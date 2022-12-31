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Отношение украинцев к россиянам и белорусам резко ухудшилось, - КМИС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

українці

После полномасштабного вторжения отношение украинцев к россиянам и белорусам резко изменилось

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто, передает Цензор.НЕТ.

До оккупации Крыма 80-90% украинцев всегда хорошо относились к России. Причем отношение россиян всегда было хуже, а в 2008 году во время войны в Грузии разница составляла 60 процентных пунктов: 90% украинцев симпатизировали России и только 30% россиян симпатизировали Украине.

После оккупации Крыма в 2014 году произошло резкое ухудшение отношения к России, но все равно треть украинцев была настроена положительно, главным образом из-за положительного отношения к самим россиянам.

"Мы закончили опрос по отношению к России в феврале 2022 года, где-то за неделю до начала войны, и оказалось, что 34% украинцев положительно относились к России. В мае 2022-го уже оставалось лишь 2% приверженных России, возможно, еще несколько процентов отказались отвечать. И осталось 11% тех, кто положительно относится к россиянам", - отметил Паниотто.

Относительно отношения к белорусам, оно существенно ухудшилось - около 70% опрошенных украинцев так ответили. Кроме того, 85% украинцев считают Беларусь участницей конфликта, 47% относятся к белорусам негативно.

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Топ комментарии
+21
залишилося 11% тих, хто позитивно ставиться до росіян Джерело: https://censor.net/ua/n3390517- де ці 11%!?!? Це божевільні інваліди!?!
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31.12.2022 12:58
+19
У травні 2022-го вже залишалося лише 2% прихильних до Росії (их уж эти извечные 2 % говна)
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31.12.2022 12:57
+17
не, це процент кацапов в Украине.
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31.12.2022 13:01
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🤨з чого це?…
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31.12.2022 12:55 Ответить
У травні 2022-го вже залишалося лише 2% прихильних до Росії (их уж эти извечные 2 % говна)
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31.12.2022 12:57 Ответить
вот почему невозможно никогда купить бочку мёда.
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31.12.2022 13:00 Ответить
это неожиданно.
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31.12.2022 12:57 Ответить
залишилося 11% тих, хто позитивно ставиться до росіян Джерело: https://censor.net/ua/n3390517- де ці 11%!?!? Це божевільні інваліди!?!
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31.12.2022 12:58 Ответить
не стоит оскорблять избирателей.
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31.12.2022 13:01 Ответить
не, це процент кацапов в Украине.
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31.12.2022 13:01 Ответить
де це у вас?
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31.12.2022 13:07 Ответить
Це ті, хто вірує у "хароших руських"!
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31.12.2022 13:05 Ответить
"руський" не є синонімом до "російський", чи "русскій". Про топоніми на заході України, які містять слово "руська" вас не заставляє призадуматись?

