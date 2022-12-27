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Кремль не намерен идти на переговоры на условиях Украины, - Песков

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пєсков

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен идти на переговоры по условиям Украины, которая представит на мирном саммите в Организации Объединенных Наций свой план окончания войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Да, руководство РФ продолжает преследовать в своей полномасштабной военной агрессии против Украины "свои цели".

"Мы никогда не соблюдали чужие условия, ориентировались только на свои цели и на здравый смысл", - заявил Песков в ответ на вопрос, готова ли Москва идти на переговоры на условиях Украины.

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Топ комментарии
+54
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27.12.2022 08:25
+51
Москва не готова...!!?
А Україна вже давно заявила, що не буде ніяких переговорів до звільнення територій.
Але ПІськов вперто повторює "...переговори... наші умови... наша позиція..."
Кому це цікаво?
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27.12.2022 08:24
+39
Ще 100К "івашок"?
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27.12.2022 08:23
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Ще 100К "івашок"?
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27.12.2022 08:23 Ответить
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27.12.2022 16:57 Ответить
Москва не готова...!!?
А Україна вже давно заявила, що не буде ніяких переговорів до звільнення територій.
Але ПІськов вперто повторює "...переговори... наші умови... наша позиція..."
Кому це цікаво?
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27.12.2022 08:24 Ответить
Українською мовою правильно«ПІПІСЬКОВ».
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27.12.2022 08:36 Ответить
Вуса піськи навки заворушились.
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27.12.2022 09:29 Ответить
Це Зеля пропонує мир будь-якою ціною.
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27.12.2022 09:01 Ответить
ви щось переплутали - Зеленський сказав спочатку звільнення територій потім переговори
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27.12.2022 09:27 Ответить
А ще недавніше Україна заявила про план миру в лютому,до річниці війни.
Щось дуже непокоїть цей " новий план "...
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27.12.2022 09:11 Ответить
Так вони вже давно озвучили свою позицію. Буквою Зю, тобто рачком, прицмокуючи. І вже давно готові, не перший місяць наші ЗСУ їх так користають.
Зараз парашці треба швиденько термінологію нову вводити. Раніше казали двохсотий, а тепер в тренді двохтисячний.
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27.12.2022 10:00 Ответить
Не навоевались ещё 102000
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27.12.2022 08:24 Ответить
Ну не письков же воюет и сдыхает. И не его сынишка.
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27.12.2022 08:27 Ответить
Вообще-то, это не его сынишка.

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27.12.2022 08:50 Ответить
Тот, что справа, известный дебошир и алиментщик. Боброедка платит. Все довольны.
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27.12.2022 17:48 Ответить
навіть дивитися спотворно на ці рожі
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28.12.2022 02:22 Ответить
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27.12.2022 08:25 Ответить
може він план міру не чув від Кулеби? -Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що український уряд розраховує провести саміт з формули миру до кінця лютого.Водночас міністр зазначив, що кожна війна завершується дипломатичним шляхом.
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27.12.2022 08:25 Ответить
Який ідіот придумав це формулювання "дипломатичним шляхом"? Кожна війна закінчується капітуляцією!
Все інше --- тільки відкладена наступна війна!
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27.12.2022 08:53 Ответить
Як ви собі уявляєте в реальності капітуляцію кацапів? Враховуючи те яке і скільки озброєння нам надають. Нагадаю, що ми не отримали жодного західного танка чи бмп. Про літаки і ракети годі і говорити. Тут хоча б вистачило на звільнення півдня. Та й будемо відверті, черги у військомати те ж зараз не стоять.
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27.12.2022 09:18 Ответить
А Ви уявляєте собі капітуляцію України ? Коли прийде "руцкий Ваня"? Частина народу буде знищена, інша --- в ешелонах до Сибіру,будувати "города -- миллионники".
У нас нема другого виходу.
Поставки зброї нарощуються,хоча б і не так,як хотілося, згадайте ситуацію з поставками на початку вторгнення та зараз..
Час працює на нас.
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27.12.2022 09:53 Ответить
Так само, як в 89-му в Афганістані, виведення військ з усіх контрольованих територій. Шо тут таке важке для "уявлення"?
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28.12.2022 01:54 Ответить




