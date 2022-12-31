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обстрел (20205) Черниговщина (1343) Чаус (338)

Ночью враг нанес ракетный удар по военному городку Черниговской области

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігівщина

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине - били по одному из военных городков.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Черниговщине. Рашисты целили по одному из военных городков. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить имеющимися ПВО. К счастью, погибших нет.

В последние дни интенсивность обстрелов возросла. Враг греет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Семеновку на Черниговщине, в городе пропала электроэнергия, один человек погиб
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Топ комментарии
+10
Хлопці ж не ночують у казармах?
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31.12.2022 10:55
+9
На 1 етапі війни було багато вражень казарм - Яворів, Миколаїв, Житомир, Десна, Ахтирка. Зараз начеб-то розсереджуються. Коли вже ми будемо вражати казарми разом з військовими кацапами на терріторії московщини ?
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31.12.2022 11:03
+9
Да. С активным рулением почти до конца траектории. Рашисты, кстати, очень боялись что Украина поставит их на вооружение. Их не берет даже их распиаренный С400. Но не с нашим зеленым счастьем.
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31.12.2022 12:36
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З Бульборусі? І наші ніц?
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31.12.2022 10:55 Ответить
Хлопці ж не ночують у казармах?
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31.12.2022 10:55 Ответить
Коли вже наші "іскандери" типу Гром2 полетять на расію?
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31.12.2022 11:00 Ответить
Гром2 - це абсолютно не Іскандер. І навіть не схожий на нього
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31.12.2022 11:19 Ответить
Шо одне шо інше доставляє пів тони вибухівки до 500 км по балстичній траекторії.
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31.12.2022 12:14 Ответить
Да. С активным рулением почти до конца траектории. Рашисты, кстати, очень боялись что Украина поставит их на вооружение. Их не берет даже их распиаренный С400. Но не с нашим зеленым счастьем.
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31.12.2022 12:36 Ответить
Кто вам такое сказал? Это очень похожее по ТТХ изделие. И тоже не сбиваемое существующим рашенским ПВО.
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31.12.2022 12:33 Ответить
Тоді , коли зелені потвори дістануть Грім 2 з під асфальту !
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31.12.2022 13:08 Ответить
На 1 етапі війни було багато вражень казарм - Яворів, Миколаїв, Житомир, Десна, Ахтирка. Зараз начеб-то розсереджуються. Коли вже ми будемо вражати казарми разом з військовими кацапами на терріторії московщини ?
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31.12.2022 11:03 Ответить
Вибачте, тут правильно тільки "уражень". Враження - то вже інше слово з іншим значенням. ураження=hitting, враження=impression...
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31.12.2022 11:12 Ответить
 
 