В Черниговском ОВА признали факт невозвращения половины "волонтеров" из-за границы
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У руководителя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса признали факт существования схемы по переправке уклонистов за границу через систему "Шлях", о которой сообщил глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Сергей Козырь.
Соответствующий комментарий к сообщению главы ВСК опубликован на сайте Черниговской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
Как говорится в сообщении, глава парламентской ВСК по результатам заседания комиссии в Чернигове 12 декабря опубликовал сообщение, в котором, в частности, отметил, что проверка случайных лиц, выезжавших за границу через систему "Шлях" как волонтеры, дала "впечатляющие результаты". Каждый второй из тех, кто пересек границу на выезд, не вернулся в Украину.
"Да, мы признаем этот факт. Это очень болезненная цифра. Ведь среди этих 22 человек есть волонтеры, которые даже имели письма от воинских частей. А были случаи, когда люди 1-2 раза выезжали и возвращались, а на третий, собрав средства, не вернулись", - говорится в комментарии ОВА за подписью советника Чауса, Андрея Подорвана.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала в Черниговской области еще один канал незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста. Стоимость такой услуги составила 5 тыс. долларов. По данным следствия, подозреваемые за вознаграждение в размере 5000 долларов США вносили недостоверные данные в систему "Шлях". Таким образом, призывникам разрешался выезд за пределы Украины как волонтерам-водителям.
Пожалуйста, подождите...
Немає ніякої рівності між чоловіком та жінкою. Це в мирний час на ситому Заході можуть фемінки та лгбтня свої вистави влаштовувати. А коли приходять важкі часи - все стає на свої місця - тягне на собі ношу ЧОЛОВІК.
Є звичайно в нас і жінки - Волонтери, медики, військові - честь їм і хвала
Але в центрі важких і смертельних подій - на 95% чоловіки.
Тому ця вся гендерно - лгбтня не життєздатна.
Але гірше цього - тільки НЕДОМУЖИК, який хоче перекласти відповідальність на слабку бабу
Женщина, женщина в Лексусе,
Возможно, сама заработала на машину.
Но, но мысли об этом
Во мне окончательно уничтожают мужчину.
Мне, мне легче гораздо
Думать, что автомобиль был получен ею
Тем, чудодейственным способом,
Которым я, к сожалению не владею.
Найдеш собі нормального мужика, який буде слухати твоє ниття.
Тому що будь якому нормальному мужику зрозуміло, що цей триндьож про рівноправність чоловіків та жінок гнилий і не має жодного відношення до реальності.
Будь який психоанлітик скаже - що в кожній твоїй фразі - комплекс неповноцінності . Так і залишився маминим мазунчиком , який не подорослішав - і надалі потребує циці , і спідниці.
» Из 22 человек …там есть и волонтеры…»
Сколько там этих невернувшихся « аолонтеров»???
Один? Два? Три? - Сколько???
Ведь установить их не трудно- все записано. Все фамилии Есть.
Посчитать до 22х проблема?
Почему в этом заявлении нет конкретики?
Обьяснения:
1. Они сами дали разрешения, сами пропустили и теперь не хотят нести ответственность.
2. Отводят от себя внимание, что давали за бабки липу и перебрасывают внимание на волонтеров.
3. Сознательно дискредитируют волонтерское движение.
PS. цензор давал примеры успешной работы волонтеров. Выглядело все это убедительно.
Но не исключено, что мошенники тоже есть.
Поэтому, если у читателей есть примеры недобросовестной работы, то это надo обязательно публиковать.
Тому є сенс законодавчо встановити заставу у, скажімо, 1 млн. грн., в якості грошового забезпечення повернення людини з-за кордону.
А паралельно ввести кримінальну відповідальність за обман в такому кейсі.
Карма йде за тобою...
Україні ніколи не була «мордором», і ніколи НЕ БУДЕ.
Навітня історії України з її двома Майданами є доказом
Мусить бути в разі одна волонтерська компанія підпорядкована державі і нести кримінальну відповідальність....
А то любий обьявляє збір коштів