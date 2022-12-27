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Новости ПроисшествияВойна в Украине
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Черниговщина (1342) волонтеры (2543) мобилизация (1611) Чаус (338)

В Черниговском ОВА признали факт невозвращения половины "волонтеров" из-за границы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

чаус

У руководителя Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса признали факт существования схемы по переправке уклонистов за границу через систему "Шлях", о которой сообщил глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Сергей Козырь.

Соответствующий комментарий к сообщению главы ВСК опубликован на сайте Черниговской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в сообщении, глава парламентской ВСК по результатам заседания комиссии в Чернигове 12 декабря опубликовал сообщение, в котором, в частности, отметил, что проверка случайных лиц, выезжавших за границу через систему "Шлях" как волонтеры, дала "впечатляющие результаты". Каждый второй из тех, кто пересек границу на выезд, не вернулся в Украину.

"Да, мы признаем этот факт. Это очень болезненная цифра. Ведь среди этих 22 человек есть волонтеры, которые даже имели письма от воинских частей. А были случаи, когда люди 1-2 раза выезжали и возвращались, а на третий, собрав средства, не вернулись", - говорится в комментарии ОВА за подписью советника Чауса, Андрея Подорвана.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала в Черниговской области еще один канал незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста. Стоимость такой услуги составила 5 тыс. долларов. По данным следствия, подозреваемые за вознаграждение в размере 5000 долларов США вносили недостоверные данные в систему "Шлях". Таким образом, призывникам разрешался выезд за пределы Украины как волонтерам-водителям.

Читайте также: В парламенте требуют разобраться, почему глава Черниговской ОВА Чаус ездит на переданном для армии джипе за 2 миллиона гривен
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Топ комментарии
+10
За слова про Юсупову зможеш відповісти, якщо запитають?
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27.12.2022 18:11
+7
А в чем проблема?

» Из 22 человек …там есть и волонтеры…»

Сколько там этих невернувшихся « аолонтеров»???

Один? Два? Три? - Сколько???

Ведь установить их не трудно- все записано. Все фамилии Есть.
Посчитать до 22х проблема?

Почему в этом заявлении нет конкретики?

Обьяснения:
1. Они сами дали разрешения, сами пропустили и теперь не хотят нести ответственность.

2. Отводят от себя внимание, что давали за бабки липу и перебрасывают внимание на волонтеров.

3. Сознательно дискредитируют волонтерское движение.

PS. цензор давал примеры успешной работы волонтеров. Выглядело все это убедительно.

