Российский Центробанк признал перспективы возвращения заблокированных за границей активов "крайне низкими". ДОКУМЕНТ
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Центральный банк Российской Федерации представил стратегические инициативы в области банковского регулирования и надзора за среднесрочной перспективой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт учреждения.
В публикации говорится, что "новые внешние условия ставят перед экономикой амбициозные задачи структурной адаптации, для решения которых в том числе нужны новые регуляторные подходы".
В приложенном документе говорится, что вернуть заблокированные за границей в рамках введения санкций активы, вероятно, не удастся.
"Перспективы возврата этих активов кажутся крайне низкими, несмотря на то, что с юридической точки зрения они пока не конфискованы", - отмечают в Центробанке РФ.
Там признают, что такая проблема в таких масштабах новая для российских финансовых учреждений.
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Ну ниче, пишите дисертации, тему могу я подбросить...не понравится, глобальный мир подскажет, идиоты. Хлавное, шоб требования к работе соблюсти, а именно АКТУАЛЬНОСТЬ...И тогда решите проблему, твари