Твоя Підступна Гуманітарка



На цьому фото засідання, на якому не перейменували київську консерваторію, можна побачити ось цю таємничу жінку. Наскільки вдалося визначити, це випускниця московської консерваторії Зоя Семенівна Мединська. Що вирізняє її поміж інших? /тред
Зоя Семенівна - колаборантка. Я кажу це не в значенні "виступає на одній сцені з росіянами". Не в значенні "топить за російську культуру в Україні". Ні, Зоя Семенівна Мединська - колаборантка, що заперечує російську агресію і перекладає провину на Україну.
На конференції щодо перейменування конси з імені Чайковського на шо завгодно її запитали, чому вона голосує проти. Увага: тому що Україна ще в 2014 році напала на Росію, коли почала бойові дії в Луганську. Ця людина працює в консерваторії. Вчить музикантів. За наші гроші.
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27.12.2022 08:27 Ответить
Судячи з усього там вся консерваторія така,якщо їм все рівно до позиції цієї жаби. Скільки ще ватного мотлоху в Україні. Треш якийсь 🤦
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27.12.2022 08:35 Ответить
Мабуть, це якась з родини мединського, російського ублюдка!!!
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27.12.2022 21:39 Ответить
З ними ніхто і не збирається про щось домовлятися. Забагато про себе думають. Тільки повний розгром орків. Як вони ще цього не зрозуміли?
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27.12.2022 08:27 Ответить
Не збирається ?
Що ж, в лютому побачимо...
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27.12.2022 09:17 Ответить
Кацапи і здоровий глузд?🤔...Треба буде запам'ятати перший рядок у звіті нашого Генштабу,при якому такий намір у кацапні з'явиться.
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27.12.2022 08:28 Ответить
Нравіца нє нравіца .. нафіг з Криму, Донбасу, Гаага і репараціі.
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27.12.2022 08:30 Ответить
Та хто вас запитувати буде.
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27.12.2022 08:33 Ответить
а кремль ніхто не питає
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27.12.2022 08:36 Ответить
Кремль не має наміру йти на переговори на умовах України, - Пєсков

Ну тоді Кремль певно має намір йти на х%.
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27.12.2022 08:37 Ответить
Каки-таки переговоры? Плацкарта служебная на узкоколейке в лесу и телефонный провод до бункера. Чашка какавы и два часа на размышление.
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27.12.2022 08:38 Ответить
На здоровий глузд?)))
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27.12.2022 08:38 Ответить
так и гитлер когда то пытался убедить.... такая же участь ждет и х.уйла с письковыми и прочей швалью русни. Чужое брать плохо - этому их мамы не учили .. вот отморозки и пакостят
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27.12.2022 08:40 Ответить
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27.12.2022 17:00 Ответить
Це ще нічого по мосськві не прилітало))
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27.12.2022 08:41 Ответить
желательно по Дубенскому маш заводу!
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27.12.2022 08:48 Ответить
Кремлівські довбні не розуміють, що царську росію згубила війна, в яку вляпався царизм, комуністичний СРСР розвалила афганська війна, а путінському мордору "дасть жабячу цицьку" війна проти України. Нашу БАТЬКІВЩИНУ чекає неминуча перемога, а рашку - занепад, хаос і розвал.
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27.12.2022 08:42 Ответить
Не пойдёте, значит вас понесут.
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27.12.2022 08:42 Ответить
Піськов іди спочатку в сраку, а вже потім нах...й.
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27.12.2022 08:44 Ответить
24.02.23 г. Зеля выкатит "мирный план" в котором будут учтены интересы РФ. Ну как "учтены" ... Откровенного слива интересов Украины там не будет, главное - остановить войну и усадить путлера за стол переговоров. Именно для этого Байден и вызывал Зеленского в Вашингтон.

