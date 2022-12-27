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Австрия (734) война (46696) прогноз (677) переговоры с Россией (442) Таннер (3)

"Непонятно, будет ли когда-нибудь победитель в войне РФ против Украины, - министр обороны Австрии Таннер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

таннер

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер не уверен, что в войне, которую Россия ведет на территории Украины, "будет когда-то победитель".

Об этом она заявила Welt, отвечая на вопрос о перспективах деоккупации всей украинской территории, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Глава австрийского оборонного ведомства сказала, что "разделяет" мнение топгенерала армии США Марка Милли, заявившего ранее, что Украина якобы не сможет выиграть войну в ближайшем будущем, то есть освободить все захваченные россиянами земли.

"Боеспособность Украины недооценивали в начале этой войны, и сегодня, после более чем 10 месяцев, все еще часто недооценивают. Однако Москва имеет огромные запасы средств и солдат. К счастью, Украина добилась очень важных успехов, но ей нужно защищать огромную территорию", - сказала она.

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Таннер считает важным, чтобы "на фоне шли переговоры и внимание все больше возвращалось к дипломатии".

"Но среди некоторых государств ЕС существует мнение, что Украина как суверенное государство сама решает, когда начинать переговоры и какова должна быть цель этих переговоров. С другой стороны, Запад, который месяцами поддерживает Украину оружием и миллиардами, должен работать с Киевом, чтобы выяснить, когда будет достигнут предел этой войны и когда имеет смысл начинать переговоры в соответствующей форме", - сказала она.

Она назвала это "трудным вопросом", над которым, однако, "мы должны сейчас больше думать".

Топ-чиновник Австрии добавила, что "нельзя забывать о высоких ценах на энергоносители - следствие войны Путина против Украины, которую люди на Западе все чаще считают обременительной".

Также читайте: Украина планирует провести саммит относительно формулы мира до конца февраля с участием генсека ООН Гутерриша, - Кулеба

Таннер напомнила, что Австрия – "нейтральная страна", которая не помогает Украине вооружением и боеприпасами, но дает полевые рентген-аппараты, каски и обогреватели, "что не менее важно".
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Топ комментарии
+32
яка огидна пика
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27.12.2022 13:30
+26
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27.12.2022 13:32
+21
Австрія, шо ви хочете.
Хто був, той знає, що в австрії на квадратний метр орків більше, ніж австрійців. Гидотно просто йти Віднем. Ото і результат.
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27.12.2022 13:36
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яка огидна пика
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27.12.2022 13:30 Ответить
А хтось же її чпокає.
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27.12.2022 13:46 Ответить
****** так себя ушатать в 52 два года то. Наверно курит и бухает как черт
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27.12.2022 13:59 Ответить
Я в шоці Гадав шо їй 72+... Аж пішов перевірив...
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27.12.2022 16:09 Ответить
Схожа на Ларису Доліну)))
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27.12.2022 14:02 Ответить
Бляха , переговори , це типу , щоб жертва віддалась насильнику добровільно , але якщо не хоче повнвністю добровільно , то тоді хай хоть , на ,, пол шишечки ,, , але потім , коли жертва розслабиться , то буде по повній програмі.
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27.12.2022 14:06 Ответить
везде естьб ********* и пидзерастки.. даже австрийско американские
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27.12.2022 15:45 Ответить
Танка ж стара драна шалава
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27.12.2022 21:30 Ответить
Надо запретить в ЕС траву .
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27.12.2022 13:32 Ответить
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27.12.2022 13:32 Ответить
Я з нею згоден з погляду на те що знає вона більше чим ми:

ми ж втрачаємо українських синів забираючи з собою москальську навалу...
А що робить "держава" чи/та Світ щоб позбутись від "Озера" як від кадафі?
Де лендліз чи власне виробництво зброї....

Мопед 150км і той "невловимий"*...

