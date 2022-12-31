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Ставлення українців до росіян та білорусів різко погіршилося, - КМІС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

українці

Після повномасштабного вторгнення ставлення українців до росіян та білорусів різко змінилося

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто, інформує Цензор.НЕТ.

До окупації Криму 80-90% українців завжди добре ставилися до Росії. Причому ставлення росіян завжди було гіршим, а 2008 року під час війни в Грузії різниця становила 60 процентних пунктів: 90% українців симпатизували Росії й лише 30% росіян симпатизували Україні.

Після окупації Криму у 2014 році сталося різке погіршення ставлення до Росії, але все одно третина українців була налаштована позитивно, головним чином через позитивне ставлення до самих росіян.

"Ми закінчили опитування щодо ставлення до Росії в лютому 2022 року, десь за тиждень до початку війни, і виявилося, що 34% українців позитивно ставилися до Росії. У травні 2022-го вже залишалося лише 2% прихильних до Росії, можливо, ще кілька відсотків відмовилися відповідати. І залишилося 11% тих, хто позитивно ставиться до росіян", - зазначив Паніотто.

Щодо ставлення до білорусів, то воно суттєво погіршилося - близько 70% опитаних українців так відповіли. Крім того, 85% українців вважають Білорусь учасницею конфлікту, 47% ставляться до білорусів негативно.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+21
залишилося 11% тих, хто позитивно ставиться до росіян Джерело: https://censor.net/ua/n3390517- де ці 11%!?!? Це божевільні інваліди!?!
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31.12.2022 12:58
+19
У травні 2022-го вже залишалося лише 2% прихильних до Росії (их уж эти извечные 2 % говна)
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31.12.2022 12:57
+17
не, це процент кацапов в Украине.
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31.12.2022 13:01
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🤨з чого це?…
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31.12.2022 12:55 Відповісти
У травні 2022-го вже залишалося лише 2% прихильних до Росії (их уж эти извечные 2 % говна)
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31.12.2022 12:57 Відповісти
вот почему невозможно никогда купить бочку мёда.
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31.12.2022 13:00 Відповісти
это неожиданно.
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31.12.2022 12:57 Відповісти
залишилося 11% тих, хто позитивно ставиться до росіян Джерело: https://censor.net/ua/n3390517- де ці 11%!?!? Це божевільні інваліди!?!
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31.12.2022 12:58 Відповісти
не стоит оскорблять избирателей.
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31.12.2022 13:01 Відповісти
не, це процент кацапов в Украине.
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31.12.2022 13:01 Відповісти
де це у вас?
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31.12.2022 13:07 Відповісти
Це ті, хто вірує у "хароших руських"!
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31.12.2022 13:05 Відповісти
"руський" не є синонімом до "російський", чи "русскій". Про топоніми на заході України, які містять слово "руська" вас не заставляє призадуматись?

Вул. Руська у Львові, де проживали русини-українці, Рава-Руська на кордоні із Польщею, Руська Мокра на Закарпатті,...
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31.12.2022 14:47 Відповісти
И что они делают в Украине и почему ими не занимается СБУ. Почему не сделать им ьтакие репрессии чтобы они сами вщзяли манатки и уехали в свою любимую Парашку. Здоровый органищзм сам выталкивает заразу и гной наружу. Украина должна вытолкнуть внутренних врагов или пересажать их впо тюрьмам. Многие из этих прорросийских врагов Украины-они оставили компрментирующие каменты в соцсетях-тоесть доказательной базы выше крыши. Осталось переловить и пересадждать
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31.12.2022 13:15 Відповісти
Це ті хто вибрали під час війни опозиційний блок в раду,… ті хто зустрічають варварів чи ждуть,.. як бур'яни шкодять любим проявам свободи….
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31.12.2022 13:50 Відповісти
Це прнихожани упц московського пархату.
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31.12.2022 14:44 Відповісти
47% ставляться до білорусів негативно. Джерело: https://censor.net/ua/n3390517 Тобто, більше половини українців ставляться до білорусів позитивно!? Частина українців як були вівцями, так і залишились
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31.12.2022 13:00 Відповісти
де це у вас?
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31.12.2022 13:09 Відповісти
«Как таковіх»- це де? Ти не кацап часом?
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31.12.2022 13:10 Відповісти
voxa petrov И как тебя угораздило вляпаться в такую фамилию?
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31.12.2022 14:58 Відповісти
якщо не рашист то чому рашистською пишеш тут?
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31.12.2022 15:42 Відповісти
...не, половина, бо вы не берете во внимание опофигистов и инфантилов. Вон, на бубы выборы не пришли голосовать 65% Всего голосовало около 35%. И вот от тех 35 лишь 73% проголосовало за тогда любимого россиянами бубочку. Эти 75% от проголосовавших, как раз и вписываются в 11 % истинных кацапо-москалiв в Украине.
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31.12.2022 13:07 Відповісти
За бубачку проголосувало 73 відсотки з 35% тих, що прийшли на вибори, а правильно проголосували 25. І це становить приблизно 11% від загального числа українців. Совпадєніє?
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31.12.2022 13:16 Відповісти
Если учесть, что Слуги занимают почетное второе место после жопоблока по количеству предателей среди депутатов и чиновников всех уровней, то да, именно так - совпадение.
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31.12.2022 13:44 Відповісти
Там причина не в цьому Просто більшість жителів України безпосередньо з "пересічними" білорусами не контактує і тому вони до цих пір вважають їх "пригніченими режимом Лукашенка" Тому й виступає оце "співчуття"