Но не исключено, что мошенники тоже есть.
Поэтому, если у читателей есть примеры недобросовестной работы, то это надo обязательно публиковать.
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27.12.2022 18:41
+7
Видно, зразу, що справжній мужик писав.
Немає ніякої рівності між чоловіком та жінкою. Це в мирний час на ситому Заході можуть фемінки та лгбтня свої вистави влаштовувати. А коли приходять важкі часи - все стає на свої місця - тягне на собі ношу ЧОЛОВІК.
Є звичайно в нас і жінки - Волонтери, медики, військові - честь їм і хвала
Але в центрі важких і смертельних подій - на 95% чоловіки.
Тому ця вся гендерно - лгбтня не життєздатна.
Але гірше цього - тільки НЕДОМУЖИК, який хоче перекласти відповідальність на слабку бабу
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27.12.2022 19:09
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Правила форума Совет форумчан
от тобі й волонтери...теж,мабуть,писали плаксиві звернення про пекельні бої і прохання бійців (як Юсупова на Цензорі),зібрали з довірливих українців бабосики і зробили ручкою....гидко,вішати треба...
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27.12.2022 18:04 Ответить
За слова про Юсупову зможеш відповісти, якщо запитають?
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27.12.2022 18:11 Ответить
про те,що Наталка-Августа завжди пише про пекельні бої? Про те,що Н.-А. завжди купує все у одних і тих же бізнесменів? Про те,що тут на форумі вже писали,що в інших бізнесменів таке обладнання коштує раза в 2 менше? Зможу!!!
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27.12.2022 18:19 Ответить
Будь ласка, візьми конкретний чек з тих що вона постійно викладає і наведи приклад де аналог можна придбати за в 2 рази меншу ціну.
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27.12.2022 19:47 Ответить
Якого дідька Юсупову хаєш, бьік?
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27.12.2022 18:19 Ответить
якого дідька ти підтримуєш цих чернігівських волонтерів,муфлон?
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27.12.2022 18:21 Ответить
ku*wa, який сором. Адже на цих виродків за кордоном дивляться як на українців.
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27.12.2022 18:04 Ответить
Видно, зразу, що справжній мужик писав.
Немає ніякої рівності між чоловіком та жінкою. Це в мирний час на ситому Заході можуть фемінки та лгбтня свої вистави влаштовувати. А коли приходять важкі часи - все стає на свої місця - тягне на собі ношу ЧОЛОВІК.
Є звичайно в нас і жінки - Волонтери, медики, військові - честь їм і хвала
Але в центрі важких і смертельних подій - на 95% чоловіки.
Тому ця вся гендерно - лгбтня не життєздатна.
Але гірше цього - тільки НЕДОМУЖИК, який хоче перекласти відповідальність на слабку бабу
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27.12.2022 19:09 Ответить
Стойте, я вот тоже согласен с вашим оппонентом и вкорне не согласен с вами. Вам нравится тянуть лямку из-за звания "настоящий мужик"?- ну так тяните....а мы, за равенство....почему это у меня должно быть больше обязанностей чем у женщин? Равноправие, между прочем, в конституции прописано, хотя этого нет на деле....
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27.12.2022 19:45 Ответить
А немає ніякої "лямки" і "званій" . Є природа чоловіча і жіноча. Сіль - солона .Цукор солодкий . Вода - мокра. І якщо тобі Провидіння дало яйця і мізки - то і доля твоя - бути Чоловіком .Захищати слабших - жінок, старих і дітей. А жінці народжувати і виховувати дітей. І насправді не жіноче це діло в багні , в крові, під кулями бути. Немає някого рівноправя насправді , не було і не буде. Немає ніякої дискримінації - просто ми різні . Така реальність .
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27.12.2022 20:33 Ответить
А від кого народжувати ? Від таких баб як ти?))
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28.12.2022 12:41 Ответить
В мене дочці ще не має 19 - а вона служить в ЗСУ , захищає таких кончених пі..рів, як ти. Пішов на йух ган..
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28.12.2022 23:02 Ответить
Вся суть твого ниття - в одному - хочу ,щоб баби за мене воювали)
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28.12.2022 12:43 Ответить
Я зрозумі , що яйця -в тебе - то помилка природи. То зроби операцію з зміни статі - хай тебе порають, і будеш сидіти в тилу. А воювати за тебе будуть інші.
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28.12.2022 22:26 Ответить
автору поста і всім лайкнувшим присвячується: )))

Женщина, женщина в Лексусе,
Возможно, сама заработала на машину.
Но, но мысли об этом
Во мне окончательно уничтожают мужчину.

Мне, мне легче гораздо
Думать, что автомобиль был получен ею
Тем, чудодейственным способом,
Которым я, к сожалению не владею.
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28.12.2022 01:00 Ответить
Слухай - зміни стать. Ти вже і так баба по суті (не жінка).
Найдеш собі нормального мужика, який буде слухати твоє ниття.

Тому що будь якому нормальному мужику зрозуміло, що цей триндьож про рівноправність чоловіків та жінок гнилий і не має жодного відношення до реальності.
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28.12.2022 11:06 Ответить
Це ти чоловік? Ти чмо,яке хоче сховатися за бабською спідницею. Чоловікові не треба захищати - його права - він йде і бере , те що хоче. А таких дегенаратів, як ти зневажають , як і баби , так і чоловіки. І жодна нормальна баба тобі не дасть. А яка дала - впевнений сто разів пошкодувала))

Будь який психоанлітик скаже - що в кожній твоїй фразі - комплекс неповноцінності . Так і залишився маминим мазунчиком , який не подорослішав - і надалі потребує циці , і спідниці.
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28.12.2022 22:23 Ответить
Визнали факт і далі що.
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27.12.2022 18:15 Ответить
В далі рахують насапані хабарі і посміхаються
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27.12.2022 18:44 Ответить
Чаус гичего об этом не знал))))🤡 как и всё зешобло
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27.12.2022 18:23 Ответить
треба почекати чергове відео Олежки Жданова,він усе пояснить,як військовий експерт
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27.12.2022 18:31 Ответить
За все, що ця військова адміністрація наворотила в Чернігові, треба не просто констатувати факти, а судити по міркам військового часу. Продана гуманітарна допомога, "зелене світло" для волонтерів також було не безоплатним, тому це -мародерство. Треба всіх причетних до цих оборуток судити з винесенням такого приговору, щоб іншим неповадно було.
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27.12.2022 18:33 Ответить
А в чем проблема?

» Из 22 человек …там есть и волонтеры…»

Сколько там этих невернувшихся « аолонтеров»???

Один? Два? Три? - Сколько???

Ведь установить их не трудно- все записано. Все фамилии Есть.
Посчитать до 22х проблема?

Почему в этом заявлении нет конкретики?

Обьяснения:
1. Они сами дали разрешения, сами пропустили и теперь не хотят нести ответственность.

