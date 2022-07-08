Російський "Сбербанк" через нестачу чипів "виколупує" їх з неактивованих карток. ВIДЕО
Через дефіцит мікросхем в умовах західних санкцій та проблеми з їх постачанням з Європи "Сбербанк" почав "виколутувати" чипи зі старих карток, які ще не активували, і вставляти їх у нові картки.
Про це розповіла виконавчий директор, голова відділу кібербезпеки "Сбера" Ольга Маклашина, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.
Маклашина назвала таке рішення "близьким до геніального", а пересадку чипів зі старих карток у нові - "реімплантацією".
Процес виглядає так: інкасатори привозять чіпи до центрів емісії, фахівці повністю видаляють дані, а потім відвозять чипи виробнику банківських карток. Ті вставляють їх у нові картки, уточнила Ольга Маклашина.
За даними банку, щомісяця накопичується близько 375 тисяч неактивованих карток. Механізм, як очікується, дозволить "Сбербанку" заощадити 1 млрд рублів (15,6 млн євро) цього року.
Раніше російські кредитно-фінансові інститути "Сбербанк", "Россельхозбанк" та "Московский кредитный банк" були відключені від найбільшої системи міжнародних платежів SWIFT. Цей захід, вжитий у рамках шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення в Україну, почав діяти 14 червня.
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несе мужик авоську туалетного папыру!
в нього питають:
- де купив?!
выдповідь:
- з пральні несу!!!
ніж залишати у всесвіті оте... і ще із вибаченням
Такая схема может быть действительна ТОЛЬКО при нищенской оплате, ибо иначе никак,до войны цена им была копейки для запоребрика.Здается мне что действительность несколько иная - чипов нет поэтому нужно мудрить + нехилая схема для заработка того кто это придумал (оптимизаторы всегда в прибыли).
Курс конечно смешной нарисовали
і чого тільки орки не вигадають щоб прикрити власну голу дупу
Можно дооборудовать как точилку для карандашей.
Которыми на лбу пишут...
Из нескольких миллионов.
Немцев, негров и малайцев -
Царь подумал, как тут быть,
Где бы денег раздобыть?
И нашел (мы это знаем),
Прекратил огромный заем -
У народа в долг он брал,
Но обратно не отдал.
И сказал: «Вы потерпите,
Облигации храните,
К коммунизму подойдем,
Снова розыгрыш введем.
Будет дальше нам видней,
Двадцать лет не двадцать дней».
Люди, правда, пошумели,
Но перечить не посмели.
Yes!
Даже обезьяна умнее рашкованов
далі - газети замість туалетного паперу.
Вперед - взад, до «розвитОго сосіалізму»!!!
А що до туалетного,і малої кількості газет - можна з антеною. Но більшість використовує свої пальці.
Клієнти будуть за картки платити.