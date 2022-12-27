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"Затрофееная" ВСУ техника россиян часто простаивает из-за нехватки запчастей, – WP

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трофей

Украинские военнослужащие сталкиваются с проблемой ремонта трофейной военной техники из-за нехватки запчастей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут журналисты The Washington Post, которые пообщались с несколькими военными ВСУ.

По данным издания, с начала полномасштабной войны ВСУ захватили сотни российских танков, БТР и БМП, но многие единицы техники стоят в ангарах, поскольку запчасти найти не просто.

Командир ремонтного батальона 14-й отдельной механизированной бригады рассказал, что не удалось найти необходимые детали для БМП-3. По его словам, чтобы найти детали для ремонта, батальон должен был сначала отыскать идентичную пару. В отличие от предыдущих моделей этого типа боевой машины ремонт БМП-3 с использованием запчастей от аналогичных украинских машин невозможен.

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Боец танкового подразделения 25-й десантно-штурмовой бригады сказал, что за последние семь месяцев он менял танки "шесть или семь раз", потому что они часто нуждаются в ремонте. Пока он воюет на танке Т-80, который считается одной из лучших моделей на вооружении Украины.

Военнослужащий рассказал, что его бригада "затрофеила" много российской техники во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

"Если говорить только о танках, то их действительно было много, но исправных было очень мало. Те, которые можно было просто запустить, или для этого нужно было всего несколько минут работы, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Те, которые нуждались в ремонте, но в конце концов работали, составляли, вероятно, еще процентов 30. А последние 50% были хламом, который нуждался в большой работе", – сказал военнослужащий.

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Также, по его словам, негативно влияют постоянные перебои с электричеством – даже генератора недостаточно для питания всех инструментов, необходимых для ремонта оборудования. Он считает, что это тоже часть плана российского диктатора Владимира Путина.

Украинские военнослужащие и командование неоднократно шутили о "российском ленд-лизе", и о том, что РФ - крупнейший поставщик вооружения для ВСУ. Силы обороны Украины регулярно "трофеят" технику оккупантов, особенно во время контрнаступающих операций. Точное количество такой техники неизвестно, но если речь идет о сотнях, очевидно, что могут возникать трудности с ремонтом и запчастями. В то же время, многие образцы российской техники сейчас успешно работают против россиян на поле боя.
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Топ комментарии
+17
А был бы "барИга" со свинарчуками, были бы и запчасти.
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27.12.2022 17:48
+8
Порошенко запровадив військовий стан на 2 місяці у 2-х областях. Усі две місяці , РЕГіоаНли, Юльки, Підколомойські, Авакови, и прочі шлепера верещали мов недорізані!
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27.12.2022 21:10
+5
Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ", код ЄДРПОУ 05808735, місце знаходження: вул.Київська, 62, м.Кременчук, Полтавська область, на виконання рішення Наглядової ради від 12 грудня 2022 року, повідомляє про анулювання з моменту публікації цього оголошення всіх довіреностей, виданих від імені Товариства, що були оформлені до примусового вилучення акцій Товариства для забезпечення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та призначення нового Генерального директора Володимира Носова, а саме - до 12.12.2022 року.
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27.12.2022 18:05
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А был бы "барИга" со свинарчуками, были бы и запчасти.
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27.12.2022 17:48 Ответить
Приватне акціонерне товариство "АвтоКрАЗ", код ЄДРПОУ 05808735, місце знаходження: вул.Київська, 62, м.Кременчук, Полтавська область, на виконання рішення Наглядової ради від 12 грудня 2022 року, повідомляє про анулювання з моменту публікації цього оголошення всіх довіреностей, виданих від імені Товариства, що були оформлені до примусового вилучення акцій Товариства для забезпечення потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та призначення нового Генерального директора Володимира Носова, а саме - до 12.12.2022 року.
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27.12.2022 18:05 Ответить
а ще нагадати тобі як краз виконував постачання свого товару? чи може про якість нагадати,коли всю навісуху китайстку тулив,чи може нагадати що перший переданий краз 8х8 не доїхав навіть до полігону?
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28.12.2022 04:42 Ответить
Лучше бы Барыга, будучи президентом, объявил ещё в 2014-м году военное положение, да перевёл оборонные предприятия в режим трёхсменного производства военной техники, ведь война шла! Которую папередники АТО прозвали, лишь бы ничего не делать.
За 5 лет сколько можно было такой (новой) техники произвести, имея столько одних бронетанковых заводов? И не нужно было бы искать запчасти для трофейных танков и надеяться на ленд лиз непонятного вида.
Да, хотя бы с консервации что-то снимали, да ремонтировали на этих заводах, и то прибыль.
А теперь: "Был бы Барыга!.." - Да, ОН УЖЕ БЫЛ! Только в производстве военной техники если и было что-то, то как в поговорке "родила гора мышь", и больше ничего. А после него этого "ничего" только прибавилось.
У нас действительно была вторая армия после распада СССР, но только на момент распада. После этого о ней здорово "позаботились". Теперь радуемся трофеям от тех, у кого "Уралвагонзавод" производил не только вагоны.
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27.12.2022 19:14 Ответить
военное положение должна поддержать Рада.

