Російський "Сбербанк" через нестачу чипів "виколупує" їх з неактивованих карток. ВIДЕО

Через дефіцит мікросхем в умовах західних санкцій та проблеми з їх постачанням з Європи "Сбербанк" почав "виколутувати" чипи зі старих карток, які ще не активували, і вставляти їх у нові картки.

Про це розповіла виконавчий директор, голова відділу кібербезпеки "Сбера" Ольга Маклашина, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Маклашина назвала таке рішення "близьким до геніального", а пересадку чипів зі старих карток у нові - "реімплантацією".

Процес виглядає так: інкасатори привозять чіпи до центрів емісії, фахівці повністю видаляють дані, а потім відвозять чипи виробнику банківських карток. Ті вставляють їх у нові картки, уточнила Ольга Маклашина.

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За даними банку, щомісяця накопичується близько 375 тисяч неактивованих карток. Механізм, як очікується, дозволить "Сбербанку" заощадити 1 млрд рублів (15,6 млн євро) цього року.

Раніше російські кредитно-фінансові інститути "Сбербанк", "Россельхозбанк" та "Московский кредитный банк" були відключені від найбільшої системи міжнародних платежів SWIFT. Цей захід, вжитий у рамках шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення в Україну, почав діяти 14 червня.

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