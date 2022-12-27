В Харькове восстановили 66 многоэтажек после вражеских обстрелов, - горсовет

После вражеских обстрелов в Харькове удалось восстановить 66 многоэтажных домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковского городского совета.

Как отмечается, такой показатель к концу года в эфире национального телемарафона озвучил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, сейчас в городе составляют планы по реновации жилья на следующий год.

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