Україна в ОБСЄ: У Москви закінчуються ресурси, треба посилити санкції

Росія переводить свою економіку на воєнні рейки, що свідчить про закінчення ресурсів, а тому зараз важливо посилити санкції проти агресора.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російське керівництво і дипломати продовжують повторювати, що війна йде "за планом". Реальність демонструє протилежне. Агресивна політика володимира путіна вже почала приносити проблеми самій Росії. Цього тижня держдума зробила перший крок до ухвалення законів, які дозволяють перевести російську економіку на воєнний стан", - заявив він.

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Звертаючись до російських дипломатів, український посол запитав, чи зрадіють вони після повернення додому, побачивши "мілітаризовану країну, де їхні співгромадяни змушені понаднормово працювати на військових?" "Наступає не багатообіцяюче майбутнє, а радше – радянське минуле з дефіцитом товарів та ізоляцією", - додав Цимбалюк.

Він наголосив, що це є результатом прагнення очільника кремля підкорити сусідню країну. "Це чітко свідчить, що у москви закінчуються ресурси. І для нас це хороший аргумент для подальшого посилення санкцій. Це фактично позбавило б кремль можливості підживлювати свою військову машину в Україні", - заявив очільник української місії в ОБСЄ.

Український посол також підкреслив, що розв’язана путіним війна проти України робить російський народ ще біднішим. Він додав, що масове грабування українських будинків під час російського вторгнення "свідчить не лише про низьку моральність, а й про жахливу бідність у російських регіонах, у той час, як російська пропаганда видає себе за "велику державу".

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Очільник української місії в ОБСЄ наголосив, що для того, щоб російський народ перестав платити за геополітичні амбіції кремля, "Росія має вивести свої війська, відновити територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим, і, звичайно, взяти на себе відповідальність за всі злочини, скоєні проти українського народу, а також забезпечити гарантії неповторення агресії та відшкодування збитків жертвам і повернутися до принципів міжнародного права".