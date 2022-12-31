УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17300 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 003 31
Новий рік (422) привітання (704) Денис Шмигаль (2703)

Світ запам’ятає 2022-й як рік героїв ЗСУ і рік незламних українців, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що світ запам’ятає 2022-ий як рік незламних українців та героїв ЗСУ.

Про це він написав у новорічному привітанні, опублікованому у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"2022-й світ назавжди запам’ятає як рік незламних і хоробрих українців. Рік героїв Збройних сил України! І ми зробимо все, аби 2023-й запам’ятали як рік Перемоги незалежної, вільної, незламної України", - наголосив глава уряду.

За його словами, на порозі нового року кожен зі сподіваннями та великою надією зазирає у це близьке майбутнє.

"З вірою у перемогу світла над темрявою! З вірою, що незабаром уся велика родина українців буде разом, буде вдома, буде в безпеці. Що наші діти будуть сміятися на повні груди та не боятимуться гучних звуків, а небо буде мирним, тихим, цілим", - зауважив Шмигаль.

Також читайте: Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу до ЄС до кінця 2024 року, - Шмигаль

Прем'єр-міністр побажав українцям у новому році сил та наснаги вершити добрі справи в ім’я України.

"Віримо у ЗСУ!" - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
А я дуже сподіваюсь, що українці запам'ятають 2022 рік як "травневі шашлики", "нагнітання істерики Заходом", "якщо збільшимо армію в 2 рази, то не зможемо будувати дороги", "50млрд з армії на дороги", "відкриття шатлів до Криму і розмінування Чонгару на 10 днів раніше строку", "мир в очах путіна", "росіяни теж люди - вони не нападуть", "ми не бачимо загрози з боку росії" і т.п. І вже не оберуть дибілів до влади.
Хоча "єдиний анал" робить все можливе, щоб створити з найвеличнішого боневтіка-бонедали і дєрьмаковської шобли "героїв-визволителів", а "мудрий нарід" хаває за обидві щоки
показати весь коментар
31.12.2022 10:30
+7
Пропоную тв каналам 5-му та Прямому не показувать новорічне привітання Зе чи ПАП, а прокрутити старе привітання Зе, де про "какая разніца".
Буде ідеально.
показати весь коментар
31.12.2022 10:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пропоную тв каналам 5-му та Прямому не показувать новорічне привітання Зе чи ПАП, а прокрутити старе привітання Зе, де про "какая разніца".
Буде ідеально.
показати весь коментар
31.12.2022 10:17 Відповісти
Так а для Зе і його команди "какая разніца" де пилити бабло на великому крадівництві чи на війні. Он скільки млрд гривень надрукували і що хтось контролює, де вони?
показати весь коментар
31.12.2022 10:22 Відповісти
Зі світом все зрозуміло, що він думає про український героїчний народ і ЗСУ всім зараз відомо, а не хотів би цей пан зеленотупий озвучити що думає світ про українську тупоголову владу?
показати весь коментар
31.12.2022 11:35 Відповісти
А народ України, як уряд непідготовлених але проінформуваних і корумпованих зелених жаб
показати весь коментар
31.12.2022 10:17 Відповісти
Ви знову з хибними тезами? При чому тут цей до мобілізації, якщо хочете,то двері військкомату для вас відкриті.
показати весь коментар
31.12.2022 10:24 Відповісти
терміново дзвоніть Залужному, і поясніть йому це на пальцях.
показати весь коментар
31.12.2022 10:25 Відповісти
беруть вибірково, спеціалістів,або тих які можуть навчатись більше перевагу дають молодшим по віку,військових багато призвали ,он по місту тиняються навідомо для чого ,навчання то головне,не можна взяти автомат і в окопи зразу,це безглуздо,ми ж не чмобіки.
показати весь коментар
31.12.2022 10:58 Відповісти
ЗеКодломойскую банду наградят орденом...а Марьяне Безмозглоц дадуть звание мать-героиня
показати весь коментар
31.12.2022 10:24 Відповісти
Кіля Азіров оцінив зашквар
показати весь коментар
31.12.2022 10:32 Відповісти
Зек це шеф Азірова та його міністрів. Якого деякі до сьогодні вважають крєпкім хозяйствєнніком та не самим гіршим прем'єром
показати весь коментар
