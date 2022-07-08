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Російський "Сбербанк" через нестачу чипів "виколупує" їх з неактивованих карток. ВIДЕО

Через дефіцит мікросхем в умовах західних санкцій та проблеми з їх постачанням з Європи "Сбербанк" почав "виколутувати" чипи зі старих карток, які ще не активували, і вставляти їх у нові картки.

Про це розповіла виконавчий директор, голова відділу кібербезпеки "Сбера" Ольга Маклашина, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на DW.

Маклашина назвала таке рішення "близьким до геніального", а пересадку чипів зі старих карток у нові - "реімплантацією".

Процес виглядає так: інкасатори привозять чіпи до центрів емісії, фахівці повністю видаляють дані, а потім відвозять чипи виробнику банківських карток. Ті вставляють їх у нові картки, уточнила Ольга Маклашина.

Читайте: Активи Сбербанку РФ примусово вилучать, - рішення РНБО

За даними банку, щомісяця накопичується близько 375 тисяч неактивованих карток. Механізм, як очікується, дозволить "Сбербанку" заощадити 1 млрд рублів (15,6 млн євро) цього року.

Раніше російські кредитно-фінансові інститути "Сбербанк", "Россельхозбанк" та "Московский кредитный банк" були відключені від найбільшої системи міжнародних платежів SWIFT. Цей захід, вжитий у рамках шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії за її вторгнення в Україну, почав діяти 14 червня.

Також читайте: Болгарія заблокувала переказ у російське посольство

Автор: 

росія (65191) санкції (11831) Сбербанк Росії (261)


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Топ коментарі
+30
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08.07.2022 10:23
+24
А еще есть хороший вариант: собирать использованную туалетную бумагу, стирать ее и относить в туалетные кабинки для использования банковскими работниками.
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08.07.2022 10:22
+23
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08.07.2022 10:32
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А еще есть хороший вариант: собирать использованную туалетную бумагу, стирать ее и относить в туалетные кабинки для использования банковскими работниками.
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08.07.2022 10:22 Відповісти
Ну - при СРСР прали поліетиленові пакети А в пам"яті моєї сім"ї взагалі анекдотичний випадок був: служили у глибинці Росії Я в 87-му році поїхав на кілька місяців до Львова - у відрядження І привіз звідти сотню презервативів Моя жінка взяла кілька штук і "презентувала" співробітницям Так одна ним скористалася, а потім сполоснула, висушила, змазала якимось кремом і використовувала ще кілька разів!
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08.07.2022 10:32 Відповісти
ви можете не вырити, але при союзы був анек!
несе мужик авоську туалетного папыру!
в нього питають:
- де купив?!
выдповідь:
- з пральні несу!!!
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08.07.2022 10:36 Відповісти
сорі за розкладку, не одразу побачив!
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08.07.2022 10:38 Відповісти
Простіше видалити та написати коректно

