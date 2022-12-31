Світ запам’ятає 2022-й як рік героїв ЗСУ і рік незламних українців, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що світ запам’ятає 2022-ий як рік незламних українців та героїв ЗСУ.
Про це він написав у новорічному привітанні, опублікованому у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"2022-й світ назавжди запам’ятає як рік незламних і хоробрих українців. Рік героїв Збройних сил України! І ми зробимо все, аби 2023-й запам’ятали як рік Перемоги незалежної, вільної, незламної України", - наголосив глава уряду.
За його словами, на порозі нового року кожен зі сподіваннями та великою надією зазирає у це близьке майбутнє.
"З вірою у перемогу світла над темрявою! З вірою, що незабаром уся велика родина українців буде разом, буде вдома, буде в безпеці. Що наші діти будуть сміятися на повні груди та не боятимуться гучних звуків, а небо буде мирним, тихим, цілим", - зауважив Шмигаль.
Прем'єр-міністр побажав українцям у новому році сил та наснаги вершити добрі справи в ім’я України.
"Віримо у ЗСУ!" - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Буде ідеально.
Хоча "єдиний анал" робить все можливе, щоб створити з найвеличнішого боневтіка-бонедали і дєрьмаковської шобли "героїв-визволителів", а "мудрий нарід" хаває за обидві щоки
Як кажуть у Одесі..перемагають одні,а перемогою користуються інші...
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮
- Отто фон Бисмарк
Остается добавить что кроме проходимцев плодами революции пользуются клован и продажная и вороватая ЗЕкоМанда...
початок війни
суцільну зраду керівництва
мародерство влади
боротьбу влади проти своїх захисників
появою бажання, щоб ОП ВР Кабмін і всі ними призначені виздихали як жуки колорадські
* Україна віддала московитами на знищення єдиний, найпотужніший у світі транспортний літак " Мрія", що стояв заправленим у Гостомелі;
* добре укріплений і замінований сухопутний шлях з Криму було перебудовано і, за тиждень до Війни, урочисто введено у дію транспортний хаб між Кримом та Причорномор'ям, через який так "переможно" похідним маршем проїхали московити до Каховки, Херсона та Енергодара;
* Чорну невдячність і несправедливість української влади до генерала Кривоноса, який, за підтримки Залужного, зірвав план путлєра " Київ - за три дні", а тепер, викинутий з лав ЗСУ, змушений захищатись від кримінального переслідування;
* Фантастичної самопожертви, самоорганізації і масового героїзму українського народу!
Слава Силам Оборони України!
Слава Україні!