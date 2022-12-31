Отношение украинцев к россиянам и белорусам резко ухудшилось, - КМИС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
После полномасштабного вторжения отношение украинцев к россиянам и белорусам резко изменилось
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, передает Цензор.НЕТ.
До оккупации Крыма 80-90% украинцев всегда хорошо относились к России. Причем отношение россиян всегда было хуже, а в 2008 году во время войны в Грузии разница составляла 60 процентных пунктов: 90% украинцев симпатизировали России и только 30% россиян симпатизировали Украине.
После оккупации Крыма в 2014 году произошло резкое ухудшение отношения к России, но все равно треть украинцев была настроена положительно, главным образом из-за положительного отношения к самим россиянам.
"Мы закончили опрос по отношению к России в феврале 2022 года, где-то за неделю до начала войны, и оказалось, что 34% украинцев положительно относились к России. В мае 2022-го уже оставалось лишь 2% приверженных России, возможно, еще несколько процентов отказались отвечать. И осталось 11% тех, кто положительно относится к россиянам", - отметил Паниотто.
Относительно отношения к белорусам, оно существенно ухудшилось - около 70% опрошенных украинцев так ответили. Кроме того, 85% украинцев считают Беларусь участницей конфликта, 47% относятся к белорусам негативно.
Пожалуйста, подождите...
Вул. Руська у Львові, де проживали русини-українці, Рава-Руська на кордоні із Польщею, Руська Мокра на Закарпатті,...
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
Вирішили вчені протестувать росіян, українців та білорусів щодо психічних реакцій на подразники Відібрали трьох представників Ставлять завдання: Потрібно зайти в темну кімнату, навпомацки знайти табурет і сісти на нього
Заходить росіянин Намацав табурет Усівся Наколовся на цвяшок, що стирчав з сидіння Підскочив, ухопив табурет і з матюками розбив об стіну
Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
Всі мої знайомі вважають кацапів та ********** виродками і лайном.
А влада, що заграє з ***********, грається з кацапськими сектантами і шукає «харошіх рускіх», звісно буде надавати брехливу інформацію, доя маніпулювання суспільством!
Але ми переможемо, а ти гандон як жив у лайні, так і житимеш.
Але чому несли?
Тому що барани охоче це все споживали!
От і отримали на свою голову.
Кацапи використовують **********, що бульбаші їм продають.
********* ремонтують кацапську бронетехніку та спецтехніку: практично всі комплекси с-300, с-400, Оса, Смерч, Іскандер, Ураган, Точка-У, встановлені на шасі виробництва МАЗ і обслуговуються в бульбостані.
Кацапи лікують там своїх поранених, наносять звідти ракетні та авіаудари, базують свою тактичну авіацію.
Финляндия и не только ужесточают отношение к рюSSишэ обезьянам🦍🦍🦍 приехавшим после Могилизации на Мавзолейной Помойке путлера..
Видос 🖕
Така ж фігня по срусні та блєвосруських холуях.