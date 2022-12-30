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війна (56511) Крим (12756) деокупація (927) Ташева (65)

Після визволення Криму потрібно переглянути сотні тисяч рішень "судів", - Ташева

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд,фемида,правосудие

Після звільнення від російських загарбників Криму належить серйозна робота над сотнями тисяч судових рішень, які були прийняті "судами" країни-окупанта. Наразі опрацьовується механізм та пріоритетність перегляду справ, аби максимально оптимізувати навантаження на судову систему України.

Про це Постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева сказала в коментарі Укрінформу за результатами візиту до Туреччини, передає Цензор.НЕТ.

"Є питання, пов’язані із судовими реєстрами, винесеними "судами" рішеннями, у т.ч. по адміністративним питанням, питанням незаконної експропріації майна. Там цілий спектр. "Суди" за час окупації винесли понад мільйон рішень, сто тисяч з них - по кримінальним справам. Уявіть, що всі ці рішення нам потрібно якимось чином опрацювати. Всі ці рішення є апріорі незаконними, але ми не можемо їх, наприклад, всі разом відмінити. Бо з винесених вироків є ті, що до прикладу, стосувалися вбивств чи зґвалтувань", - сказала Ташева.

Нині разом із судовою гілкою влади йде робота над механізмом та алгоритмом дій.

"Перегляд усіх судових рішень після деокупації буде однозначно. В Україні ми зараз маємо незаповненість суддівських посад і є велика ймовірність, що під таким масивом вона просто "впаде". Але потрібно продумати правильний механізм, пріоритетність перегляду", - додала Ташева.

Окрім того, ще одним великим блоком питань, над яким ведеться робота, є право власності.

"Будь-які угоди, які там укладалися, та не були паралельно укладені згідно українського законодавства, є незаконними. Якщо хтось купив чи продав майно, і угода не була зареєстрована згідно українського законодавства, вважайте, що її не було. І це навіть при добровільності процесу", - сказала Ташева.

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Вона також звернула увагу на випадки експропріації майна, незаконні рішення, коли людей, наприклад, змушували продати своє майно, зокрема після указу президента Росії щодо неможливості володіння землею на "прикордонних територіях" Кримського півострова.

При цьому Ташева додала, що факт того, що особа проживає на окупованій території, не є приводом для притягнення її до відповідальності. Натомість ті, хто працювали на посадах в окупаційному уряді чи адміністраціях, активно займалися утвердженням окупаційного режиму, порушували права людини, скоювали воєнні злочини, будуть притягнуті до відповідальності після деокупації Криму.

"У тому, що повернення Криму станеться, сумнівів немає. Рано чи пізно ця несправедливість і ця війна має закінчитися. Перемога у війні – це повернення до кордонів 1991 року. Зараз ми обрали кілька напрямків, за якими працюємо з урядовцями, народними депутатами України. Перше – це відповідальність, у цьому блоці розглядаємо питання амністії та люстрації, оскільки багато громадян, у т.ч. України, працювали з окупаційними адміністраціями, на якихось там посадах і т.д.", – сказала Ташева.

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За її словами, притягувати до відповідальності будуть не всіх, а лише тих, хто працював на керівних посадах, мав вплив на ухвалення рішення, активно співпрацював з окупантами.

"Усіх до кримінальної відповідальності притягати не будемо. Бо лише за факт того, що особа проживає на окупованій території, її вини в тому немає. Але якщо вона працювала на посадах в окупаційному уряді чи адміністраціях, активно займалася утвердженням окупаційного режиму, порушувала права людини, скоювала воєнні злочини проти людяності, геноцид, якщо імплементовані нею рішення впливали на велику кількість людей… Тоді, звісно, така особа повинна нести кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Але це не буде кілька сотень людей, скоріше за все – кілька тисяч", – сказала постійна представниця Президента в Криму.

Вона наголосила, що до всіх інших, навіть тих, хто був на посадах, але їхні дії не мали складу злочину, буде застосовано люстрацію, тобто заборону на якийсь час обіймати посади в українських державних органах.
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Топ коментарі
+17
А шо там переглядати? Рішення кацапських судів оголошуються не дійсними. Всі діла.
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30.12.2022 23:56
+14
Навіщо?Один суд. Всі рішення окупантів вважати недійсними.Вся нерухомість і майно переходить у власність держави.І пішли на хер звідси !Ба більше заборонити до кінця життя всім хто купив квартиру в Криму при окупантах приїджати в Україну і депорт всіх тих хто добровільно получив паспорти орків.Мітлою звідси.
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31.12.2022 00:29
+13
враховуючи що в Україні немає подвійного громадянства всі хто отримав російське громадянство - втратили українське

тим що були за Україну (активно) - надати право отримати українське громадянство за спрощеною процедурою

решта - "в радную гавань"

