"Непонятно, будет ли когда-нибудь победитель в войне РФ против Украины, - министр обороны Австрии Таннер
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Министр обороны Австрии Клаудия Таннер не уверен, что в войне, которую Россия ведет на территории Украины, "будет когда-то победитель".
Об этом она заявила Welt, отвечая на вопрос о перспективах деоккупации всей украинской территории, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Глава австрийского оборонного ведомства сказала, что "разделяет" мнение топгенерала армии США Марка Милли, заявившего ранее, что Украина якобы не сможет выиграть войну в ближайшем будущем, то есть освободить все захваченные россиянами земли.
"Боеспособность Украины недооценивали в начале этой войны, и сегодня, после более чем 10 месяцев, все еще часто недооценивают. Однако Москва имеет огромные запасы средств и солдат. К счастью, Украина добилась очень важных успехов, но ей нужно защищать огромную территорию", - сказала она.
Таннер считает важным, чтобы "на фоне шли переговоры и внимание все больше возвращалось к дипломатии".
"Но среди некоторых государств ЕС существует мнение, что Украина как суверенное государство сама решает, когда начинать переговоры и какова должна быть цель этих переговоров. С другой стороны, Запад, который месяцами поддерживает Украину оружием и миллиардами, должен работать с Киевом, чтобы выяснить, когда будет достигнут предел этой войны и когда имеет смысл начинать переговоры в соответствующей форме", - сказала она.
Она назвала это "трудным вопросом", над которым, однако, "мы должны сейчас больше думать".
Топ-чиновник Австрии добавила, что "нельзя забывать о высоких ценах на энергоносители - следствие войны Путина против Украины, которую люди на Западе все чаще считают обременительной".
Таннер напомнила, что Австрия – "нейтральная страна", которая не помогает Украине вооружением и боеприпасами, но дает полевые рентген-аппараты, каски и обогреватели, "что не менее важно".
Пожалуйста, подождите...
ми ж втрачаємо українських синів забираючи з собою москальську навалу...
А що робить "держава" чи/та Світ щоб позбутись від "Озера" як від кадафі?
Де лендліз чи власне виробництво зброї....
Мопед 150км і той "невловимий"*...
* - Коли ракетні гіперзвукові технології вже є чи рельсатрони магнітні...
Просто представте щоб ТЕС АЕС спроряджувалась рельсатроном з ШІ для точного прооразунку вистрілу... І ліяка балістична пукавка не страшна...
Але... доки влада не національна - буде продовжуватись геноцид.
Хто був, той знає, що в австрії на квадратний метр орків більше, ніж австрійців. Гидотно просто йти Віднем. Ото і результат.
купу людей помре, через ЧСВ утіпутіна, от і вся історія
колись австрійський генштаб придумав Україну -
а тепер ховає дзьоба в пісок, як страус !
дружище тупін внезапно обісрася?
Вибач, стара, миротворцем у нас вже Ердоган На ці лаври, ти лярво, можеш не сподіватися
..по-друге - Глава австрійського оборонного відомства, вам повЕзло, що на шляху між найбільш людожерським улусом колишньої Орди та Вами постала Україна (а не Угорщина, до прикладу) з її безіменними (як завжди, і ви до цього вже звикли за століття та задрімали) Героями, бо вам насрать, хто вас оберігає.. аби тільки у вашій сраці було тепло та не порожньо
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"Австрія - "нейтральна країна", яка не допомагає Україні озброєнням та ************" - то заткни пельку і продовжуй далі платити вбивці. Ти не маєш права ставити такі питання.
Сиділа б курва ціхо - виглядала б хоч не повною ідіоткою.