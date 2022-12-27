"Затрофееная" ВСУ техника россиян часто простаивает из-за нехватки запчастей, – WP

Украинские военнослужащие сталкиваются с проблемой ремонта трофейной военной техники из-за нехватки запчастей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут журналисты The Washington Post, которые пообщались с несколькими военными ВСУ.

По данным издания, с начала полномасштабной войны ВСУ захватили сотни российских танков, БТР и БМП, но многие единицы техники стоят в ангарах, поскольку запчасти найти не просто.

Командир ремонтного батальона 14-й отдельной механизированной бригады рассказал, что не удалось найти необходимые детали для БМП-3. По его словам, чтобы найти детали для ремонта, батальон должен был сначала отыскать идентичную пару. В отличие от предыдущих моделей этого типа боевой машины ремонт БМП-3 с использованием запчастей от аналогичных украинских машин невозможен.

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Боец танкового подразделения 25-й десантно-штурмовой бригады сказал, что за последние семь месяцев он менял танки "шесть или семь раз", потому что они часто нуждаются в ремонте. Пока он воюет на танке Т-80, который считается одной из лучших моделей на вооружении Украины.

Военнослужащий рассказал, что его бригада "затрофеила" много российской техники во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

"Если говорить только о танках, то их действительно было много, но исправных было очень мало. Те, которые можно было просто запустить, или для этого нужно было всего несколько минут работы, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Те, которые нуждались в ремонте, но в конце концов работали, составляли, вероятно, еще процентов 30. А последние 50% были хламом, который нуждался в большой работе", – сказал военнослужащий.

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Также, по его словам, негативно влияют постоянные перебои с электричеством – даже генератора недостаточно для питания всех инструментов, необходимых для ремонта оборудования. Он считает, что это тоже часть плана российского диктатора Владимира Путина.

Украинские военнослужащие и командование неоднократно шутили о "российском ленд-лизе", и о том, что РФ - крупнейший поставщик вооружения для ВСУ. Силы обороны Украины регулярно "трофеят" технику оккупантов, особенно во время контрнаступающих операций. Точное количество такой техники неизвестно, но если речь идет о сотнях, очевидно, что могут возникать трудности с ремонтом и запчастями. В то же время, многие образцы российской техники сейчас успешно работают против россиян на поле боя.