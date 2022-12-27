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Российский Центробанк признал перспективы возвращения заблокированных за границей активов "крайне низкими". ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

банк,рф,центробанк,росія,центральний

Центральный банк Российской Федерации представил стратегические инициативы в области банковского регулирования и надзора за среднесрочной перспективой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт учреждения.

В публикации говорится, что "новые внешние условия ставят перед экономикой амбициозные задачи структурной адаптации, для решения которых в том числе нужны новые регуляторные подходы".

В приложенном документе говорится, что вернуть заблокированные за границей в рамках введения санкций активы, вероятно, не удастся.

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"Перспективы возврата этих активов кажутся крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", - отмечают в Центробанке РФ.

Там признают, что такая проблема в таких масштабах новая для российских финансовых учреждений.

Российский Центробанк признал перспективы возвращения заблокированных за границей активов крайне низкими 01

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Цей Цапобанк повинен буде позбавитись на користь України і всього незаблокованого.
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27.12.2022 23:09 Ответить
І пообіцяв дерев'яні карбованці..
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27.12.2022 23:11 Ответить
"..так как эта проблема в подобных масштабах является новой для банков " - Гагагагааааааа
Ну ниче, пишите дисертации, тему могу я подбросить...не понравится, глобальный мир подскажет, идиоты. Хлавное, шоб требования к работе соблюсти, а именно АКТУАЛЬНОСТЬ...И тогда решите проблему, твари
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27.12.2022 23:25 Ответить
Цікаво,чи весь той руський натовп,який кричить,щоб нас тут "денацифікували",готовий віддати свої збереження за "денацифікацію"?)
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28.12.2022 01:52 Ответить
 
 