративно поддержит эти "мирные инициативы", но в апреле начнет новое широкомасштабное наступление по всей линии фронта.
Что и подтвердил Песков своим заявлением.
Но тут надо понимать, что даже успехи ВСУ на фронте особо не повлияют на позицию путлера. Путлер уже понял (и принял решение), что война будет многолетней. И Мордор идет именно в этом направлении.
Путлер понял главные слабости Запада:
1. Запад боится/не готов/не хочет реагировать на применение тактического ЯО путлером. И при каждом удобном случае, путлер говорит о своей готовности его применить.
2. Запад боится неконтролируемого развала РФ. Поэтому путлер всячески демонстрирует, что он контролирует в РФ всё. (вспоминая, по-ходу Ирак, Сирию, Афганистан ...)
3. Запад не готов/не хочет к длительной войне на истощение. А путлер готов и всячески это демонстрирует.
4. При всей приверженности Запада "демократическим ценностям", "светлой стороне", "справедливости", "законности" и т.п., истеблишмент Запада прекрасно понимает, что за 30 лет независимости Украина стала коррупционным дном Европы (а вовсе не Польшей например). Так во имя чего гражданам Запада терпеть лишения?
Путлер использует все эти "слабости Запада". И где тут Украина? На п.4 власти могли бы еще повлиять ... но не эта власть. И на горизонте нет "новых героев" (от слова "совсем").
Увы, но правда - очень неприятная для нас.
Але коли Україна звільнить ще більше територій наприклад Мелітополь та Бердянськ і отримає вихід до Азовського моря тоді які будуть у кремля умови? Скажуть віддайте нам Мелітополь
На війні не буває переговорів там є перемога або поразка тому ПЄСКОВ істерично кричить про переговори на своїх умовах бо знають що довго втримати території не зможуть -тоді звісно будуть умови України
А для України головне вибити рашистів з території а не переговори які не дають результату
Украинцам надо доделать начатое. Мало обращая внимания на сотрясания воздуха этим холуем.
Подохни,падаль єрзянська, з риб'ячими очима. А там і до меншої піськової доберуться,разом з пісторванкою навкою.
Смерть всім їбучим російським скотиняка,разом з ввху йлом.
Слава Україні!
проте пішла курсом, який вказав українець.
Сойтись надо посерединке, а не выполнять свои хотелки.
Это дипломатия, в ней нужно идти на уступки, а не только получать преференции.
Дуже сподіваюсь, що така заява пришвидшить постачання ATACMS, F-16 та абрамсів з леопардами
ворог очікує, лише прийняття ЙОГО умов (повна капітуляція на умовах мацвки).
це - не перемовини, а лише диктат!
ще одне підвердження того що з "рашкою" будь-які домовленності не варті "дірки від бублика"
ГітлерПутлєр капут, ми сдайомся, але вони мають можливість висунути свої умови. Наприклад репарації помножити на два чи на три або Мацкву самі можуть спалити, їхні історики стверджують що досвід є.
Слава Націі. піZда фашистській *********.
ї