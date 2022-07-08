Российский "Сбербанк" из-за нехватки чипов "выковыривает" их из неактивированных карт. ВИДЕО
Из-за дефицита микросхем в условиях западных санкций и проблем с поставками из Европы "Сбербанк" начал "выковыривать" чипы из старых карт, которые еще не активировали, и вставлять их в новые карты.
Об этом рассказала исполнительный директор, глава отдела кибербезопасности "Сбера" Ольга Маклашина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Маклашина назвала такое решение "близким к гениальному", а пересадку чипов со старых карт в новые - "реимплантацией".
Процесс выглядит следующим образом: инкассаторы привозят чипы в центры эмиссии, специалисты полностью удаляют данные, а затем отвозят чипы производителю банковских карт. Те вставляют их в новые карточки, уточнила Ольга Маклашина.
По данным банка, каждый месяц накапливается около 375 тысяч неактивированных карт. Механизм, как ожидается, позволит Сбербанку сэкономить 1 млрд рублей (15,6 млн евро) в текущем году.
Ранее российские кредитно-финансовые институты Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк были отключены от крупнейшей системы международных платежей SWIFT. Эта мера, принятая в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против России за ее вторжение в Украину, начала действовать 14 июня.
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несе мужик авоську туалетного папыру!
в нього питають:
- де купив?!
выдповідь:
- з пральні несу!!!
ніж залишати у всесвіті оте... і ще із вибаченням
Такая схема может быть действительна ТОЛЬКО при нищенской оплате, ибо иначе никак,до войны цена им была копейки для запоребрика.Здается мне что действительность несколько иная - чипов нет поэтому нужно мудрить + нехилая схема для заработка того кто это придумал (оптимизаторы всегда в прибыли).
Курс конечно смешной нарисовали
і чого тільки орки не вигадають щоб прикрити власну голу дупу
Можно дооборудовать как точилку для карандашей.
Которыми на лбу пишут...
Из нескольких миллионов.
Немцев, негров и малайцев -
Царь подумал, как тут быть,
Где бы денег раздобыть?
И нашел (мы это знаем),
Прекратил огромный заем -
У народа в долг он брал,
Но обратно не отдал.
И сказал: «Вы потерпите,
Облигации храните,
К коммунизму подойдем,
Снова розыгрыш введем.
Будет дальше нам видней,
Двадцать лет не двадцать дней».
Люди, правда, пошумели,
Но перечить не посмели.
Yes!
Даже обезьяна умнее рашкованов
далі - газети замість туалетного паперу.
Вперед - взад, до «розвитОго сосіалізму»!!!
А що до туалетного,і малої кількості газет - можна з антеною. Но більшість використовує свої пальці.
Клієнти будуть за картки платити.