Путлер демонстративно поддержит эти "мирные инициативы", но в апреле начнет новое широкомасштабное наступление по всей линии фронта.
Что и подтвердил Песков своим заявлением.
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27.12.2022 08:44 Ответить
бот разлогинся!
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27.12.2022 08:47 Ответить
Ну що ж,можливо кацапи через свою пиху, не дадуть зеленій шоблі "остановиться посредине", й тим самим підготувати нову війну,на більш вигідних для параші умовах...
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27.12.2022 09:05 Ответить
От "зеленой шоблы" в этой ситуации ничего не зависит. Условие "закончить войну в 2023 г. " выкатил коллективный Запад (Байден просто озвучил Зеленскому эту позицию). Как "закончить"? ... Да Западу покуй как. Главное закончить.
Но тут надо понимать, что даже успехи ВСУ на фронте особо не повлияют на позицию путлера. Путлер уже понял (и принял решение), что война будет многолетней. И Мордор идет именно в этом направлении.
Путлер понял главные слабости Запада:
1. Запад боится/не готов/не хочет реагировать на применение тактического ЯО путлером. И при каждом удобном случае, путлер говорит о своей готовности его применить.
2. Запад боится неконтролируемого развала РФ. Поэтому путлер всячески демонстрирует, что он контролирует в РФ всё. (вспоминая, по-ходу Ирак, Сирию, Афганистан ...)
3. Запад не готов/не хочет к длительной войне на истощение. А путлер готов и всячески это демонстрирует.
4. При всей приверженности Запада "демократическим ценностям", "светлой стороне", "справедливости", "законности" и т.п., истеблишмент Запада прекрасно понимает, что за 30 лет независимости Украина стала коррупционным дном Европы (а вовсе не Польшей например). Так во имя чего гражданам Запада терпеть лишения?

