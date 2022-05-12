РУС
Активы Сбербанка РФ принудительно будут изъяты, - решение СНБО

В Украине принудительно будут изъяты активы Сбербанка РФ и Проминвестбанка, принадлежащего госкорпорации развития "ВЭБ.РФ".

Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Принудительному изъятию подлежат такие права собственности РФ и ее резидентов, как 99,772644% акций Проминвестбанка (ФИО, Киев), принадлежащих госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк, ранее – Сбербанк, Киев) ), принадлежащие Сбербанку России. Также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга "ВЭБ.РФ" к ФИО на 0,93 млрд и Сбербанк России к МР Банку на 14,9 млрд грн.

Кроме того, изымаются другие финансовые активы указанных "дочек" российских банков, за исключением 3 млрд. грн. МР Банка, которые направляются на удовлетворение требований его кредиторов.

Кабмин и Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с Нацбанком должны обеспечить проведение принудительного изъятия указанных объектов права собственности РФ и его резидентов в 10-дневный срок.

Читайте: Российский "Сбербанк" "сдает" властям людей, которые переводят помощь ВСУ, - росСМИ

Как сообщалось, правительство Украины 9 апреля приняло решение об изъятии корпоративных прав и финансовых активов выведенных с рынка в начале войны МР Банка и Проминвестбанка.

"В доход государства может быть направлено около 26 млрд грн. Это средства, ОВГС, депозитные сертификаты… Понятно, что украинские вкладчики этих банков должны получить свои вклады сначала в пределах гарантированной суммы", - сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

национализация (238) СНБО (4465) Сбербанк России (126)
альфа-банк недоторканий?
показать весь комментарий
12.05.2022 12:04 Ответить
Так там же ж папірці поміняли - видно, для декого і цього достатньо (((
показать весь комментарий
12.05.2022 12:43 Ответить
Лучший вклад в Сбербанк со времён СССР выглядит так:
показать весь комментарий
12.05.2022 12:10 Ответить
Дивно, у президента Зеленського в Мордорі не конфіскують нерухомість, фірми, не забороняють лайно-продукцію. Хоча війна війною, бізнес повинен працювати, з Ху*лом все перетерли)

показать весь комментарий
12.05.2022 12:10 Ответить
Промінвест банк вже давно зачинений і не фунциклірує.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:11 Ответить
Агов РНБО а " Альфа " і " Форвард " банки коли націоналізують ? Ці банки під санкціями , а у нас працюють.
показать весь комментарий
12.05.2022 12:17 Ответить
Головне "рішуче вимагати" щось від інших - а самим навіщо щось робити?
показать весь комментарий
12.05.2022 12:44 Ответить
Садовий в шоці! Як тепер свої нєпасільним трудом заощадження вивести???!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 13:01 Ответить
І курва Лєщенко в траурі...
показать весь комментарий
12.05.2022 13:02 Ответить
У этих банков отрицательные активы, тоесть долги.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:05 Ответить
Та не може бути. Прорекламуйте цей захід, напишіть на кожному стовпі, патріоти зелені.
показать весь комментарий
12.05.2022 13:36 Ответить
Нічого собі оперативність. США і Європа це зробили місяць назад, а "Я не втік" почекав пока все позабирають кацапи, а потім, як шарахнув їх несподіванкою, точно так як українців здачею півдня.
показать весь комментарий
12.05.2022 17:48 Ответить
 
 