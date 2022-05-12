Активи Сбербанку РФ примусово вилучать, - рішення РНБО

В Україні примусово вилучать активи Сбербанку РФ та Промінвест банку, що належить держкорпорації розвитку "ВЭБ.РФ".

Відповідне рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Примусовому вилученню підлягають такі права власності РФ та її резидентів, як 99,772644% акцій Промінвестбанку (ПІБ, Київ), що належать держкорпорації розвитку "ВЭБ.РФ", та 100% акцій Міжнародного резервного банку (МР Банк, раніше – Сбербанк, Київ), що належать Сбербанку Росії. Також вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу "ВЭБ.РФ" до ПІБ на 0,93 млрд і Сбербанку Росії до МР Банку на 14,9 млрд грн.

Окрім того, вилучаються інші фінансові активи зазначених "дочок" російських банків, за винятком 3 млрд грн МР Банку, які спрямовуються на задоволення вимог його кредиторів.

Кабмін та Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з Нацбанком мають забезпечити проведення примусового вилучення зазначених об'єктів права власності РФ та її резидентів у 10-денний термін.

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Як повідомлялося, уряд України 9 квітня ухвалив рішення про вилучення корпоративних прав та фінансових активів виведених із ринку на початку війни МР Банку та Промінвестбанку.

"У дохід держави може бути направлено близько 26 млрд грн. Це кошти, ОВДП, депозитні сертифікати… Зрозуміло, що українські вкладники цих банків мають отримати свої вклади спочатку в межах гарантованої суми", - сказав голова Нацбанку Кирило Шевченко.