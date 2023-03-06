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Новости Общество
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Мир запомнит 2022-й как год героев ВСУ и год несломленных украинцев, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что мир запомнит 2022 год как год несломленных украинцев и героев ВСУ.

Об этом он написал в новогоднем поздравлении, опубликованном в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"2022-й мир навсегда запомнит как год несломленных и храбрых украинцев. Год героев Вооруженных сил Украины! И мы сделаем все, чтобы 2023-й запомнили как год Победы независимой, свободной, несокрушимой Украины", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, на пороге нового года каждый с надеждами и большой надеждой заглядывает в это близкое будущее.

"С верой в победу света над тьмой! С верой, что вскоре вся большая семья украинцев будет вместе, будет дома, будет в безопасности. Что наши дети будут смеяться полной грудью и не будут бояться громких звуков, а небо будет мирным, тихим, целым ", - заметил Шмыгаль.

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Премьер-министр пожелал украинцам в новом году сил и сил делать хорошие дела во имя Украины.

"Верим в ВСУ!" – добавил он.
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Топ комментарии
+8
А я дуже сподіваюсь, що українці запам'ятають 2022 рік як "травневі шашлики", "нагнітання істерики Заходом", "якщо збільшимо армію в 2 рази, то не зможемо будувати дороги", "50млрд з армії на дороги", "відкриття шатлів до Криму і розмінування Чонгару на 10 днів раніше строку", "мир в очах путіна", "росіяни теж люди - вони не нападуть", "ми не бачимо загрози з боку росії" і т.п. І вже не оберуть дибілів до влади.
Хоча "єдиний анал" робить все можливе, щоб створити з найвеличнішого боневтіка-бонедали і дєрьмаковської шобли "героїв-визволителів", а "мудрий нарід" хаває за обидві щоки
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31.12.2022 10:30
+7
Пропоную тв каналам 5-му та Прямому не показувать новорічне привітання Зе чи ПАП, а прокрутити старе привітання Зе, де про "какая разніца".
Буде ідеально.
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31.12.2022 10:17
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Правила форума Совет форумчан
Пропоную тв каналам 5-му та Прямому не показувать новорічне привітання Зе чи ПАП, а прокрутити старе привітання Зе, де про "какая разніца".
Буде ідеально.
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31.12.2022 10:17 Ответить
Так а для Зе і його команди "какая разніца" де пилити бабло на великому крадівництві чи на війні. Он скільки млрд гривень надрукували і що хтось контролює, де вони?
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31.12.2022 10:22 Ответить
Зі світом все зрозуміло, що він думає про український героїчний народ і ЗСУ всім зараз відомо, а не хотів би цей пан зеленотупий озвучити що думає світ про українську тупоголову владу?
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31.12.2022 11:35 Ответить
А народ України, як уряд непідготовлених але проінформуваних і корумпованих зелених жаб
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31.12.2022 10:17 Ответить
Ви знову з хибними тезами? При чому тут цей до мобілізації, якщо хочете,то двері військкомату для вас відкриті.
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31.12.2022 10:24 Ответить
терміново дзвоніть Залужному, і поясніть йому це на пальцях.
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31.12.2022 10:25 Ответить
беруть вибірково, спеціалістів,або тих які можуть навчатись більше перевагу дають молодшим по віку,військових багато призвали ,он по місту тиняються навідомо для чого ,навчання то головне,не можна взяти автомат і в окопи зразу,це безглуздо,ми ж не чмобіки.
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31.12.2022 10:58 Ответить
ЗеКодломойскую банду наградят орденом...а Марьяне Безмозглоц дадуть звание мать-героиня
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31.12.2022 10:24 Ответить
Кіля Азіров оцінив зашквар
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31.12.2022 10:32 Ответить
Зек це шеф Азірова та його міністрів. Якого деякі до сьогодні вважають крєпкім хозяйствєнніком та не самим гіршим прем'єром