2. Отводят от себя внимание, что давали за бабки липу и перебрасывают внимание на волонтеров.

3. Сознательно дискредитируют волонтерское движение.

PS. цензор давал примеры успешной работы волонтеров. Выглядело все это убедительно.

Но не исключено, что мошенники тоже есть.
Поэтому, если у читателей есть примеры недобросовестной работы, то это надo обязательно публиковать.
показать весь комментарий
27.12.2022 18:41 Ответить
Той хто намагається стати волонтером не на папері, а на ділі, визначально є людина не бідна.
Тому є сенс законодавчо встановити заставу у, скажімо, 1 млн. грн., в якості грошового забезпечення повернення людини з-за кордону.
А паралельно ввести кримінальну відповідальність за обман в такому кейсі.
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27.12.2022 18:43 Ответить
Зато на американських сайтах тучі молодих , здорових чоловіків , які вже знаходяться в Європі ( вже втікли з України ) просяться щоб їх американці спонсорували ! Бо вони з України і хотять своїм дітям мирного неба та счасливого майбутнього. Їм навіть Європа не підходить.
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27.12.2022 18:49 Ответить
дык, валонтеров же не призывают???
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27.12.2022 18:52 Ответить
Головне всіх дуже їбе, хто чим займається. В результаті кривого менеджменту, винні лише відповідальні особи. Не хоче людина воювати і не буде. Для цього є армія і клятий податок на неї. А кому винні прості люди в розкраданні цього податку? А потім будь патріотом йди за синків портнових віддувайся. Ага вже.
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27.12.2022 19:06 Ответить
Спи....здили гуманитарку и за кордон!!! Вот истинное лицо всех волонтёров!!! Украсть как можно больше!!не даром у каждого такого проходимца -волонтёра и волонтёрши, ещё с 2014года имеются несколько квартир в Кмеве или под Киевом, шикарные дома, машины и т д !! Всё это купленно на воровстве гумнитарки!! сволочи... Продают и присваювают всё сотнями тонн...
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27.12.2022 19:11 Ответить
Ніхто нікуди ніколи не втіче. В небесній канцелярії все зважено і пораховано. Можливість відкупитися відсутня в принципі.
Карма йде за тобою...
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27.12.2022 19:13 Ответить
Не существует никакой "кармы"....даже вон путлеру ничего не будет...
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27.12.2022 19:48 Ответить
Все йде по плану, все враховано. І доля Пуйла очевидна...
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27.12.2022 20:37 Ответить
В Европе достаточно молодых и здоровых украинцев, к тому же, среди них, много беспросветных ватников, даже встречал одного типа с Одессы, по всему отпущеного, россиянами, с какой-то захваченной ими тюрьмы, - многие из которых попали сюда через россию. Но, все же, подавляюее большинство, - это женщины с детьми или, немного, без.
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27.12.2022 19:14 Ответить
Ты не пас. Ты пи&орас.
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27.12.2022 20:07 Ответить
Щось таки було у феодальній системі, коли за володіння землею феодал мав надягнути обладунки і шурувати на війну.
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27.12.2022 22:32 Ответить
Малий, вивчай історію.

Україні ніколи не була «мордором», і ніколи НЕ БУДЕ.

Навітня історії України з її двома Майданами є доказом
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27.12.2022 20:05 Ответить
Усіх синків корупціонерів Харківської області зробили волонтерами та відправили за кордон. Щоб уникнути призову. І хто ж це зробив?
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27.12.2022 19:49 Ответить
Це були не волонтери, мародери. А проблема що влада серед них не бачить різниці, та у в'язницю посадять не мародерів, а справжніх волонтерів. Яка владі різниця коли вони даже не українці ?
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27.12.2022 19:56 Ответить
так вони в батальйоні монако
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27.12.2022 20:25 Ответить
враження таке що влада сама собі корито організувала
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27.12.2022 20:27 Ответить
Як не прискорбно казати але треба вже закінчувати зі збиранням коштів з людей, є держава і вона має на державному рівні опікуватися, є податки і вони повинні сплачувати...
Мусить бути в разі одна волонтерська компанія підпорядкована державі і нести кримінальну відповідальність....
А то любий обьявляє збір коштів
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27.12.2022 20:33 Ответить
Знову Чавус заробив? Хлоп заробляє на всьому до чого дотягуються брудні руки...
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27.12.2022 21:03 Ответить
И в этих схемах это ваЗЕлиновское Гавно играет не последнюю роль, так же как аферист слесаренко получивший Хероя от Оманского Осла и установивший в госпитале таксу в 5 штук на списание...
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27.12.2022 21:43 Ответить
 
 