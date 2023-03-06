Мир запомнит 2022-й как год героев ВСУ и год несломленных украинцев, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что мир запомнит 2022 год как год несломленных украинцев и героев ВСУ.
Об этом он написал в новогоднем поздравлении, опубликованном в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"2022-й мир навсегда запомнит как год несломленных и храбрых украинцев. Год героев Вооруженных сил Украины! И мы сделаем все, чтобы 2023-й запомнили как год Победы независимой, свободной, несокрушимой Украины", - подчеркнул глава правительства.
По его словам, на пороге нового года каждый с надеждами и большой надеждой заглядывает в это близкое будущее.
"С верой в победу света над тьмой! С верой, что вскоре вся большая семья украинцев будет вместе, будет дома, будет в безопасности. Что наши дети будут смеяться полной грудью и не будут бояться громких звуков, а небо будет мирным, тихим, целым ", - заметил Шмыгаль.
Премьер-министр пожелал украинцам в новом году сил и сил делать хорошие дела во имя Украины.
"Верим в ВСУ!" – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Буде ідеально.
Хоча "єдиний анал" робить все можливе, щоб створити з найвеличнішого боневтіка-бонедали і дєрьмаковської шобли "героїв-визволителів", а "мудрий нарід" хаває за обидві щоки
Як кажуть у Одесі..перемагають одні,а перемогою користуються інші...
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮
- Отто фон Бисмарк
Остается добавить что кроме проходимцев плодами революции пользуются клован и продажная и вороватая ЗЕкоМанда...
початок війни
суцільну зраду керівництва
мародерство влади
боротьбу влади проти своїх захисників
появою бажання, щоб ОП ВР Кабмін і всі ними призначені виздихали як жуки колорадські
* Україна віддала московитами на знищення єдиний, найпотужніший у світі транспортний літак " Мрія", що стояв заправленим у Гостомелі;
* добре укріплений і замінований сухопутний шлях з Криму було перебудовано і, за тиждень до Війни, урочисто введено у дію транспортний хаб між Кримом та Причорномор'ям, через який так "переможно" похідним маршем проїхали московити до Каховки, Херсона та Енергодара;
* Чорну невдячність і несправедливість української влади до генерала Кривоноса, який, за підтримки Залужного, зірвав план путлєра " Київ - за три дні", а тепер, викинутий з лав ЗСУ, змушений захищатись від кримінального переслідування;
* Фантастичної самопожертви, самоорганізації і масового героїзму українського народу!
Слава Силам Оборони України!
Слава Україні!