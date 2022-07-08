УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9132 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
4 198 10

Україна в ОБСЄ: У Москви закінчуються ресурси, треба посилити санкції

цимбалюк

Росія переводить свою економіку на воєнні рейки, що свідчить про закінчення ресурсів, а тому зараз важливо посилити санкції проти агресора.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російське керівництво і дипломати продовжують повторювати, що війна йде "за планом". Реальність демонструє протилежне. Агресивна політика володимира путіна вже почала приносити проблеми самій Росії. Цього тижня держдума зробила перший крок до ухвалення законів, які дозволяють перевести російську економіку на воєнний стан", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія створила вздовж кордону з Україною 19 фільтраційних таборів

Звертаючись до російських дипломатів, український посол запитав, чи зрадіють вони після повернення додому, побачивши "мілітаризовану країну, де їхні співгромадяни змушені понаднормово працювати на військових?" "Наступає не багатообіцяюче майбутнє, а радше – радянське минуле з дефіцитом товарів та ізоляцією", - додав Цимбалюк.

Він наголосив, що це є результатом прагнення очільника кремля підкорити сусідню країну. "Це чітко свідчить, що у москви закінчуються ресурси. І для нас це хороший аргумент для подальшого посилення санкцій. Це фактично позбавило б кремль можливості підживлювати свою військову машину в Україні", - заявив очільник української місії в ОБСЄ.

Український посол також підкреслив, що розв’язана путіним війна проти України робить російський народ ще біднішим. Він додав, що масове грабування українських будинків під час російського вторгнення "свідчить не лише про низьку моральність, а й про жахливу бідність у російських регіонах, у той час, як російська пропаганда видає себе за "велику державу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 43 країни в ОБСЄ засудили тортури та інше насильство РФ у війні проти України

Очільник української місії в ОБСЄ наголосив, що для того, щоб російський народ перестав платити за геополітичні амбіції кремля, "Росія має вивести свої війська, відновити територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи Крим, і, звичайно, взяти на себе відповідальність за всі злочини, скоєні проти українського народу, а також забезпечити гарантії неповторення агресії та відшкодування збитків жертвам і повернутися до принципів міжнародного права".

Автор: 

ОБСЄ (3498) санкції (11768) Цимбалюк Євгеній (50)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
08.07.2022 01:00
+5
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
08.07.2022 01:03
+5
московія ніколи не дотримувалась будь яких норм та їй нікуди повертатись.
показати весь коментар
08.07.2022 01:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.07.2022 01:00 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2022 02:10 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
08.07.2022 01:03 Відповісти
московія ніколи не дотримувалась будь яких норм та їй нікуди повертатись.
показати весь коментар
08.07.2022 01:04 Відповісти
Український посол також підкреслив, що розв'язана путіним війна проти України робить російський народ ще біднішим. Він додав, що масове грабування українських будинків під час російського вторгнення "свідчить не лише про низьку моральність, а й про жахливу бідність у російських регіонах, у той час, як російська пропаганда видає себе за "велику державу". Джерело:
І ней хтось скаже - що це пропаганда , а не правда
показати весь коментар
08.07.2022 02:13 Відповісти
Бред сивой кобылы это заявление - там дохрена ещё ресурсов и военных и любых других - ввз основательно готовился к войне с Украиной - это у нас 73% со *********** жили, а теперь тысячи смертей, потеря территории и неизвестное будущее.
показати весь коментар
08.07.2022 04:21 Відповісти
Вы правы там ресурсов ещё есть и ощутимые санкции только в течении 5 лет могут дать о себе знать(((( и то по богатым, бедные даже разницы не увидят
показати весь коментар
08.07.2022 06:19 Відповісти
Да рашисткое быдлонаселение задницы лопухами будут подтирать и ягель жрать лишь бы только сохранить своё Вяличие.
показати весь коментар
08.07.2022 06:42 Відповісти
Якось дивно виходить, чим менше у кацапів ресурсів, то сильніше вони знищують міста і села, тим частіше вони йдуть у наступ і більше захоплюють території.
показати весь коментар
08.07.2022 09:04 Відповісти
Із серії «дурень думкою багатіє», або «доки товстий схудне, худий здохне!».
Зброї б побільше!
показати весь коментар
08.07.2022 09:34 Відповісти
 
 