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Вночі ворог завдав ракетного удару по військовому містечку Чернігівської області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігівщина

Вночі росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині - цілили по одному із військових містечок.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО. На щастя, загиблих немає.

За останні дні інтенсивність обстрілів зросла. Ворог гатить з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню",- йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
Хлопці ж не ночують у казармах?
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31.12.2022 10:55
+9
На 1 етапі війни було багато вражень казарм - Яворів, Миколаїв, Житомир, Десна, Ахтирка. Зараз начеб-то розсереджуються. Коли вже ми будемо вражати казарми разом з військовими кацапами на терріторії московщини ?
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31.12.2022 11:03
+9
Да. С активным рулением почти до конца траектории. Рашисты, кстати, очень боялись что Украина поставит их на вооружение. Их не берет даже их распиаренный С400. Но не с нашим зеленым счастьем.
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31.12.2022 12:36
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З Бульборусі? І наші ніц?
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31.12.2022 10:55 Відповісти
Хлопці ж не ночують у казармах?
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31.12.2022 10:55 Відповісти
Коли вже наші "іскандери" типу Гром2 полетять на расію?
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31.12.2022 11:00 Відповісти
Гром2 - це абсолютно не Іскандер. І навіть не схожий на нього
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31.12.2022 11:19 Відповісти
Шо одне шо інше доставляє пів тони вибухівки до 500 км по балстичній траекторії.
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31.12.2022 12:14 Відповісти
Да. С активным рулением почти до конца траектории. Рашисты, кстати, очень боялись что Украина поставит их на вооружение. Их не берет даже их распиаренный С400. Но не с нашим зеленым счастьем.
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31.12.2022 12:36 Відповісти
Кто вам такое сказал? Это очень похожее по ТТХ изделие. И тоже не сбиваемое существующим рашенским ПВО.
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31.12.2022 12:33 Відповісти
Тоді , коли зелені потвори дістануть Грім 2 з під асфальту !
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31.12.2022 13:08 Відповісти
На 1 етапі війни було багато вражень казарм - Яворів, Миколаїв, Житомир, Десна, Ахтирка. Зараз начеб-то розсереджуються. Коли вже ми будемо вражати казарми разом з військовими кацапами на терріторії московщини ?
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31.12.2022 11:03 Відповісти
Вибачте, тут правильно тільки "уражень". Враження - то вже інше слово з іншим значенням. ураження=hitting, враження=impression...
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31.12.2022 11:12 Відповісти
 
 