Вул. Руська у Львові, де проживали русини-українці, Рава-Руська на кордоні із Польщею, Руська Мокра на Закарпатті,...
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31.12.2022 14:47 Ответить
И что они делают в Украине и почему ими не занимается СБУ. Почему не сделать им ьтакие репрессии чтобы они сами вщзяли манатки и уехали в свою любимую Парашку. Здоровый органищзм сам выталкивает заразу и гной наружу. Украина должна вытолкнуть внутренних врагов или пересажать их впо тюрьмам. Многие из этих прорросийских врагов Украины-они оставили компрментирующие каменты в соцсетях-тоесть доказательной базы выше крыши. Осталось переловить и пересадждать
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31.12.2022 13:15 Ответить
Це ті хто вибрали під час війни опозиційний блок в раду,… ті хто зустрічають варварів чи ждуть,.. як бур'яни шкодять любим проявам свободи….
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31.12.2022 13:50 Ответить
Це прнихожани упц московського пархату.
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31.12.2022 14:44 Ответить
47% ставляться до білорусів негативно. Джерело: https://censor.net/ua/n3390517 Тобто, більше половини українців ставляться до білорусів позитивно!? Частина українців як були вівцями, так і залишились
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31.12.2022 13:00 Ответить
де це у вас?
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31.12.2022 13:09 Ответить
«Как таковіх»- це де? Ти не кацап часом?
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31.12.2022 13:10 Ответить
voxa petrov И как тебя угораздило вляпаться в такую фамилию?
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31.12.2022 14:58 Ответить
якщо не рашист то чому рашистською пишеш тут?
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31.12.2022 15:42 Ответить
...не, половина, бо вы не берете во внимание опофигистов и инфантилов. Вон, на бубы выборы не пришли голосовать 65% Всего голосовало около 35%. И вот от тех 35 лишь 73% проголосовало за тогда любимого россиянами бубочку. Эти 75% от проголосовавших, как раз и вписываются в 11 % истинных кацапо-москалiв в Украине.
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31.12.2022 13:07 Ответить
За бубачку проголосувало 73 відсотки з 35% тих, що прийшли на вибори, а правильно проголосували 25. І це становить приблизно 11% від загального числа українців. Совпадєніє?
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31.12.2022 13:16 Ответить
Если учесть, что Слуги занимают почетное второе место после жопоблока по количеству предателей среди депутатов и чиновников всех уровней, то да, именно так - совпадение.
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31.12.2022 13:44 Ответить
Там причина не в цьому Просто більшість жителів України безпосередньо з "пересічними" білорусами не контактує і тому вони до цих пір вважають їх "пригніченими режимом Лукашенка" Тому й виступає оце "співчуття"

- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...

Вирішили вчені протестувать росіян, українців та білорусів щодо психічних реакцій на подразники Відібрали трьох представників Ставлять завдання: Потрібно зайти в темну кімнату, навпомацки знайти табурет і сісти на нього
Заходить росіянин Намацав табурет Усівся Наколовся на цвяшок, що стирчав з сидіння Підскочив, ухопив табурет і з матюками розбив об стіну
Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів

- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!

- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
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31.12.2022 13:11 Ответить
Не треба довіряти опитуванням, яки проводять колаборанти від влади.
Всі мої знайомі вважають кацапів та ********** виродками і лайном.
А влада, що заграє з ***********, грається з кацапськими сектантами і шукає «харошіх рускіх», звісно буде надавати брехливу інформацію, доя маніпулювання суспільством!
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31.12.2022 13:11 Ответить
Даже почти уверен что ты и твои знакомые голосовали за колени перед куйло и в глаза ему заглянуть....ну и за 4000 ойро от Зеленского в школьной кассе..)
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31.12.2022 14:25 Ответить
Можеш тявкати скільки завгодно гнида кацапська, навіть порадій з сьогоднішньої атаки на Україну, мразота смердюча.
Але ми переможемо, а ти гандон як жив у лайні, так і житимеш.
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01.01.2023 03:08 Ответить
Кого ты можешь победить если ты выбрал колени перед куйло,терпила зелёная?( Именно твоя ЗЕгнида с ермаками территории разминировала для рашистов...и территории сдала вместе с украинцами роССии...и водичку в Крым подарили врагам Украины.....и патриотов азовцев в плен на растерзание. И ты мышь Цензорная даже рот НИ РАЗУ не открыла против банды Зе с ермаками и не спросила с них за эти ПРЕСТУПЛЕНИЯ. С 73% собственных гнид и предателей только вареники победить можно.. в своей тарелке.
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01.01.2023 03:28 Ответить
А ты за лукашенко топишь...нравится бацька?)) Или тебя лично беларусы изнасиловали....Его поддержка в Беларуси от силы 10-20% по факту....хотя называют Саша 3%.....У людей наоборот есть мозги отделить народ от власти....и беларусы всю войну за Украину топят....и тысячивоюют ЗА Украину....поэтому барана тебе в зеркале поискать надо ...а не украинцев здравых называть.Не сей смуту.
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31.12.2022 13:59 Ответить
Те що проти Луки, заперечень нема. Але, ті за кого голосували, були проросійськими. Тихановська, яка виграла вибори, кричала "путін памагі!". А путя бунтарів не любить, тому не поміг.
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31.12.2022 15:07 Ответить
Согласен.За кого голосовать надо было они ВСЕ давно по тюрьмам сидят и страдают ГОДАМИ ...а ВСЕ остальные кандидаты (включая Тихановскую) были чисто кацапскими прокладками.....две лопаты на выбор свой навоз и кацапское дерьмо. А у Украины то был РЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР.....между патриотом Порошенко Армия Мова Вера......и человеком негодяем который насмехался с Майдана,просто отодвигал границы,смешил москалей и оскорблял Украину последними словами.Именно поэтому наверное ПОКА в равной степени мы ВСЕ заслуживаем что заслужили.....одну большую Зе Лу Пу.(не примите за грубость...примите за прямоту) И Зе ничем от двух других не отличается сегодня ....друзьям ВСЕ врагам ЗАКОН
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31.12.2022 15:59 Ответить
Вже більше 30 років для значної (на жаль) частини "насєлєнія" України Бєларусія - країна мрії. Коли питаєш "чому", то у відповідь: "Патамушта там рускій єзик, чістєнько і парядачєк. І нет біндєравцов. Бацька маладєц."
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31.12.2022 14:02 Ответить
были демоны ... но они самоликвидировались ...
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31.12.2022 13:03 Ответить
Ща такие времена что за симпатию к ********* можно на улице и по ********** сходу охватить, или ножечек в бочину, дай боже что б так было во всем мире
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31.12.2022 13:13 Ответить
А нах вообще они нужны. Весь этот русскоязычный мусор из СНГ. Украина это Европа.
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31.12.2022 13:14 Ответить
Всі побачили хто такі "братский народ", але нам на протязі тридцяти років незалежності несли в Україну низькосортний російський непотріб: музику ,серіали так званих зірок естради ,книги ітд.І дуже мало людей які справді знали наміри "старшого брата",а мета в рашистів одна поневолення народів ,знищення ,культури ,мови ,історичної памяті вони які були пятсот років тому такі і залишились це варвари.
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31.12.2022 13:14 Ответить
Так і є!
Але чому несли?
Тому що барани охоче це все споживали!
От і отримали на свою голову.
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31.12.2022 13:17 Ответить
ЗЕ очолював цих несунів.
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31.12.2022 14:55 Ответить
Тоді інтернету не було. Вмикаєш телевізор, а там "уліци разбітих фонарєй-5" по п'ятому разу. Спочатку усі дивились бразильські і аргентинські серіали, а потім тихенько почали нашіптувать, що то є "фууу" і натомість дивіться "мєнтів", "солдатів", "кадєтів", "студентів", "інтернів".
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31.12.2022 15:15 Ответить
судячи з кількості упоротої пастви УПЦ МП все далеко не так. Але якщо абстрагуватись то наша біда якраз в вірі в "братні народи" що нам навязувалась багутьма десятиліттями з дитячих садків та шкіл
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31.12.2022 13:17 Ответить
Где то месяц назад звонил знакомый, живёт в Катовице (Польша), земляк тоже с Харькова, шёл домой после работы, разговаривал по телефону с женой, подошли поляки, с криками руська курва руська гнида, начали ******* по чем попало, если бы тот не начал на украинском кричать, били бы долго. Подняли его на ноги и типо "***** ты на русском говоришь". Хоча я все життя прожив у Харкові, не було в школі навіть уроків української мови, але теж переходжу на українську, по перше мені подобається, по друге обличчя целіше буде.
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31.12.2022 13:18 Ответить
nIE ZALIWAJ MUJNI W 4AT !!!
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31.12.2022 13:35 Ответить
Ти знову з пляшки встав?
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31.12.2022 13:40 Ответить
sEREGA NA BUTYLKE TOL6KO TY SIDISH I NIE WSTAESH -RUZKA KURWA ***** SMATA !
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31.12.2022 16:05 Ответить
рашисти ворог-до білорусів огида
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31.12.2022 13:18 Ответить
********* це ворог такий самий як кацапи!
Кацапи використовують **********, що бульбаші їм продають.
********* ремонтують кацапську бронетехніку та спецтехніку: практично всі комплекси с-300, с-400, Оса, Смерч, Іскандер, Ураган, Точка-У, встановлені на шасі виробництва МАЗ і обслуговуються в бульбостані.
Кацапи лікують там своїх поранених, наносять звідти ракетні та авіаудари, базують свою тактичну авіацію.
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31.12.2022 13:26 Ответить
так білоруси ворог..однозначно.я постійно в свої дописах пишу./якшо ви читаєте звичайно/ але ще й огида до того люду ,яке сидить дупою і чекає асвабаждєнія..надіючись на ЗСУ .то на каліновців..Якшо почитати дописи білорусів то аж шляк трафляє,але на їх так званому "опозиційному"сайті цензура,А ще ходять чутки про те ,що оці Ціхановські за кордоном шерстять европейські уряди ,щоб уникнути репарацій...мол ми жертви режиму лукадрища. вже добрались до Верховної Ради і там щось мутять
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31.12.2022 13:34 Ответить
Кардинальные решения ждуть и РАБzeянский футбол ... почти решен вопрос о выходе крыс путлера из Европы в Азию...так что Лига Чемпионов УЕФА может пройти без обезьян путлера...🦍🦍🤣 Встали с колен...
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31.12.2022 13:21 Ответить
Когда руське встаёт с колен, украинец застегивает ширинку
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31.12.2022 13:25 Ответить
Тільки в українців?
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31.12.2022 13:26 Ответить
Як ви відноситсь до касапів??? Я Слава Богу до них не відношусь..
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31.12.2022 13:35 Ответить
А как относятся украинцы к тем 73% для которых Украина продажная женщина из порнофильмов которая готова дать с любой стороны не спрашивали? Тоже интересно бы увидеть изменения..
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31.12.2022 13:36 Ответить
https://youtu.be/oRevKHvKqbE...

