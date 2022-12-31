После освобождения Крыма нужно пересмотреть сотни тысяч решений "судов", - Ташева

После освобождения от российских захватчиков Крыма предстоит серьезная работа над сотнями тысяч судебных решений, принятых "судами" страны-оккупанта. Прорабатывается механизм и приоритетность пересмотра дел, чтобы максимально оптимизировать нагрузку на судебную систему Украины.

Об этом Постоянная представительница Президента Украины в Крыму Тамила Ташева сказала в комментарии Укринформу по результатам визита в Турцию, передаёт Цензор.НЕТ.

"Есть вопросы, связанные с судебными реестрами, вынесенными "судами" решениями, в т.ч. по административным вопросам, вопросам незаконной экспроприации имущества. Там целый спектр. "Суды" за время оккупации вынесли более миллиона решений, сто тысяч из них - по уголовным делам. Представьте, что все эти решения нам нужно каким-то образом проработать. Все эти решения априори незаконны, но мы не можем их, например, все вместе отменить. Потому что из вынесенных приговоров есть те, что, например, касались убийств или изнасилований", - сказала Ташева.

В настоящее время вместе с судебной ветвью власти идет работа над механизмом и алгоритмом действий.

"Просмотр всех судебных решений после деоккупации будет однозначно. В Украине мы сейчас имеем незаполненность судейских должностей и велика вероятность, что под таким массивом она просто "упадет". Но нужно продумать правильный механизм, приоритетность пересмотра", - добавила Ташева.

Кроме того, еще одним большим блоком вопросов, над которыми ведется работа, является право собственности.

"Любые соглашения, которые там заключались и не были параллельно заключены согласно украинскому законодательству, незаконны. Если кто купил или продал имущество, и соглашение не было зарегистрировано согласно украинскому законодательству, считайте, что его не было. И это даже при добровольности процесса", – сказала Ташева.

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Она также обратила внимание на случаи экспроприации имущества, незаконные решения, когда людей, например, заставляли продать свое имущество, в частности, после указа президента России о невозможности владения землей на "приграничных территориях" Крымского полуострова.

При этом Ташева добавила, что факт того, что лицо проживает на оккупированной территории, не является поводом для привлечения его к ответственности. Зато работавшие на должностях в оккупационном правительстве или администрациях активно занимались утверждением оккупационного режима, нарушали права человека, совершали военные преступления, будут привлечены к ответственности после деоккупации Крыма.

"В том, что возвращение Крыма произойдет, нет сомнений. Рано или поздно эта несправедливость и война должна закончиться. Победа в войне – это возвращение к границам 1991 года. Сейчас мы выбрали несколько направлений, по которым работаем с членами правительства, народными депутатами Украины. Первое – это ответственность, в этом блоке мы рассматриваем вопросы амнистии и люстрации, поскольку многие граждане, в т.ч. Украины, работали с оккупационными администрациями, на каких-то там должностях и т.д.", – сказала Ташева.

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По ее словам, привлекать к ответственности будут не все, а только те, кто работал на руководящих должностях, имел влияние на принятие решения, активно сотрудничал с оккупантами.

"Всех к уголовной ответственности привлекать не будем. Поскольку только за факт того, что лицо проживает на оккупированной территории, его вины в этом нет. Но если она работала на должностях в оккупационном правительстве или администрациях, активно занималась утверждением оккупационного режима, нарушала права человека, совершала военные преступления против человечности, геноцид, если имплементированные ею решения влияли на множество людей… Тогда, конечно, такое лицо должно нести уголовную ответственность согласно законодательству. Но это не будет несколько сотен человек, скорее всего – несколько тысяч, - сказала постоянная представительница Президента в Крыму.

Она подчеркнула, что ко всем другим, даже тем, кто был на должностях, но их действия не имели состава преступления, будет применена люстрация, то есть запрет на время занимать должности в украинских государственных органах.