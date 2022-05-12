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Активи Сбербанку РФ примусово вилучать, - рішення РНБО

сбербанк,укрзализныця

В Україні примусово вилучать активи Сбербанку РФ та Промінвест банку, що належить держкорпорації розвитку "ВЭБ.РФ".

Відповідне рішення ухвалила Рада національної безпеки та оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Примусовому вилученню підлягають такі права власності РФ та її резидентів, як 99,772644% акцій Промінвестбанку (ПІБ, Київ), що належать держкорпорації розвитку "ВЭБ.РФ", та 100% акцій Міжнародного резервного банку (МР Банк, раніше – Сбербанк, Київ), що належать Сбербанку Росії. Також вилучаються фінансові активи у вигляді прав вимоги боргу "ВЭБ.РФ" до ПІБ на 0,93 млрд і Сбербанку Росії до МР Банку на 14,9 млрд грн.

Окрім того, вилучаються інші фінансові активи зазначених "дочок" російських банків, за винятком 3 млрд грн МР Банку, які спрямовуються на задоволення вимог його кредиторів.

Кабмін та Фонд гарантування вкладів фізосіб спільно з Нацбанком мають забезпечити проведення примусового вилучення зазначених об'єктів права власності РФ та її резидентів у 10-денний термін.

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Як повідомлялося, уряд України 9 квітня ухвалив рішення про вилучення корпоративних прав та фінансових активів виведених із ринку на початку війни МР Банку та Промінвестбанку.

"У дохід держави може бути направлено близько 26 млрд грн. Це кошти, ОВДП, депозитні сертифікати… Зрозуміло, що українські вкладники цих банків мають отримати свої вклади спочатку в межах гарантованої суми", - сказав голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Автор: 

націоналізація (386) РНБО (2295) Сбербанк Росії (261)


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Топ коментарі
+7
Агов РНБО а " Альфа " і " Форвард " банки коли націоналізують ? Ці банки під санкціями , а у нас працюють.
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12.05.2022 12:17 Відповісти
+5
альфа-банк недоторканий?
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12.05.2022 12:04 Відповісти
+4
Дивно, у президента Зеленського в Мордорі не конфіскують нерухомість, фірми, не забороняють лайно-продукцію. Хоча війна війною, бізнес повинен працювати, з Ху*лом все перетерли)

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12.05.2022 12:10 Відповісти
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альфа-банк недоторканий?
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12.05.2022 12:04 Відповісти
Так там же ж папірці поміняли - видно, для декого і цього достатньо (((
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12.05.2022 12:43 Відповісти
Лучший вклад в Сбербанк со времён СССР выглядит так:
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12.05.2022 12:10 Відповісти
Дивно, у президента Зеленського в Мордорі не конфіскують нерухомість, фірми, не забороняють лайно-продукцію. Хоча війна війною, бізнес повинен працювати, з Ху*лом все перетерли)

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12.05.2022 12:10 Відповісти
Промінвест банк вже давно зачинений і не фунциклірує.
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12.05.2022 12:11 Відповісти
Агов РНБО а " Альфа " і " Форвард " банки коли націоналізують ? Ці банки під санкціями , а у нас працюють.
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12.05.2022 12:17 Відповісти
Головне "рішуче вимагати" щось від інших - а самим навіщо щось робити?
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12.05.2022 12:44 Відповісти
Садовий в шоці! Як тепер свої нєпасільним трудом заощадження вивести???!!!
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12.05.2022 13:01 Відповісти
І курва Лєщенко в траурі...
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12.05.2022 13:02 Відповісти
У этих банков отрицательные активы, тоесть долги.
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12.05.2022 13:05 Відповісти
Та не може бути. Прорекламуйте цей захід, напишіть на кожному стовпі, патріоти зелені.
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12.05.2022 13:36 Відповісти
Нічого собі оперативність. США і Європа це зробили місяць назад, а "Я не втік" почекав пока все позабирають кацапи, а потім, як шарахнув їх несподіванкою, точно так як українців здачею півдня.
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12.05.2022 17:48 Відповісти
 
 