Ставлення українців до росіян та білорусів різко погіршилося, - КМІС
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Після повномасштабного вторгнення ставлення українців до росіян та білорусів різко змінилося
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто, інформує Цензор.НЕТ.
До окупації Криму 80-90% українців завжди добре ставилися до Росії. Причому ставлення росіян завжди було гіршим, а 2008 року під час війни в Грузії різниця становила 60 процентних пунктів: 90% українців симпатизували Росії й лише 30% росіян симпатизували Україні.
Після окупації Криму у 2014 році сталося різке погіршення ставлення до Росії, але все одно третина українців була налаштована позитивно, головним чином через позитивне ставлення до самих росіян.
"Ми закінчили опитування щодо ставлення до Росії в лютому 2022 року, десь за тиждень до початку війни, і виявилося, що 34% українців позитивно ставилися до Росії. У травні 2022-го вже залишалося лише 2% прихильних до Росії, можливо, ще кілька відсотків відмовилися відповідати. І залишилося 11% тих, хто позитивно ставиться до росіян", - зазначив Паніотто.
Щодо ставлення до білорусів, то воно суттєво погіршилося - близько 70% опитаних українців так відповіли. Крім того, 85% українців вважають Білорусь учасницею конфлікту, 47% ставляться до білорусів негативно.
Будь ласка, зачекайте...
Вул. Руська у Львові, де проживали русини-українці, Рава-Руська на кордоні із Польщею, Руська Мокра на Закарпатті,...
- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...
Вирішили вчені протестувать росіян, українців та білорусів щодо психічних реакцій на подразники Відібрали трьох представників Ставлять завдання: Потрібно зайти в темну кімнату, навпомацки знайти табурет і сісти на нього
Заходить росіянин Намацав табурет Усівся Наколовся на цвяшок, що стирчав з сидіння Підскочив, ухопив табурет і з матюками розбив об стіну
Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів
- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
Всі мої знайомі вважають кацапів та ********** виродками і лайном.
А влада, що заграє з ***********, грається з кацапськими сектантами і шукає «харошіх рускіх», звісно буде надавати брехливу інформацію, доя маніпулювання суспільством!
Але ми переможемо, а ти гандон як жив у лайні, так і житимеш.
Але чому несли?
Тому що барани охоче це все споживали!
От і отримали на свою голову.
Кацапи використовують **********, що бульбаші їм продають.
********* ремонтують кацапську бронетехніку та спецтехніку: практично всі комплекси с-300, с-400, Оса, Смерч, Іскандер, Ураган, Точка-У, встановлені на шасі виробництва МАЗ і обслуговуються в бульбостані.
Кацапи лікують там своїх поранених, наносять звідти ракетні та авіаудари, базують свою тактичну авіацію.
Финляндия и не только ужесточают отношение к рюSSишэ обезьянам🦍🦍🦍 приехавшим после Могилизации на Мавзолейной Помойке путлера..
Видос 🖕
Така ж фігня по срусні та блєвосруських холуях.