і хай подають в суди, міжнародні
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30.12.2022 23:58
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А шо там переглядати? Рішення кацапських судів оголошуються не дійсними. Всі діла.
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30.12.2022 23:56 Відповісти
100%
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31.12.2022 00:20 Відповісти
и не @бет
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31.12.2022 00:21 Відповісти
спочатку заходи тотальної депортації руснявьіх, що прибули з **********/грмдство з 1993 року.
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31.12.2022 08:28 Відповісти
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30.12.2022 23:57 Відповісти
враховуючи що в Україні немає подвійного громадянства всі хто отримав російське громадянство - втратили українське

тим що були за Україну (активно) - надати право отримати українське громадянство за спрощеною процедурою

решта - "в радную гавань"

і хай подають в суди, міжнародні
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30.12.2022 23:58 Відповісти
Угу ... Щось не чутно, щоб тут були массові рішення по громадянству. При тому, що відомо про 1,5 млн громадян, які мають ще одне.

Тому Зе*, яке обіцяло на виборах вирішити це питання відмовчується.
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31.12.2022 01:48 Відповісти
зе нічого не рішає !!! вирішуть там єрмаки, стефаннчуки, татарави та інші запроданці керовані однією бородатою, немитою, вушивою олігархічною бабусею доволі специфічної національності ...
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31.12.2022 02:47 Відповісти
ну от і буде якраз привід
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31.12.2022 02:59 Відповісти
І сотні тисяч касапоголових нах на раССею..
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31.12.2022 00:00 Відповісти
каждое судебное решение - это бабло , огромное бабло , вот и начинают эту нишу под себя цементировать.
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31.12.2022 00:02 Відповісти
Тут питань немає.
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31.12.2022 00:02 Відповісти
Зачем имитировать кипучую деятельность, есть понятие - ничтожная сделка и всё аннулируется.
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31.12.2022 00:16 Відповісти
Навіщо?Один суд. Всі рішення окупантів вважати недійсними.Вся нерухомість і майно переходить у власність держави.І пішли на хер звідси !Ба більше заборонити до кінця життя всім хто купив квартиру в Криму при окупантах приїджати в Україну і депорт всіх тих хто добровільно получив паспорти орків.Мітлою звідси.
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31.12.2022 00:29 Відповісти
Його треба спочатку визволити та ще й утримати після звільнення. А вже потім можна поступово робити все те, про що говорить Ташева.
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31.12.2022 00:41 Відповісти
нахера? нахера робити те, що здуру (я маю надію, що здуру) говорить Ташева? Звільнили Крим і усі, абсолютно усі рішення кацапських судів визнаються нікчемними. Без всіляких лазєйок, типа за розбой, убивство, битовуху. Абослютно усе анулюється і точка.
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31.12.2022 01:11 Відповісти
тільки спочатку треба експортувати усіх власників маськовських паспортів
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31.12.2022 02:00 Відповісти
Про який перегляд справ йде мова??? Всі вони незаконні, та мають бути про анульовані ... Взагалі потрібно визнати що мокшандії не існує на не впускати навіть по візам цим ******* ... не визнавати взагалі що вони існують та видають якісь документи
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31.12.2022 01:46 Відповісти
Все дуже просто вони всі не дійсні і невідповідають чинному конституційному законодавству України тому вони всі повинні бути анульовані 👍🏻
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31.12.2022 01:48 Відповісти
Тому ця дама так докладно і розповідала, що так просто не вийде.
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31.12.2022 01:55 Відповісти
Це буде треш !!! Це ж тільки одна проблєма. А ще 500 тис. тих, хто реально понаїхав ???

У кого укр. паспорти були ще ладно, можна автоматом видати назад, а інші ?? Їх же доведеться силою депортувати. А це ж старі діди, офіцери сов. армії і їх баби, або ще щось подібне.

Це ж буде гвалт до небес !! Примчить ООН, с ... ка, ОБСЄ ...
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31.12.2022 01:53 Відповісти
і шо ? нехай ООН та інш. висловлюють глибоке занепокоєння
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31.12.2022 02:03 Відповісти
Так шо усю мардву, шо незаконно пересекла границу оставлять.
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31.12.2022 09:42 Відповісти
Ищете проблему, где ее нет. Все решения раша судов аннулировать, одним махом и всё. А это чистая демагогия, убийства и т.д. Если что-то и по правде было, значит типа амнистия. Хотят просто срубить денег.
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31.12.2022 02:18 Відповісти
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31.12.2022 06:36 Відповісти
Гниди все роблять щоб судівська мафія осталася на місцях .
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31.12.2022 07:43 Відповісти
В себе й зараз лад наведіть. Про Крим воно торочить...
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31.12.2022 08:14 Відповісти
Тобто де- факто це для України має якісь наслідки. Московія нагадила і ви плануєте себе загрузити роботою з розгрібання цього гімна? Бюрократична машина в дії- за наші податки.
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31.12.2022 10:50 Відповісти
 
 