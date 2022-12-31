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После освобождения Крыма нужно пересмотреть сотни тысяч решений "судов", - Ташева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд,фемида,правосудие

После освобождения от российских захватчиков Крыма предстоит серьезная работа над сотнями тысяч судебных решений, принятых "судами" страны-оккупанта. Прорабатывается механизм и приоритетность пересмотра дел, чтобы максимально оптимизировать нагрузку на судебную систему Украины.

Об этом Постоянная представительница Президента Украины в Крыму Тамила Ташева сказала в комментарии Укринформу по результатам визита в Турцию, передаёт Цензор.НЕТ.

"Есть вопросы, связанные с судебными реестрами, вынесенными "судами" решениями, в т.ч. по административным вопросам, вопросам незаконной экспроприации имущества. Там целый спектр. "Суды" за время оккупации вынесли более миллиона решений, сто тысяч из них - по уголовным делам. Представьте, что все эти решения нам нужно каким-то образом проработать. Все эти решения априори незаконны, но мы не можем их, например, все вместе отменить. Потому что из вынесенных приговоров есть те, что, например, касались убийств или изнасилований", - сказала Ташева.

В настоящее время вместе с судебной ветвью власти идет работа над механизмом и алгоритмом действий.

"Просмотр всех судебных решений после деоккупации будет однозначно. В Украине мы сейчас имеем незаполненность судейских должностей и велика вероятность, что под таким массивом она просто "упадет". Но нужно продумать правильный механизм, приоритетность пересмотра", - добавила Ташева.

Кроме того, еще одним большим блоком вопросов, над которыми ведется работа, является право собственности.

"Любые соглашения, которые там заключались и не были параллельно заключены согласно украинскому законодательству, незаконны. Если кто купил или продал имущество, и соглашение не было зарегистрировано согласно украинскому законодательству, считайте, что его не было. И это даже при добровольности процесса", – сказала Ташева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымчане готовятся к освобождению Крыма и возвращению в украинскую родную гавань, - разведка

Она также обратила внимание на случаи экспроприации имущества, незаконные решения, когда людей, например, заставляли продать свое имущество, в частности, после указа президента России о невозможности владения землей на "приграничных территориях" Крымского полуострова.

При этом Ташева добавила, что факт того, что лицо проживает на оккупированной территории, не является поводом для привлечения его к ответственности. Зато работавшие на должностях в оккупационном правительстве или администрациях активно занимались утверждением оккупационного режима, нарушали права человека, совершали военные преступления, будут привлечены к ответственности после деоккупации Крыма.

"В том, что возвращение Крыма произойдет, нет сомнений. Рано или поздно эта несправедливость и война должна закончиться. Победа в войне – это возвращение к границам 1991 года. Сейчас мы выбрали несколько направлений, по которым работаем с членами правительства, народными депутатами Украины. Первое – это ответственность, в этом блоке мы рассматриваем вопросы амнистии и люстрации, поскольку многие граждане, в т.ч. Украины, работали с оккупационными администрациями, на каких-то там должностях и т.д.", – сказала Ташева.

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По ее словам, привлекать к ответственности будут не все, а только те, кто работал на руководящих должностях, имел влияние на принятие решения, активно сотрудничал с оккупантами.

"Всех к уголовной ответственности привлекать не будем. Поскольку только за факт того, что лицо проживает на оккупированной территории, его вины в этом нет. Но если она работала на должностях в оккупационном правительстве или администрациях, активно занималась утверждением оккупационного режима, нарушала права человека, совершала военные преступления против человечности, геноцид, если имплементированные ею решения влияли на множество людей… Тогда, конечно, такое лицо должно нести уголовную ответственность согласно законодательству. Но это не будет несколько сотен человек, скорее всего – несколько тысяч, - сказала постоянная представительница Президента в Крыму.

Она подчеркнула, что ко всем другим, даже тем, кто был на должностях, но их действия не имели состава преступления, будет применена люстрация, то есть запрет на время занимать должности в украинских государственных органах.
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Топ комментарии
+17
А шо там переглядати? Рішення кацапських судів оголошуються не дійсними. Всі діла.
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30.12.2022 23:56
+14
Навіщо?Один суд. Всі рішення окупантів вважати недійсними.Вся нерухомість і майно переходить у власність держави.І пішли на хер звідси !Ба більше заборонити до кінця життя всім хто купив квартиру в Криму при окупантах приїджати в Україну і депорт всіх тих хто добровільно получив паспорти орків.Мітлою звідси.
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31.12.2022 00:29
+13
враховуючи що в Україні немає подвійного громадянства всі хто отримав російське громадянство - втратили українське

тим що були за Україну (активно) - надати право отримати українське громадянство за спрощеною процедурою

решта - "в радную гавань"