31.12.2022 15:09 Відповісти
а небо буде мирним, тихим, цілим", - зауважив Шмигаль.,,, невже заасвальтують українське небо знову???Стає страшно від "зеленої брехні"
показати весь коментар
31.12.2022 10:30 Відповісти
А я дуже сподіваюсь, що українці запам'ятають 2022 рік як "травневі шашлики", "нагнітання істерики Заходом", "якщо збільшимо армію в 2 рази, то не зможемо будувати дороги", "50млрд з армії на дороги", "відкриття шатлів до Криму і розмінування Чонгару на 10 днів раніше строку", "мир в очах путіна", "росіяни теж люди - вони не нападуть", "ми не бачимо загрози з боку росії" і т.п. І вже не оберуть дибілів до влади.
Хоча "єдиний анал" робить все можливе, щоб створити з найвеличнішого боневтіка-бонедали і дєрьмаковської шобли "героїв-визволителів", а "мудрий нарід" хаває за обидві щоки
показати весь коментар
31.12.2022 10:30 Відповісти
Армия созданная летом 2014 года выдержала по факту две горячей фазы войны...,не благодаря, а вопреки ЗеКодломойским чувакам ...и это Исторический факт..
Як кажуть у Одесі..перемагають одні,а перемогою користуються інші...
Слава ЗСУ Слава Україні Слава генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱💙💛🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮
показати весь коментар
31.12.2022 10:35 Відповісти
це факт-перемогою ,будут кічитись ті ,які навіть близько до лінії фронту не підходив.Ми вже бачимо срач у владі.Закордонні друзі ,теж поспішають долучитись до перемог.спочатку насміхались що Україна впаде під натиском орди,а тепер поступово усвідомлюють,що неможливо домовлятись з терористом.
показати весь коментар
31.12.2022 11:03 Відповісти
Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы.
- Отто фон Бисмарк
Остается добавить что кроме проходимцев плодами революции пользуются клован и продажная и вороватая ЗЕкоМанда...
показати весь коментар
31.12.2022 11:04 Відповісти
....а ми пам"ятаємо,як ти з ЗЕ та Бєнєй до 24.02. крикливо заперечував напад,проклинав ЦРУ та МІ-5 за нагнітання паніки і втрату грошей ЗЕ-командою,разом з ЗЕ та Єрмаком паралізував усі програми з озброєнь,як ви здали за 1 день Бучу,цілі області на півночі,Південь,АЕС,Маріуполь...
показати весь коментар
31.12.2022 10:37 Відповісти
українці запам,ятають 2022 рік як
початок війни
суцільну зраду керівництва
мародерство влади
боротьбу влади проти своїх захисників
появою бажання, щоб ОП ВР Кабмін і всі ними призначені виздихали як жуки колорадські
показати весь коментар
31.12.2022 10:43 Відповісти
Згадується перші слова премєра Шмигаля з трибуни парламенту"воду треба дати в Крим бо там наші люди"
показати весь коментар
31.12.2022 10:50 Відповісти
І як наслідок пройопаних за три роки можливостей
показати весь коментар
31.12.2022 10:56 Відповісти
ну його нахєр той 2022 рік
показати весь коментар
31.12.2022 11:05 Відповісти
Запам'ятає як саму некомпетентну злодійкувату брехливу та нікчемну владу в історії нашої країни Влада якв зробила все щоб розвалити державу і збройні сили Хр вам Україна переживе і вас як переживала важкі часи раніше
показати весь коментар
31.12.2022 11:23 Відповісти
Шо трапилось з Шмигалем? А де руководящая роль великого Зе?
показати весь коментар
31.12.2022 12:08 Відповісти
А ще Світ запам'ятає шок від "безглуздих" рішень української влади, в результаті яких:
* Україна віддала московитами на знищення єдиний, найпотужніший у світі транспортний літак " Мрія", що стояв заправленим у Гостомелі;
* добре укріплений і замінований сухопутний шлях з Криму було перебудовано і, за тиждень до Війни, урочисто введено у дію транспортний хаб між Кримом та Причорномор'ям, через який так "переможно" похідним маршем проїхали московити до Каховки, Херсона та Енергодара;
* Чорну невдячність і несправедливість української влади до генерала Кривоноса, який, за підтримки Залужного, зірвав план путлєра " Київ - за три дні", а тепер, викинутий з лав ЗСУ, змушений захищатись від кримінального переслідування;
* Фантастичної самопожертви, самоорганізації і масового героїзму українського народу!
Слава Силам Оборони України!
Слава Україні!
показати весь коментар
02.01.2023 22:23 Відповісти
 
 