ніж залишати у всесвіті оте... і ще із вибаченням
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08.07.2022 10:59 Відповісти
реальная история. сосед был в Украине. с децтва мы были знакомы. после армии он начал бомжевать, жил в мазанке матери, нашёл себе такую же поддругу. обзавёлся 6-ю детьми. летом он добывал себе кой-какую одежду воруя её на пляже, пока народ поплавать уходил. понятно, шо ничего не стиралось. один раз его был спросил, - а как же ты трусы, тоже не стираеш? на шо он ответил - а я их время от времени навиворіт вивертаю й вони обшолушуються. )))
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08.07.2022 11:21 Відповісти
Ты не удивишся,если я скажу что на расее от москвабада до тагила % так живущих поднимаеться от 10% до 80%.
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08.07.2022 13:01 Відповісти
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08.07.2022 11:28 Відповісти
Можно еще проще - просто подсушить - эффект тот же.
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08.07.2022 10:41 Відповісти
Геніально, скоро з формаліну мозок Леніна дістануть і Пуйлу пересадять
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08.07.2022 10:22 Відповісти
Схоже, вже пересадили.
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08.07.2022 10:33 Відповісти
Там два в одному вмістилися. І ще трохи місця залишилось.
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08.07.2022 11:00 Відповісти
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08.07.2022 10:23 Відповісти
Скоро на росії будуть пломби виковирювати з мерців і вставляти в зуби новим пацієнтам, бо не буде матеріалів.
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08.07.2022 10:24 Відповісти
А зачем вам скрепным карты происки загнивающего Запада? Шишками и бусами рассчитывайтесь
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08.07.2022 10:25 Відповісти
"смехдержава". І це по суті санкції ще не почали реально діяти. Зараз вони ще тримаються на запасах. Я думаю, що в кінці літа на початку осені там взагалі розпочнеться веселуха у всіх сферах. А зимою після ембарго на нафту і відключення газу у мордорі не тільки бюджет почнуть різати.
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08.07.2022 10:25 Відповісти
Можно подумать,что она шутит но глядя на неё....🤦
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08.07.2022 10:25 Відповісти
А навіщо кацапам картки, якщо їх придумали на Заході? В сбербанку повинні бути тільки сберкнижки! Все натуральне, з лісу, кулькові ручки то є роскош, тільки перо і чорнило.
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08.07.2022 10:30 Відповісти
Перо гусяче.
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08.07.2022 10:43 Відповісти
ти що... а раптом той гусак з біолабораторій?? а кулькова ручка - вона рідна, з Китаю.
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08.07.2022 12:44 Відповісти
Поясните человеку далёкому от банковского сектора почему это технически плохо или небезопасно.
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08.07.2022 10:30 Відповісти
Кацап?
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08.07.2022 10:33 Відповісти
Якщо Вам цікаво - ні, поляк і волонтер, але дійсно володію кацапьскою краще за багатьох кацапів. Не навчився ще швидко писати україньскою.
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08.07.2022 15:25 Відповісти
Процес виглядає так: інкасатори привозять чіпи до центрів емісії, фахівці повністю видаляють дані, а потім відвозять чіпи виробнику банківських карток. Т Джерело:

Такая схема может быть действительна ТОЛЬКО при нищенской оплате, ибо иначе никак,до войны цена им была копейки для запоребрика.Здается мне что действительность несколько иная - чипов нет поэтому нужно мудрить + нехилая схема для заработка того кто это придумал (оптимизаторы всегда в прибыли).
Курс конечно смешной нарисовали
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08.07.2022 10:41 Відповісти
Так можна ж ще простіше. Нову хвамілію на картці маркером написати!
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08.07.2022 11:05 Відповісти
Тобто це просто дорого, а не небезпечно. Дякую.
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08.07.2022 15:26 Відповісти
Ну а самое главно - чипы изначально заточены как одноразовые, никто в мире подобной муйней не занимается.
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08.07.2022 10:43 Відповісти
Потому,что сей "процесс" на ПОРЯДКИ дороже!
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08.07.2022 13:04 Відповісти
.. А як же - імпортозамєщєніє ?? Чи це воно і є ?
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08.07.2022 10:31 Відповісти
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08.07.2022 10:32 Відповісти
а где "Лада Поребрик"?
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08.07.2022 11:15 Відповісти
Якщо так й далі піде, то скоро, вони, по старій традиції, за жувачку турбо й джинси готові будуть родіну продати.))
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08.07.2022 10:35 Відповісти
"реімплантація" нове прикольне слово займе гідне місце в ординському новоязі.