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31.12.2022 15:09 Ответить
а небо буде мирним, тихим, цілим", - зауважив Шмигаль.,,, невже заасвальтують українське небо знову???Стає страшно від "зеленої брехні"
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31.12.2022 10:30 Ответить
А я дуже сподіваюсь, що українці запам'ятають 2022 рік як "травневі шашлики", "нагнітання істерики Заходом", "якщо збільшимо армію в 2 рази, то не зможемо будувати дороги", "50млрд з армії на дороги", "відкриття шатлів до Криму і розмінування Чонгару на 10 днів раніше строку", "мир в очах путіна", "росіяни теж люди - вони не нападуть", "ми не бачимо загрози з боку росії" і т.п. І вже не оберуть дибілів до влади.
Хоча "єдиний анал" робить все можливе, щоб створити з найвеличнішого боневтіка-бонедали і дєрьмаковської шобли "героїв-визволителів", а "мудрий нарід" хаває за обидві щоки
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31.12.2022 10:30 Ответить
Армия созданная летом 2014 года выдержала по факту две горячей фазы войны...,не благодаря, а вопреки ЗеКодломойским чувакам ...и это Исторический факт..
Як кажуть у Одесі..перемагають одні,а перемогою користуються інші...
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮
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31.12.2022 10:35 Ответить
це факт-перемогою ,будут кічитись ті ,які навіть близько до лінії фронту не підходив.Ми вже бачимо срач у владі.Закордонні друзі ,теж поспішають долучитись до перемог.спочатку насміхались що Україна впаде під натиском орди,а тепер поступово усвідомлюють,що неможливо домовлятись з терористом.
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31.12.2022 11:03 Ответить
Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы.
- Отто фон Бисмарк
Остается добавить что кроме проходимцев плодами революции пользуются клован и продажная и вороватая ЗЕкоМанда...
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31.12.2022 11:04 Ответить
....а ми пам"ятаємо,як ти з ЗЕ та Бєнєй до 24.02. крикливо заперечував напад,проклинав ЦРУ та МІ-5 за нагнітання паніки і втрату грошей ЗЕ-командою,разом з ЗЕ та Єрмаком паралізував усі програми з озброєнь,як ви здали за 1 день Бучу,цілі області на півночі,Південь,АЕС,Маріуполь...
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31.12.2022 10:37 Ответить
українці запам,ятають 2022 рік як
початок війни
суцільну зраду керівництва
мародерство влади
боротьбу влади проти своїх захисників
появою бажання, щоб ОП ВР Кабмін і всі ними призначені виздихали як жуки колорадські
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31.12.2022 10:43 Ответить
Згадується перші слова премєра Шмигаля з трибуни парламенту"воду треба дати в Крим бо там наші люди"
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31.12.2022 10:50 Ответить
І як наслідок пройопаних за три роки можливостей
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31.12.2022 10:56 Ответить
ну його нахєр той 2022 рік
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31.12.2022 11:05 Ответить
Запам'ятає як саму некомпетентну злодійкувату брехливу та нікчемну владу в історії нашої країни Влада якв зробила все щоб розвалити державу і збройні сили Хр вам Україна переживе і вас як переживала важкі часи раніше
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31.12.2022 11:23 Ответить
Шо трапилось з Шмигалем? А де руководящая роль великого Зе?
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31.12.2022 12:08 Ответить
А ще Світ запам'ятає шок від "безглуздих" рішень української влади, в результаті яких:
* Україна віддала московитами на знищення єдиний, найпотужніший у світі транспортний літак " Мрія", що стояв заправленим у Гостомелі;
* добре укріплений і замінований сухопутний шлях з Криму було перебудовано і, за тиждень до Війни, урочисто введено у дію транспортний хаб між Кримом та Причорномор'ям, через який так "переможно" похідним маршем проїхали московити до Каховки, Херсона та Енергодара;
* Чорну невдячність і несправедливість української влади до генерала Кривоноса, який, за підтримки Залужного, зірвав план путлєра " Київ - за три дні", а тепер, викинутий з лав ЗСУ, змушений захищатись від кримінального переслідування;
* Фантастичної самопожертви, самоорганізації і масового героїзму українського народу!
Слава Силам Оборони України!
Слава Україні!
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02.01.2023 22:23 Ответить
 
 