ты уверен, что Юлька с рыгами поддержали бы ?
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27.12.2022 20:33 Ответить
... да перевёл оборонные предприятия в режим трёхсменного производства военной техники, ведь война шла!

а оплачивал бы всё это ты ?

или кто и из каких средств ?
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27.12.2022 20:36 Ответить
Порошенко запровадив військовий стан на 2 місяці у 2-х областях. Усі две місяці , РЕГіоаНли, Юльки, Підколомойські, Авакови, и прочі шлепера верещали мов недорізані!
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27.12.2022 21:10 Ответить
Жаль, что они, юльки с рыгами и другие вами перечисленные и сегодня недорезаны.
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28.12.2022 08:18 Ответить
а прізвища мають ті журналісти і з ким спілкувалися, а в кінці ... очевидео, що можуть виникати труднощі... - це без відрядження на передову, очевидно
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27.12.2022 17:55 Ответить
Ну это как статью эту читать) В статье говорится, что кацапы бросают свою технику потому что она неисправна, что в принципе и не удивительно... Я лично видел раша Гвоздику, в Новоалексеевке, 24 февраля, у которой опорный каток отвалился после 30 км марша... Подшипники рассыпались... Следов смазки там и близко не было)
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27.12.2022 18:23 Ответить
50% непотрібних автомобілів все ще корисні як запасні частини для іншої половини.
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27.12.2022 18:48 Ответить
Для цього необхідно створити при службі тилу трофейні команди, утворити рембази в тилу,провести інвентарізацію трофейного майна та окремо виділити необхідні запчастини -пріоритетного напрямку. Все це було і не треба цуратися позитивного досвіду Радянської Армії.
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27.12.2022 19:07 Ответить
назначаю тебя главным в трофейную команду, с твоим опытом самое то! к строевой годен?
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27.12.2022 20:23 Ответить
бидло це загальна світова практика,а ти тут ******** давиш і виправдовуєш недорозвинутих їбаньків з МО які цього досі не зробили,а давайф я тобі апендицит виріжу,ти ж цього хочеш.ножовку маю,що дебілику не смішно?
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28.12.2022 04:39 Ответить
Дитинка,піди до центру комплектування, чи ще маленький? Скажи мамкі,щоб призначила тебе головним по холодильнику, школота.
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28.12.2022 07:35 Ответить
понятно, т.е. на службу идти не хочешь, только советы раздавать гениальные ) таких хватает Микола )
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28.12.2022 12:25 Ответить
Я вже старенький,нажаль-60.
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28.12.2022 16:09 Ответить
Треба у Тарана з Хомчаком не забути запитати, як так з рембатами усе «реформувалося», як по кузмуківські🙈 та матюхівські🙈, без жодного🤷‍♂️🙈🐷 винного у розвалі ЗСУ‼️💯🇺🇦🪖⚔️❤️😡😡🇺🇸🇬🇧🇪🇺
Зато звання «генерала армії»⁉️, без армії, від кучмарика кузьмук отримав… вторгували «надлишкового озброєння» 2 категорії, а тут ще і РЛС в Персидський регіон 🙈🙈🙈🙈, американці вкурсі справи…
Генерал від МВС Кравченко, той хоть стрілявся два рази, САМ‼️💯😡🤬😠
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27.12.2022 19:29 Ответить
Работа послов во всех странах бывшего Варшавского договора и Африки сейчас исключительно важна. Там тысячи, если не десятки тысяч источников запчастей для совковой техники. Чем занимаются эти люди? Никто не знает. Известно только об одном случае поставки запчастей из Африки.
С другой стороны, если послом назначают сексопатолога, чи кто она там, то что можно ожидать?
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27.12.2022 22:08 Ответить
Пфф.. запчасти)) С первых рук. Затрофеили технику. Новье почти, в масле. только с консервы видать. Нет банально бк. Запросили. У вас грит по бумагам нет такого, бк не положено, допобачення. Стоит ржавеет, а пехота под пулями бегает.
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28.12.2022 00:07 Ответить
создайте подразделение по поиску запчастей
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28.12.2022 09:57 Ответить
 
 