і чого тільки орки не вигадають щоб прикрити власну голу дупу
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08.07.2022 10:36 Відповісти
Прекрасная замена карте и чипу. Результат записывается на лбу химическим карандашом.
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08.07.2022 10:39 Відповісти
Це ноутбук?
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08.07.2022 11:03 Відповісти
не..., це не "НоутБук", це "ЛапШлеп"
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08.07.2022 11:16 Відповісти
Учитывая,что кацапы через одного узколобые-это нельзя считать полноценной альтернативой.
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08.07.2022 11:46 Відповісти
Гайки-барашки по бокам видите?
Можно дооборудовать как точилку для карандашей.
Которыми на лбу пишут...
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08.07.2022 13:22 Відповісти
На лобі клієнта!
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08.07.2022 13:06 Відповісти
Шифровальная машина?
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08.07.2022 15:23 Відповісти
А шо то такое?
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08.07.2022 17:03 Відповісти
НУ-НУ...
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08.07.2022 10:40 Відповісти
Эх молодость, молодость !!!
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08.07.2022 11:17 Відповісти
А на сколько МБ эта макро флешка?
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08.07.2022 11:50 Відповісти
Это даже не флешка а один малюсенький элемент из нее.
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08.07.2022 12:04 Відповісти
Целых ЧЕТЫРЕ!
Из нескольких миллионов.
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08.07.2022 13:08 Відповісти
2И-НЕ Гига
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08.07.2022 12:06 Відповісти
пусть хорошо ищут - где-то на складах должны быть залежи сереньких сберкнижек времён ссср.
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08.07.2022 10:49 Відповісти
вы не поверите, но они их не прекращали использовать
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08.07.2022 11:19 Відповісти
танунахер🤦
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08.07.2022 12:11 Відповісти
на складах должны быть также Бланки Облигации Государственный займа СССР от 1947 года
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08.07.2022 11:21 Відповісти
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08.07.2022 11:23 Відповісти
или от 1943 года
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08.07.2022 11:24 Відповісти
Чтобы всех кормить китайцев,

Немцев, негров и малайцев -

Царь подумал, как тут быть,

Где бы денег раздобыть?

И нашел (мы это знаем),

Прекратил огромный заем -

У народа в долг он брал,

Но обратно не отдал.

И сказал: «Вы потерпите,

Облигации храните,

К коммунизму подойдем,

Снова розыгрыш введем.

Будет дальше нам видней,

Двадцать лет не двадцать дней».

Люди, правда, пошумели,

Но перечить не посмели.
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08.07.2022 11:29 Відповісти
Так пусть переходят на наличку
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08.07.2022 10:58 Відповісти
Не могут, нет зарубежных красок и бумаги.
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08.07.2022 12:31 Відповісти
И садовые тачки - кошельки?!
Yes!
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08.07.2022 13:10 Відповісти
"реімплантація" мозгов не ....?....
Даже обезьяна умнее рашкованов
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08.07.2022 11:13 Відповісти
Наступний крок - прання целофанових пакєтів та сушка їх на мотузці для білизни.
далі - газети замість туалетного паперу.
Вперед - взад, до «розвитОго сосіалізму»!!!
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08.07.2022 11:27 Відповісти
На окупованих перуть з 2015 року.
А що до туалетного,і малої кількості газет - можна з антеною. Но більшість використовує свої пальці.
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08.07.2022 13:15 Відповісти
З телефонними сімкартами має бути так само?
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08.07.2022 11:53 Відповісти
Это ещё начало. Скоро они свалки начнут раскапывать в поисках "древних" технологий. Постапокалипсис, как в книжках. Технологии утеряны, ищем работающие древние артефакты 🙂 Не зря говорит что россияне почти поголовно поклонники Warhammer 40K. Хаос, тоталитаризм, вперемешку с религией и орки в России имеется уже веками. Уже ищет старые технологии и освящает ракеты. Скоро начнёт произнести заклинания при включении компьютера.
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08.07.2022 12:06 Відповісти
ДАЙОШ РЕІМПЛАНТАЦИЮ!
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08.07.2022 12:24 Відповісти
Кацапи так ви ще по два рази туалетним папіром підтирайтесь, багато зекономите 😂
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08.07.2022 13:00 Відповісти
З дешевим л/г можуть дозволити.
Клієнти будуть за картки платити.
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08.07.2022 13:18 Відповісти
..кацапы, а вы попробуйте жрать ещё и говно (вам не привыкать), там тоже остались какие-то питательные вещества, собаки же жрут. хотя и не все
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08.07.2022 13:47 Відповісти
 
 