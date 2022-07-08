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Новости Санкции против России Война
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Украина в ОБСЕ: У Москвы заканчиваются ресурсы, нужно ужесточить санкции

цимбалюк

Россия переводит свою экономику на военные рельсы, что свидетельствует об окончании ресурсов, поэтому сейчас важно усилить санкции против агрессора.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Русское руководство и дипломаты продолжают повторять, что война идет "по плану". Реальность демонстрирует обратную сторону. Агрессивная политика Владимира Путина уже начала приносить проблемы самой России. На этой неделе госдума сделала первый шаг к принятию законов, позволяющих перевести российскую экономику на военное положение", – заявил он.

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Обращаясь к российским дипломатам, украинский посол спросил, обрадуются ли они по возвращении домой, увидев "милитаризованную страну, где их сограждане вынуждены сверхурочно работать на военных?", "Наступает не многообещающее будущее, а скорее советское прошлое с дефицитом товаров и изоляцией", — добавил Цимбалюк.

Он подчеркнул, что это результат стремления главы Кремля покорить соседнюю страну. "Это четко свидетельствует, что у Москвы заканчиваются ресурсы. И для нас это хороший аргумент для дальнейшего ужесточения санкций. Это фактически лишило бы Кремль возможности подпитывать свою военную машину в Украине", — заявил глава украинской миссии в ОБСЕ.

Украинский посол также подчеркнул, что развязанная путиным война против Украины делает российский народ еще беднее. Он добавил, что массовый грабеж украинских домов во время российского вторжения "свидетельствует не только о низкой нравственности, но и об ужасной бедности в российских регионах, в то время как российская пропаганда выдает себя за "великое государство".

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Глава украинской миссии в ОБСЕ подчеркнул, что для того, чтобы российский народ перестал платить за геополитические амбиции Кремля, Россия должна вывести свои войска, восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, включая Крым, и, конечно, взять на себя ответственность за все преступления, совершенные против украинского народа, а также обеспечить гарантии не повторения агрессии и возмещения ущерба жертвам и вернуться к принципам международного права".

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Топ комментарии
+7
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08.07.2022 01:00
+5
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.07.2022 01:03
+5
московія ніколи не дотримувалась будь яких норм та їй нікуди повертатись.
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08.07.2022 01:04
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08.07.2022 01:00 Ответить
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08.07.2022 02:10 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.07.2022 01:03 Ответить
московія ніколи не дотримувалась будь яких норм та їй нікуди повертатись.
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08.07.2022 01:04 Ответить
Український посол також підкреслив, що розв'язана путіним війна проти України робить російський народ ще біднішим. Він додав, що масове грабування українських будинків під час російського вторгнення "свідчить не лише про низьку моральність, а й про жахливу бідність у російських регіонах, у той час, як російська пропаганда видає себе за "велику державу". Джерело:
І ней хтось скаже - що це пропаганда , а не правда
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08.07.2022 02:13 Ответить
Бред сивой кобылы это заявление - там дохрена ещё ресурсов и военных и любых других - ввз основательно готовился к войне с Украиной - это у нас 73% со *********** жили, а теперь тысячи смертей, потеря территории и неизвестное будущее.
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08.07.2022 04:21 Ответить
Вы правы там ресурсов ещё есть и ощутимые санкции только в течении 5 лет могут дать о себе знать(((( и то по богатым, бедные даже разницы не увидят
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08.07.2022 06:19 Ответить
Да рашисткое быдлонаселение задницы лопухами будут подтирать и ягель жрать лишь бы только сохранить своё Вяличие.
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08.07.2022 06:42 Ответить
Якось дивно виходить, чим менше у кацапів ресурсів, то сильніше вони знищують міста і села, тим частіше вони йдуть у наступ і більше захоплюють території.
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08.07.2022 09:04 Ответить
Із серії «дурень думкою багатіє», або «доки товстий схудне, худий здохне!».
Зброї б побільше!
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08.07.2022 09:34 Ответить
 
 