і хай подають в суди, міжнародні
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30.12.2022 23:58
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Правила форума Совет форумчан
А шо там переглядати? Рішення кацапських судів оголошуються не дійсними. Всі діла.
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30.12.2022 23:56 Ответить
100%
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31.12.2022 00:20 Ответить
и не @бет
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31.12.2022 00:21 Ответить
спочатку заходи тотальної депортації руснявьіх, що прибули з **********/грмдство з 1993 року.
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31.12.2022 08:28 Ответить
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30.12.2022 23:57 Ответить
враховуючи що в Україні немає подвійного громадянства всі хто отримав російське громадянство - втратили українське

тим що були за Україну (активно) - надати право отримати українське громадянство за спрощеною процедурою

решта - "в радную гавань"

і хай подають в суди, міжнародні
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30.12.2022 23:58 Ответить
Угу ... Щось не чутно, щоб тут були массові рішення по громадянству. При тому, що відомо про 1,5 млн громадян, які мають ще одне.

Тому Зе*, яке обіцяло на виборах вирішити це питання відмовчується.
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31.12.2022 01:48 Ответить
зе нічого не рішає !!! вирішуть там єрмаки, стефаннчуки, татарави та інші запроданці керовані однією бородатою, немитою, вушивою олігархічною бабусею доволі специфічної національності ...
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31.12.2022 02:47 Ответить
ну от і буде якраз привід
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31.12.2022 02:59 Ответить
І сотні тисяч касапоголових нах на раССею..
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31.12.2022 00:00 Ответить
каждое судебное решение - это бабло , огромное бабло , вот и начинают эту нишу под себя цементировать.
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31.12.2022 00:02 Ответить
Тут питань немає.
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31.12.2022 00:02 Ответить
Зачем имитировать кипучую деятельность, есть понятие - ничтожная сделка и всё аннулируется.
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31.12.2022 00:16 Ответить
Навіщо?Один суд. Всі рішення окупантів вважати недійсними.Вся нерухомість і майно переходить у власність держави.І пішли на хер звідси !Ба більше заборонити до кінця життя всім хто купив квартиру в Криму при окупантах приїджати в Україну і депорт всіх тих хто добровільно получив паспорти орків.Мітлою звідси.
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31.12.2022 00:29 Ответить
Його треба спочатку визволити та ще й утримати після звільнення. А вже потім можна поступово робити все те, про що говорить Ташева.
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31.12.2022 00:41 Ответить
нахера? нахера робити те, що здуру (я маю надію, що здуру) говорить Ташева? Звільнили Крим і усі, абсолютно усі рішення кацапських судів визнаються нікчемними. Без всіляких лазєйок, типа за розбой, убивство, битовуху. Абослютно усе анулюється і точка.
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31.12.2022 01:11 Ответить
тільки спочатку треба експортувати усіх власників маськовських паспортів
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31.12.2022 02:00 Ответить
Про який перегляд справ йде мова??? Всі вони незаконні, та мають бути про анульовані ... Взагалі потрібно визнати що мокшандії не існує на не впускати навіть по візам цим ******* ... не визнавати взагалі що вони існують та видають якісь документи
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31.12.2022 01:46 Ответить
Все дуже просто вони всі не дійсні і невідповідають чинному конституційному законодавству України тому вони всі повинні бути анульовані 👍🏻
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31.12.2022 01:48 Ответить
Тому ця дама так докладно і розповідала, що так просто не вийде.
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31.12.2022 01:55 Ответить
Це буде треш !!! Це ж тільки одна проблєма. А ще 500 тис. тих, хто реально понаїхав ???

У кого укр. паспорти були ще ладно, можна автоматом видати назад, а інші ?? Їх же доведеться силою депортувати. А це ж старі діди, офіцери сов. армії і їх баби, або ще щось подібне.

Це ж буде гвалт до небес !! Примчить ООН, с ... ка, ОБСЄ ...
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31.12.2022 01:53 Ответить
і шо ? нехай ООН та інш. висловлюють глибоке занепокоєння
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31.12.2022 02:03 Ответить
Так шо усю мардву, шо незаконно пересекла границу оставлять.
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31.12.2022 09:42 Ответить
Ищете проблему, где ее нет. Все решения раша судов аннулировать, одним махом и всё. А это чистая демагогия, убийства и т.д. Если что-то и по правде было, значит типа амнистия. Хотят просто срубить денег.
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31.12.2022 02:18 Ответить
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31.12.2022 06:36 Ответить
Гниди все роблять щоб судівська мафія осталася на місцях .
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31.12.2022 07:43 Ответить
В себе й зараз лад наведіть. Про Крим воно торочить...
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31.12.2022 08:14 Ответить
Тобто де- факто це для України має якісь наслідки. Московія нагадила і ви плануєте себе загрузити роботою з розгрібання цього гімна? Бюрократична машина в дії- за наші податки.
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31.12.2022 10:50 Ответить
 
 