Мир запомнит 2022-й как год героев ВСУ и год несломленных украинцев, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что мир запомнит 2022 год как год несломленных украинцев и героев ВСУ.

Об этом он написал в новогоднем поздравлении, опубликованном в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"2022-й мир навсегда запомнит как год несломленных и храбрых украинцев. Год героев Вооруженных сил Украины! И мы сделаем все, чтобы 2023-й запомнили как год Победы независимой, свободной, несокрушимой Украины", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, на пороге нового года каждый с надеждами и большой надеждой заглядывает в это близкое будущее.

"С верой в победу света над тьмой! С верой, что вскоре вся большая семья украинцев будет вместе, будет дома, будет в безопасности. Что наши дети будут смеяться полной грудью и не будут бояться громких звуков, а небо будет мирным, тихим, целым ", - заметил Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские морпехи на передовой готовятся к празднованию Нового года и установили особую елку в своем блиндаже. ВИДЕО

Премьер-министр пожелал украинцам в новом году сил и сил делать хорошие дела во имя Украины.

"Верим в ВСУ!" – добавил он.