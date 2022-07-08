Украина в ОБСЕ: У Москвы заканчиваются ресурсы, нужно ужесточить санкции

Россия переводит свою экономику на военные рельсы, что свидетельствует об окончании ресурсов, поэтому сейчас важно усилить санкции против агрессора.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Русское руководство и дипломаты продолжают повторять, что война идет "по плану". Реальность демонстрирует обратную сторону. Агрессивная политика Владимира Путина уже начала приносить проблемы самой России. На этой неделе госдума сделала первый шаг к принятию законов, позволяющих перевести российскую экономику на военное положение", – заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия создала вдоль границы с Украиной 19 фильтрационных лагерей

Обращаясь к российским дипломатам, украинский посол спросил, обрадуются ли они по возвращении домой, увидев "милитаризованную страну, где их сограждане вынуждены сверхурочно работать на военных?", "Наступает не многообещающее будущее, а скорее советское прошлое с дефицитом товаров и изоляцией", — добавил Цимбалюк.

Он подчеркнул, что это результат стремления главы Кремля покорить соседнюю страну. "Это четко свидетельствует, что у Москвы заканчиваются ресурсы. И для нас это хороший аргумент для дальнейшего ужесточения санкций. Это фактически лишило бы Кремль возможности подпитывать свою военную машину в Украине", — заявил глава украинской миссии в ОБСЕ.

Украинский посол также подчеркнул, что развязанная путиным война против Украины делает российский народ еще беднее. Он добавил, что массовый грабеж украинских домов во время российского вторжения "свидетельствует не только о низкой нравственности, но и об ужасной бедности в российских регионах, в то время как российская пропаганда выдает себя за "великое государство".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 43 страны в ОБСЕ осудили пытки и другое насилие РФ в войне против Украины

Глава украинской миссии в ОБСЕ подчеркнул, что для того, чтобы российский народ перестал платить за геополитические амбиции Кремля, Россия должна вывести свои войска, восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая Крым, и, конечно, взять на себя ответственность за все преступления, совершенные против украинского народа, а также обеспечить гарантии не повторения агрессии и возмещения ущерба жертвам и вернуться к принципам международного права".