Активы Сбербанка РФ принудительно будут изъяты, - решение СНБО

В Украине принудительно будут изъяты активы Сбербанка РФ и Проминвестбанка, принадлежащего госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".

Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Принудительному изъятию подлежат такие права собственности РФ и ее резидентов, как 99,772644% акций Проминвестбанка (ФИО, Киев), принадлежащих госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее – Сбербанк, Киев) ), принадлежащие Сбербанку России. Также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЭБ.РФ" к ФИО на 0,93 млрд и Сбербанк России к МР Банку на 14,9 млрд грн.

Кроме того, изымаются другие финансовые активы указанных "дочек" российских банков, за исключением 3 млрд. грн. МР Банка, которые направляются на удовлетворение требований его кредиторов.

Кабмин и Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с Нацбанком должны обеспечить проведение принудительного изъятия указанных объектов права собственности РФ и его резидентов в 10-дневный срок.

Как сообщалось, правительство Украины 9 апреля приняло решение об изъятии корпоративных прав и финансовых активов выведенных с рынка в начале войны МР Банка и Проминвестбанка.

"В доход государства может быть направлено около 26 млрд грн. Это средства, ОВГС, депозитные сертификаты… Понятно, что украинские вкладчики этих банков должны получить свои вклады сначала в пределах гарантированной суммы", - сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.