* - Коли ракетні гіперзвукові технології вже є чи рельсатрони магнітні...
Просто представте щоб ТЕС АЕС спроряджувалась рельсатроном з ШІ для точного прооразунку вистрілу... І ліяка балістична пукавка не страшна...
Але... доки влада не національна - буде продовжуватись геноцид.
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27.12.2022 14:32 Ответить
«доки влада не національна - буде продовжуватись геноцид« ‼️‼️‼️
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27.12.2022 14:42 Ответить
Неитральність Австріі якось аж нижче плінтуса .
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27.12.2022 13:33 Ответить
не следует путать нейтральность с продажностью.
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27.12.2022 13:34 Ответить
Тупа курка! Яку ще дипломатію не використано??? Переможець в цій війні це Україна!
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27.12.2022 13:34 Ответить
Вона не вірить в ЗСУ - на палю відьму!
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27.12.2022 13:34 Ответить
Подстилки Кремлевские с 1945 года. Победитель будет тупая ты ***** и это Украина победит рашку
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27.12.2022 13:35 Ответить
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27.12.2022 13:35 Ответить
Ах ти ж ***** крашена!
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27.12.2022 13:36 Ответить
Австрія, шо ви хочете.
Хто був, той знає, що в австрії на квадратний метр орків більше, ніж австрійців. Гидотно просто йти Віднем. Ото і результат.
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27.12.2022 13:36 Ответить
яка перемога в трагедії?