Путлер использует все эти "слабости Запада". И где тут Украина? На п.4 власти могли бы еще повлиять ... но не эта власть. И на горизонте нет "новых героев" (от слова "совсем").
Увы, но правда - очень неприятная для нас.
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27.12.2022 10:45 Ответить
Отже Україна стала дном корупції в Європі. А чим же стала Угорщина та Росія? Щось тхне від вас російським Ботом.
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28.12.2022 02:30 Ответить
Пиха не позволяє . Каитесь . Протрезвіння не може наступити .
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27.12.2022 08:45 Ответить
ну тогда иди нах!
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27.12.2022 08:46 Ответить
Так Україна і не вимагає переговори це кремль хоче переговори на своїх умовах.
Але коли Україна звільнить ще більше територій наприклад Мелітополь та Бердянськ і отримає вихід до Азовського моря тоді які будуть у кремля умови? Скажуть віддайте нам Мелітополь
На війні не буває переговорів там є перемога або поразка тому ПЄСКОВ істерично кричить про переговори на своїх умовах бо знають що довго втримати території не зможуть -тоді звісно будуть умови України
А для України головне вибити рашистів з території а не переговори які не дають результату
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27.12.2022 08:49 Ответить
Тут одно может быть - Писькову отведена роль глашатая. Он, Песков, каждый раз, произносит то, что ему приказано говорить. Сделали с него говорящую куклу.
Украинцам надо доделать начатое. Мало обращая внимания на сотрясания воздуха этим холуем.
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27.12.2022 09:21 Ответить
А він завжди і був такою путінською лялькою на ниточках, путін смикає за ниточку і пiска під носом Пiськіна рухається. (вибачте за тафтологію)
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28.12.2022 02:33 Ответить
Щось не пам'ятаю про умови переговорів гітлера і сталіна наприклад ..Про які переговори можна мусолоти коли наша ціль це вигнання свинособак з наших земель
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27.12.2022 09:26 Ответить
Восени 41 року через треті країни велись зондування щодо припинення німецького наступу. Варто читати спогади воєначальників обох армій.
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27.12.2022 11:20 Ответить
Кремль ніхто не буде питати, що він хоче бо він буде не спроможний в загалі існувати в цих кордонах, прийдеться терпіти і капітулювати на умовах України і її союзників.
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27.12.2022 09:27 Ответить
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 103 220 осіб (+620 за добу), 3016 танків, 1998 артсистем, 6024 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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27.12.2022 09:31 Ответить
Але, чому ніхто не рахує втрати ЗСУ, про які зовсім не говорять. Сили ЗСУ не безмежні, причому на східному фронті у нас теж не все гладко.
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27.12.2022 23:39 Ответить
ну и вали ***** с *************...................
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27.12.2022 09:39 Ответить
Це ж треба, в себе під носом відростив " пісту" Тьху, гидота монголоїдна. .Буде тобі плятіна, " ліфт на ешафот" Бажаючих, відтяти тобі тобі кончені "безтолковки", знайдеться купа людей. Я б даже сказав, що буде конкурс, хто повісить цього російського скота.
Подохни,падаль єрзянська, з риб'ячими очима. А там і до меншої піськової доберуться,разом з пісторванкою навкою.
Смерть всім їбучим російським скотиняка,разом з ввху йлом.
Слава Україні!
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27.12.2022 09:40 Ответить
Йоршик засраний, українцям нах не потрібні перемовини з клоакою. Голи потилицю.
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27.12.2022 09:42 Ответить
"Москва" вже орієнтувалися лише на свої цілі та на здоровий глузд" Джерело: https://censor.net/ua/n3389496
проте пішла курсом, який вказав українець.
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27.12.2022 09:43 Ответить
Ну то нехай парашистан йде шляхом сруськАгА вАЄнного судна. Маршрут йому добре відомий
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27.12.2022 09:51 Ответить
ДОГОВОРЫ - это про договариваться, а не диктовать свои условия.
Сойтись надо посерединке, а не выполнять свои хотелки.
Это дипломатия, в ней нужно идти на уступки, а не только получать преференции.
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27.12.2022 09:55 Ответить
Ідіть н.уй, ненормальні
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27.12.2022 10:03 Ответить
С террористами не договариваются их уничтожают.
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27.12.2022 10:06 Ответить
Цілі у русні поміняються, замість сакральних терріторій і рускаго мира будуть мріяти про продукти, на які будуть міняти військових злочинців.
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27.12.2022 10:12 Ответить
Навіть серед руснявих блогерів пропагандонів є така думка що - всі заяви піськова , треба сприймати - навпаки . .
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27.12.2022 10:32 Ответить
