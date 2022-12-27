"Непонятно, будет ли когда-нибудь победитель в войне РФ против Украины, - министр обороны Австрии Таннер

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер не уверен, что в войне, которую Россия ведет на территории Украины, "будет когда-то победитель".

Об этом она заявила Welt, отвечая на вопрос о перспективах деоккупации всей украинской территории, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Глава австрийского оборонного ведомства сказала, что "разделяет" мнение топгенерала армии США Марка Милли, заявившего ранее, что Украина якобы не сможет выиграть войну в ближайшем будущем, то есть освободить все захваченные россиянами земли.

"Боеспособность Украины недооценивали в начале этой войны, и сегодня, после более чем 10 месяцев, все еще часто недооценивают. Однако Москва имеет огромные запасы средств и солдат. К счастью, Украина добилась очень важных успехов, но ей нужно защищать огромную территорию", - сказала она.

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Таннер считает важным, чтобы "на фоне шли переговоры и внимание все больше возвращалось к дипломатии".

"Но среди некоторых государств ЕС существует мнение, что Украина как суверенное государство сама решает, когда начинать переговоры и какова должна быть цель этих переговоров. С другой стороны, Запад, который месяцами поддерживает Украину оружием и миллиардами, должен работать с Киевом, чтобы выяснить, когда будет достигнут предел этой войны и когда имеет смысл начинать переговоры в соответствующей форме", - сказала она.

Она назвала это "трудным вопросом", над которым, однако, "мы должны сейчас больше думать".

Топ-чиновник Австрии добавила, что "нельзя забывать о высоких ценах на энергоносители - следствие войны Путина против Украины, которую люди на Западе все чаще считают обременительной".

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Таннер напомнила, что Австрия – "нейтральная страна", которая не помогает Украине вооружением и боеприпасами, но дает полевые рентген-аппараты, каски и обогреватели, "что не менее важно".