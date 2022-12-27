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В Украине масштабная воздушная тревога

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тривога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:45 тревоги не было только на Харьковщине. Впрочем, через несколько минут и Харьковщина "покраснела".

По данным телеграмм-каналов, воздушная тревога по всей Украине из-за активности вражеской авиации в Беларуси.

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Топ комментарии
+18
Когда уже у ********* обнулим авиацию? Не будет авиации Лука залезет в свою нору и будет молиться чтобы не больно зарезали. Или кто то верит что само собой все рассосется?
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27.12.2022 14:54
+12
на юге Барановичей рашисткая авиабаза-вполне законная цель.
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27.12.2022 15:01
+10
Взлетел кинжджджал и самолет со сковородой из диска бороны над фюзеляжем.
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27.12.2022 14:53
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Взлетел кинжджджал и самолет со сковородой из диска бороны над фюзеляжем.
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27.12.2022 14:53 Ответить
Кацапський АВАКС?
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27.12.2022 15:05 Ответить
Когда уже у ********* обнулим авиацию? Не будет авиации Лука залезет в свою нору и будет молиться чтобы не больно зарезали. Или кто то верит что само собой все рассосется?
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27.12.2022 14:54 Ответить
Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project, [27.12.2022 14:07]
🛫 14:07 Мачулищи. Взлёт ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с рег. номером RF-93966

@Hajun_BY

Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project, [27.12.2022 14:36]
🛫 14:35 Мачулищи. Взлёт МиГ-31К ВКС РФ с рег. номером RF-95194

@Hajun_BY
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27.12.2022 14:58 Ответить
Кацапские пылающие пердаки жаждут хоть какого-то отмщения после Энгельса)
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27.12.2022 14:59 Ответить
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27.12.2022 15:00 Ответить
Битому неймётся...
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27.12.2022 15:01 Ответить
на юге Барановичей рашисткая авиабаза-вполне законная цель.
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27.12.2022 15:01 Ответить
Инетересно если какието мужики за гаражами соберут беспилотник и начинят его тротилом и взорвут мозырьский нефтекомбинат, то как это будет трактоваться ?
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27.12.2022 16:24 Ответить
Ох би прикурити їх там
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27.12.2022 15:01 Ответить
Долітаються що "Енгельс" туди прийде.
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27.12.2022 15:03 Ответить
А сколько разговоров то было (с)
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27.12.2022 15:04 Ответить
білкотню кацапську валити не пора?
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27.12.2022 15:05 Ответить
Санта, Залужний,
ми були хорошими хлопчиками.
Будь ласка,
кинь томагавками чи ще чимось по тим *********** влагаліщам. Так, щоб від них залишилася лише чорна кілометрова яма в глибину і смажена картопля.
дякуємо, твої українці.
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27.12.2022 15:08 Ответить
Щас таракан покаже звідки на нього нападуть бойові комарі
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27.12.2022 15:08 Ответить
Ставка Верховна - обґоворила...
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27.12.2022 15:09 Ответить
а шоб я 3 роки картохи в роті не мняв
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27.12.2022 15:11 Ответить
Біласруській Гальюн- ето сила , МОСАД просто відпочивають!
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27.12.2022 15:14 Ответить
Гаюн- в белорусской мифологии лесной дух, вид лешего.
(это если у вас опечатка)
а если с пренебрежением сказано то зря... от них подсказаок полезных много...
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27.12.2022 15:18 Ответить
Якби ці "гальюни" підірвали колію чи аеродром,то ді так - були б гарними хлопцями,а так я не здивуюсь шо сам лукашенко їм зливає інфу,щоб мати хоть якесь алібі перед Гаагою.
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27.12.2022 15:27 Ответить
кожному своє...
чому всі мусять щось підривати ? можливо їх інформація є важливішою для багатьох українців, ніж колія, яку відремонтують за пів доби..
завжди легше давати поради, чим їх виконувати?
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27.12.2022 15:51 Ответить
Наївно думати що наша розвідка користується послугами "гаюна".Лукашенку прихлопнути цих "партизанів" - як вишмаркатись,але він чомусь цього не робить ... Та й дивно,як вони в аккурат з'являюця там де переміщуєця техніка.
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27.12.2022 16:36 Ответить
наївно думати що той хто допомагає і можливо чимось ризикує має це робити так як хочете ви...
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27.12.2022 16:46 Ответить
Биларуская михвалогия- ЧАРКА, ШКВАРКА, ИНАМАРКА и шобы небыла вацны ! И весь ****** про брацтва забери себе !
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27.12.2022 15:57 Ответить
ты конечно имеешь право на свое мнение... на которое мне плевать!
но ты не имеешь права даже просто советовать что мне себе забрать а шо тебе обратно вернуть...
фсё... бывай здоров не кашляй!
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27.12.2022 16:17 Ответить
У залишках язичницької міфології українців існує подібна істота Це "гайовий" - "дух гаю" Згадується у переказах лісостепової зони (де саме і розповсюджені були окремі лісові масиви посеред "поля") Відав ростом дерев і звірів Керував "мавками" (аналогом грецьких "дріад - духів дерев)
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27.12.2022 16:01 Ответить
Білоруський гаюн - розумники, чудова розвідка. Нічого на них гнати. Розвідка роз'яснює нам причину тривоги в подробицях.
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27.12.2022 15:54 Ответить
по-моєму тому ботику пофіг...йому важніше загидити гілку своїми дурнуватими дописами..
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27.12.2022 16:18 Ответить
У припадочных очередное обострение !
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27.12.2022 15:19 Ответить
Моя кицюня Бусінка за п'ять хвилин до сирени завжди прокидається та дуже уважно прислуховується до вулиці. Тваринки відчувають небезпеку та нас попереджають. Розумнички наші.
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27.12.2022 15:23 Ответить
💯
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27.12.2022 16:42 Ответить
В мене є тільки одне бажання- щоб кляті бульбаші пережили весь той жах,який пережив народ України.
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27.12.2022 16:24 Ответить
 
 