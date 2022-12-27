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РФ перебросила в Беларусь части танковой армии, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Части российской танковой армии переброшены в Беларусь для проведения учений. Ранее эта армия была разгромлена в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в строительстве, на севере части российской 1-й гвардейской танковой армии, вероятно, оказались среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь.

"Это соединение, вероятно, проводило тренировку перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность", - говорится в сообщении.

По данным британской разведки, за последние 48 часов боевые действия по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмутского сектора Донецкой области и возле Сватово в Луганске.

Россия по-прежнему инициирует частые мелкомасштабные атаки в этих районах, хотя небольшая территория перешла из рук в руки, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, во время наступления в сентябре ВСУ разбили танковую 1-ю гвардейскую танковую армию, предназначенную для обороны Москвы.

Также читайте: Россия имеет два варианта для нового наступления в Украине, - Минобороны Германии
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Топ комментарии
+2
Пора закатать бабло в асфальт, а то чик-чирик нападет
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27.12.2022 09:21
+2
В спам за Правду?
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27.12.2022 09:23
+2
У лютому 2022 року що було? Не заклики до "шашликів"? Щось змінилося? "Бубочка" став "суперпатріотом"?
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27.12.2022 09:47
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В спам за Правду?
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27.12.2022 09:23 Ответить
Я думаю тут не место провокаторам с мордара...
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27.12.2022 09:41 Ответить
У лютому 2022 року що було? Не заклики до "шашликів"? Щось змінилося? "Бубочка" став "суперпатріотом"?
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27.12.2022 09:47 Ответить
Ну якщо ти не побачив ким він став, то ти теж провокатор, чи зрадник чи агент фсб!
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27.12.2022 11:06 Ответить
Це ти про Зеленського? Адже це він говорив про "нагнітання" взимку 2022 року! І тим самим спровокував "розхолодження" у суспільстві стосовно підготовки росіян до агресії
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27.12.2022 11:09 Ответить
Пора закатать бабло в асфальт, а то чик-чирик нападет
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27.12.2022 09:21 Ответить
земля им всем асфальтобетоном...
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27.12.2022 10:12 Ответить
Джавелины ждут вас олени.
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27.12.2022 10:18 Ответить
 
 