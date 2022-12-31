Ночью враг нанес ракетный удар по военному городку Черниговской области
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Ночью россияне нанесли ракетный удар по Черниговщине - били по одному из военных городков.
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Черниговщине. Рашисты целили по одному из военных городков. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить имеющимися ПВО. К счастью, погибших нет.
В последние дни интенсивность обстрелов возросла. Враг греет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.
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