Российский "Сбербанк" из-за нехватки чипов "выковыривает" их из неактивированных карт. ВИДЕО

Из-за дефицита микросхем в условиях западных санкций и проблем с поставками из Европы "Сбербанк" начал "выковыривать" чипы из старых карт, которые еще не активировали, и вставлять их в новые карты.

Об этом рассказала исполнительный директор, глава отдела кибербезопасности "Сбера" Ольга Маклашина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Маклашина назвала такое решение "близким к гениальному", а пересадку чипов со старых карт в новые - "реимплантацией".

Процесс выглядит следующим образом: инкассаторы привозят чипы в центры эмиссии, специалисты полностью удаляют данные, а затем отвозят чипы производителю банковских карт. Те вставляют их в новые карточки, уточнила Ольга Маклашина.

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По данным банка, каждый месяц накапливается около 375 тысяч неактивированных карт. Механизм, как ожидается, позволит Сбербанку сэкономить 1 млрд рублей (15,6 млн евро) в текущем году.

Ранее российские кредитно-финансовые институты Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк были отключены от крупнейшей системы международных платежей SWIFT. Эта мера, принятая в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против России за ее вторжение в Украину, начала действовать 14 июня.

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