купу людей помре, через ЧСВ утіпутіна, от і вся історія
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27.12.2022 13:37 Ответить
Хто про що, а "baba" про "всепропало"!
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27.12.2022 13:40 Ответить
Она случайно не подруга Фирташа ?
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27.12.2022 13:38 Ответить
Мені австрія нагадує стару повію, яку вже ніхто не хоче, а вона все одно набиває собі ціну.
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27.12.2022 13:38 Ответить
Австрія тотально скурвлена кацапами. Там їх гніздо. Всі покидьки ********** та наші на чолі з Фірташем там як в сир в маслі катаються.
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27.12.2022 13:38 Ответить
Так всі німецькомовні "лідори" на ЗП в газпромі, а зараз мабуть бюджети поврізали, от верзуть херню, на захист своїх роботодавців...
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27.12.2022 13:38 Ответить
Чесно кажучи сумніваюсь, що в Австрії взагалі є будь яка оборона. Ну а дивлячись на міністерку цієї відсутньої оборони очікувати від неї "адекватний" військовий прогноз рівноцінно очікуванню від мене, інженера-механіка, "адекватного" прогнозу по розвитку аграрного підприємства чи харчової промисловості! Вона і військова справа - речі несумісні!
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27.12.2022 13:38 Ответить
та й ***** з нею
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27.12.2022 13:38 Ответить
е ні, так не піде !
колись австрійський генштаб придумав Україну -
а тепер ховає дзьоба в пісок, як страус !
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27.12.2022 13:39 Ответить
А де ж посмішка чи смайлік "The Fifth Third" стосовно цієї застарілої вже хрені від кремлядей про "народжені Австрією", що, до речі, не співпадає з останньою версією )(уйла про "батька" України Леніна?! Виправляйся!
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27.12.2022 13:44 Ответить
Не має РФ ні засобів, ні солдат! Все розікрадено і стало очевидно для всіх....і тепер свою головну функцію, як стримування Китая, Московія вже не виконує! І всі просто не знають, що з цим ************ робити
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27.12.2022 13:40 Ответить
Засоби й ресурси в рашистів ще є, але КРЖ набагато більше, а воно криє своїх роССіянців на користь ЗСУ!
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27.12.2022 13:46 Ответить
От що роблять брудні кацапські гроші.
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27.12.2022 13:41 Ответить
Не переймайся ти так,якщо незрозуміло можемо ще раз повторити - звільнення всіх територій України по межі 91року,демілітаризація та денафікація ерефії,міжнародний трибунал над злочинцями,відновлення і відбудова України загарбником,виплата репарацій та ін.Якщо до завтра забудеш то не хвилюйся,можемо кожного ранку повторяти поки твердо так не запам'ятаєш.
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27.12.2022 13:43 Ответить
Ще одну шльондру кацапи "папрасілі" висловити свою нікому не потрібну думку.
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27.12.2022 13:44 Ответить
Бабе 52 года,а выглядит на 72.Наверное до сих пор завидует другой австрийской дуре - Катрин Кнайсль за то что та танцевала с Путлером.
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27.12.2022 13:45 Ответить
Точно будет переможенний - куйло...
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27.12.2022 13:53 Ответить
Таннер нагадала, що Австрія - "нейтральна країна", яка не допомагає Україні озброєнням та ************» . То виникає логічне питання - Кому потрібні її висновки і на кого вона працює
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27.12.2022 13:54 Ответить
Старая *********!!!
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27.12.2022 13:58 Ответить
Ця бл.дь мабуть теж з ****** танцювала
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27.12.2022 13:58 Ответить
Скажите старушке, что условия окончания войны определяют те кто воюет или помогает воевать так или иначе. А «нейтральным» странам можно только принимать существующую реальность как таковую. Это цена за нейтралитет
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27.12.2022 13:59 Ответить
Пусть дают то, что могут дать, за это спасибо... Ну, а мнение у каждого своё может быть, усераться и биться в истерике нет смысла, сказала и сказала, это её дела.
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27.12.2022 14:01 Ответить
А шо такоє?
дружище тупін внезапно обісрася?
Вибач, стара, миротворцем у нас вже Ердоган На ці лаври, ти лярво, можеш не сподіватися
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27.12.2022 14:02 Ответить
Навіть до цієї ху*ловської підстилки вже дойшло - Ні про яку "перемогу" х*йла й мови бути не може...)))
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27.12.2022 14:09 Ответить
Певно вона щось знає про Зелю !
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27.12.2022 14:12 Ответить
..по-перше - подяка за хоча б таку допомогу..
..по-друге - Глава австрійського оборонного відомства, вам повЕзло, що на шляху між найбільш людожерським улусом колишньої Орди та Вами постала Україна (а не Угорщина, до прикладу) з її безіменними (як завжди, і ви до цього вже звикли за століття та задрімали) Героями, бо вам насрать, хто вас оберігає.. аби тільки у вашій сраці було тепло та не порожньо
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27.12.2022 14:14 Ответить
Ох уж ети баби .. Особенно австрийские . Язиком машут , словно метлой метут .!!
.
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27.12.2022 14:15 Ответить
В пятьдесят иметь такой вид! Она что - беломорканал с лубянской лошадью изо рта не вынимает.
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27.12.2022 14:19 Ответить
Страна которая не помогает призывает Украину сдаться. Они видеть устали. Так хочется на старости поработать в правлении Газпрома.
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27.12.2022 14:58 Ответить
Вони, всі ці нєйтральні, не розуміють одного, або ми переможемо, або Україні смерть. Після Буч, Маріуполя, Ізюма,Херсона і інших міст та містечок, я вже мовчу що нас чекає у Донецьку та Луганську. І зараз як ніколи доречні слова Голди Меєр - ми хочемо жити, а вони хочуть щоб ми здохли, як нам знайти компроміс....
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27.12.2022 14:59 Ответить
"Захід, який місяцями підтримує Україну зброєю"
"Австрія - "нейтральна країна", яка не допомагає Україні озброєнням та ************" - то заткни пельку і продовжуй далі платити вбивці. Ти не маєш права ставити такі питання.
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27.12.2022 15:31 Ответить
Особливо Австрія, ну просто капець, як обтяжилася війною України з кацапстаном!
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27.12.2022 16:13 Ответить
Країна що пороодила Гітлера повинна мовчати
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27.12.2022 17:25 Ответить
О, сеструха Биффа Таннера из "Назад в бедующее" объявилась!
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27.12.2022 18:36 Ответить
"Клаудия Таннер не уверен...." - это ПЯТЬ!
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27.12.2022 18:39 Ответить
проститутка **********,сколько тебе ***** отбашлял чтобы ты топила за него?!
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27.12.2022 20:04 Ответить
Боже, какая тварь! хотя фашисты остаются фашитсами и через 100 лет. И австрия с венгрией тому яркий пример
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27.12.2022 22:54 Ответить
Подивився я морду лиця цієї тупої піхви... Якщо уявимо, ніби на Австрію попер натовп папуасів кількістю, нехай десять тисяч осіб, озброєних палицями та камінням. Скільки часу їм знадобилось би, щоб рознести цілу Австрію на друзки? І чому досі цього не трапилось?
Сиділа б курва ціхо - виглядала б хоч не повною ідіоткою.
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28.12.2022 05:45 Ответить
 
 