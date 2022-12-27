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В Украине масштабная воздушная тревога
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По состоянию на 14:45 тревоги не было только на Харьковщине. Впрочем, через несколько минут и Харьковщина "покраснела".
По данным телеграмм-каналов, воздушная тревога по всей Украине из-за активности вражеской авиации в Беларуси.
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Беларускі Гаюн | Belarusian Hajun project, [27.12.2022 14:36]
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@Hajun_BY
Санта,Залужний,
ми були хорошими хлопчиками.
Будь ласка,
кинь томагавками чи ще чимось по тим *********** влагаліщам. Так, щоб від них залишилася лише чорна кілометрова яма в глибину і смажена картопля.
дякуємо, твої українці.
(это если у вас опечатка)
а если с пренебрежением сказано то зря... от них подсказаок полезных много...
чому всі мусять щось підривати ? можливо їх інформація є важливішою для багатьох українців, ніж колія, яку відремонтують за пів доби..
завжди легше давати поради, чим їх виконувати?
но ты не имеешь права даже просто советовать что мне себе забрать а шо тебе обратно вернуть...
фсё... бывай здоров не кашляй!