Прощай немытая раССея Насчет Мединской це справа СБУ , таких людей нужно лишать гражданства , если она в публичной плоскости делает заявления на користь расии Причем судебные процессы должны проходить быстро , быть в приоритете . И тогда у нее можно будет забрать право голоса в Консерватории . А насчет Чайковского ...... ну я бы, подумал , а под ,что тогда проводить похороны ***** , это традиция . Ну и Чайковский все таки гениальный композитор .
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27.12.2022 10:35 Ответить
N
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27.12.2022 10:39 Ответить
в чем здравый смысл убивать людей разрушать их дома?...он в орков свой грабить насиловать убивать украинцев и тешится от содеянного...
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27.12.2022 10:43 Ответить
"Ми ніколи не дотримувалися чужих умов, орієнтувалися лише на свої цілі та на здоровий глузд" у світової спільноти теж є здоровий глузд похоронити рашистську ракову пухливу, котра є на тілі світової спільноти ,безглуздям котрої є війна і вбивство.
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27.12.2022 11:11 Ответить
для пути переговоры с Украиной,как серпом по яйцам.назвать себя петухом гамбургским -смерти подобно,а на шару сорвать куш,мираж.Доходяга на последок решил остаться ампиратором,но всё на табло вован,ты=0.
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27.12.2022 11:22 Ответить
Гаразд, але цього разу відпустіть сина Пєскова на фронт.
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27.12.2022 12:04 Ответить
Перемовини на "условіях русского ваєннава *******"
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27.12.2022 12:39 Ответить
Як багато тут знавців секретів Овального кабінету. Напевно мають інформаторів на рівні Адміністрації Президента США.. Як втомили вже ці зрадо...ські потуги....
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27.12.2022 12:47 Ответить
Згодна з вами.
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28.12.2022 02:38 Ответить
Песков со своим недофюрером будет продолжать империалистическую войну, но чужими руками, сам и его семья на фронт не пойдут.
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27.12.2022 13:10 Ответить
Просто чудова заява Пескова! Просто атас! Керівництво РФ прямо заявило- ми не договороспроможні. Що і треба було довести черговий раз всіляким макроно-шольцо-іншеполітикам.
Дуже сподіваюсь, що така заява пришвидшить постачання ATACMS, F-16 та абрамсів з леопардами
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27.12.2022 14:10 Ответить
Не треба на умовах України, достатньо на умовах статуту ООН та Будапештсього меморандуму. Плюс міжнародний суд з приводу компенсацій.
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27.12.2022 16:14 Ответить
тогда пойдете нах с оон...
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27.12.2022 17:04 Ответить
немає. ніякого. сєнсу. ці . перемовини.
ворог очікує, лише прийняття ЙОГО умов (повна капітуляція на умовах мацвки).
це - не перемовини, а лише диктат!
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27.12.2022 17:22 Ответить
Пескова понять несложно. Если ***** согласится, акеле оборвут хвост и обосцут. Придется принять яд как Николаша 1 и Гитлер,
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27.12.2022 17:53 Ответить
-"ми ніколи не дотримувалися чужих умов, орієнтувалися лише на свої цілі'''-
ще одне підвердження того що з "рашкою" будь-які домовленності не варті "дірки від бублика"
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27.12.2022 18:18 Ответить
Скоро беспилотники будут по спутнику наведены на всех главарей террористической организации России!
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27.12.2022 18:30 Ответить
parUsian *********** parvus ***********
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27.12.2022 19:23 Ответить
значит кремль в лице ***** идёт вслед за русским кораблём!и вообще какие ***** переговоры когда враг оккупирует,убивает ежедневно Украинцев,насилует и мародёрит?!
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27.12.2022 19:39 Ответить
Все дуже просто...тоді ідіть на х*й разом з тими хто закликає Україну до переговорів з вами
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27.12.2022 19:42 Ответить
Я звісно проти перемовин, поки не заволають Гітлер Путлєр капут, ми сдайомся, але вони мають можливість висунути свої умови. Наприклад репарації помножити на два чи на три або Мацкву самі можуть спалити, їхні історики стверджують що досвід є.
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27.12.2022 22:07 Ответить
Дебил
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28.12.2022 00:35 Ответить
Смотрю на мордашку пескова и вижу как на международном военном трибунале в гааге он будет мямлить.... А что я..., я ничего...это все володя
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28.12.2022 00:50 Ответить
Украина вообще на переговоры не собирается идти. Это кремль каждый день паникует и про переговоры орет.
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28.12.2022 01:03 Ответить
черт уссатий. перемовини пройдуть під діктатом України: капітуляція, репараціі, Гаага.

Слава Націі. піZда фашистській *********.
ї
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28.12.2022 05:41 Ответить
кацапия не пойдет на переговоры, а приползет...
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28.12.2022 06:45 Ответить
Доки ми маємо Зелю, в Московії сподіваються, що він підпише капітуляцію.
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28.12.2022 07:25 Ответить
 
 