В Украине масштабная воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:45 тревоги не было только на Харьковщине. Впрочем, через несколько минут и Харьковщина "покраснела".

По данным телеграмм-каналов, воздушная тревога по всей Украине из-за активности вражеской авиации в Беларуси.

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