Финляндия и не только ужесточают отношение к рюSSишэ обезьянам🦍🦍🦍 приехавшим после Могилизации на Мавзолейной Помойке путлера..
Видос 🖕
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31.12.2022 13:41 Ответить
90% українців симпатизували Росії ….(Джерело:….)) …. Напевно тому Варвари і спробували прийти ….
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31.12.2022 13:44 Ответить
Русня - единомышленник путина и соучастник глобального преступления. Соучастник радостный и активный, этого нельзя не заметить.
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31.12.2022 13:58 Ответить
От мені цікаво- скільки часу українці будуть годувати цих шахраїв-"соціологів", які видають прогнози згідно оплачених прейскурантів? Тобто- хто заплатить більше- того й перемога... Люди, у Вас осей нема, щоб роздивитися, куди гроші вкладати? Нащо годуєте хробаків?
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31.12.2022 15:13 Ответить
Тобто після всього, що зробили усруси українцям, після голодоморів, гулагів, репресій та розстрілів 90% позитивно ставились до кацапії!? А чому тепер не *******? Що такого особливого кацапи зробили чого не робили за останні 100 років, що їх ці 90% хохлопітеків тепер не *******?
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31.12.2022 16:03 Ответить
з лайном давно зрозуміло а ось сябри, ті що під тараканом, забули як москальня їх гнобила і вбивала
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31.12.2022 16:45 Ответить
Я негативно ставлюся до сусіда, бо його пес сцить у нашому підїзді.
Така ж фігня по срусні та блєвосруських холуях.
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31.12.2022 18:55 Ответить
 
 