- Слухай, а чого у Білорусі так багато "вати"?
- Чудний ти... "Бацька" хто по професії? Агроном, мічурінець... Вату з чого роблять? З бавовни... От він, за стільки років президентства вивів новий, районований сорт бавовни, що на болоті росте і холоду не боїться.
- А підвой на що робив? На льон?
- Та ні... На вовчі ягоди... Щоб вата отруйніша була...

Вирішили вчені протестувать росіян, українців та білорусів щодо психічних реакцій на подразники Відібрали трьох представників Ставлять завдання: Потрібно зайти в темну кімнату, навпомацки знайти табурет і сісти на нього
Заходить росіянин Намацав табурет Усівся Наколовся на цвяшок, що стирчав з сидіння Підскочив, ухопив табурет і з матюками розбив об стіну
Заходить українець Намацав табурет Обмацав, чи міцний, перевірив сидіння Намацав цвях Розхилитав і витіг Поклав до кишені - "В господарстві згодиться!" Сів
Заходить білорус Намацав табурет Сів Наколовся на цвях Підскочив Потім думає: "А можа так і трєба?" Сів

- Куме! А у чому саме полягає різниця між українцем і білорусом?
- Українець пишається тим, що його нікому загнуздать не вдається, а білорус - тим, що у нього "гуздечка зручная и нигде не натирает"!

- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
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31.12.2022 13:11 Відповісти
Не треба довіряти опитуванням, яки проводять колаборанти від влади.
Всі мої знайомі вважають кацапів та ********** виродками і лайном.
А влада, що заграє з ***********, грається з кацапськими сектантами і шукає «харошіх рускіх», звісно буде надавати брехливу інформацію, доя маніпулювання суспільством!
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31.12.2022 13:11 Відповісти
Даже почти уверен что ты и твои знакомые голосовали за колени перед куйло и в глаза ему заглянуть....ну и за 4000 ойро от Зеленского в школьной кассе..)
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31.12.2022 14:25 Відповісти
Можеш тявкати скільки завгодно гнида кацапська, навіть порадій з сьогоднішньої атаки на Україну, мразота смердюча.
Але ми переможемо, а ти гандон як жив у лайні, так і житимеш.
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01.01.2023 03:08 Відповісти
Кого ты можешь победить если ты выбрал колени перед куйло,терпила зелёная?( Именно твоя ЗЕгнида с ермаками территории разминировала для рашистов...и территории сдала вместе с украинцами роССии...и водичку в Крым подарили врагам Украины.....и патриотов азовцев в плен на растерзание. И ты мышь Цензорная даже рот НИ РАЗУ не открыла против банды Зе с ермаками и не спросила с них за эти ПРЕСТУПЛЕНИЯ. С 73% собственных гнид и предателей только вареники победить можно.. в своей тарелке.
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01.01.2023 03:28 Відповісти
А ты за лукашенко топишь...нравится бацька?)) Или тебя лично беларусы изнасиловали....Его поддержка в Беларуси от силы 10-20% по факту....хотя называют Саша 3%.....У людей наоборот есть мозги отделить народ от власти....и беларусы всю войну за Украину топят....и тысячивоюют ЗА Украину....поэтому барана тебе в зеркале поискать надо ...а не украинцев здравых называть.Не сей смуту.
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31.12.2022 13:59 Відповісти
Те що проти Луки, заперечень нема. Але, ті за кого голосували, були проросійськими. Тихановська, яка виграла вибори, кричала "путін памагі!". А путя бунтарів не любить, тому не поміг.
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31.12.2022 15:07 Відповісти
Согласен.За кого голосовать надо было они ВСЕ давно по тюрьмам сидят и страдают ГОДАМИ ...а ВСЕ остальные кандидаты (включая Тихановскую) были чисто кацапскими прокладками.....две лопаты на выбор свой навоз и кацапское дерьмо. А у Украины то был РЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР.....между патриотом Порошенко Армия Мова Вера......и человеком негодяем который насмехался с Майдана,просто отодвигал границы,смешил москалей и оскорблял Украину последними словами.Именно поэтому наверное ПОКА в равной степени мы ВСЕ заслуживаем что заслужили.....одну большую Зе Лу Пу.(не примите за грубость...примите за прямоту) И Зе ничем от двух других не отличается сегодня ....друзьям ВСЕ врагам ЗАКОН
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31.12.2022 15:59 Відповісти
Вже більше 30 років для значної (на жаль) частини "насєлєнія" України Бєларусія - країна мрії. Коли питаєш "чому", то у відповідь: "Патамушта там рускій єзик, чістєнько і парядачєк. І нет біндєравцов. Бацька маладєц."
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31.12.2022 14:02 Відповісти
были демоны ... но они самоликвидировались ...
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31.12.2022 13:03 Відповісти
Ща такие времена что за симпатию к ********* можно на улице и по ********** сходу охватить, или ножечек в бочину, дай боже что б так было во всем мире
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31.12.2022 13:13 Відповісти
А нах вообще они нужны. Весь этот русскоязычный мусор из СНГ. Украина это Европа.
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31.12.2022 13:14 Відповісти
Всі побачили хто такі "братский народ", але нам на протязі тридцяти років незалежності несли в Україну низькосортний російський непотріб: музику ,серіали так званих зірок естради ,книги ітд.І дуже мало людей які справді знали наміри "старшого брата",а мета в рашистів одна поневолення народів ,знищення ,культури ,мови ,історичної памяті вони які були пятсот років тому такі і залишились це варвари.
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31.12.2022 13:14 Відповісти
Так і є!
Але чому несли?
Тому що барани охоче це все споживали!
От і отримали на свою голову.
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31.12.2022 13:17 Відповісти
ЗЕ очолював цих несунів.
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31.12.2022 14:55 Відповісти
Тоді інтернету не було. Вмикаєш телевізор, а там "уліци разбітих фонарєй-5" по п'ятому разу. Спочатку усі дивились бразильські і аргентинські серіали, а потім тихенько почали нашіптувать, що то є "фууу" і натомість дивіться "мєнтів", "солдатів", "кадєтів", "студентів", "інтернів".
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31.12.2022 15:15 Відповісти
судячи з кількості упоротої пастви УПЦ МП все далеко не так. Але якщо абстрагуватись то наша біда якраз в вірі в "братні народи" що нам навязувалась багутьма десятиліттями з дитячих садків та шкіл
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31.12.2022 13:17 Відповісти
Где то месяц назад звонил знакомый, живёт в Катовице (Польша), земляк тоже с Харькова, шёл домой после работы, разговаривал по телефону с женой, подошли поляки, с криками руська курва руська гнида, начали ******* по чем попало, если бы тот не начал на украинском кричать, били бы долго. Подняли его на ноги и типо "***** ты на русском говоришь". Хоча я все життя прожив у Харкові, не було в школі навіть уроків української мови, але теж переходжу на українську, по перше мені подобається, по друге обличчя целіше буде.
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31.12.2022 13:18 Відповісти
nIE ZALIWAJ MUJNI W 4AT !!!
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31.12.2022 13:35 Відповісти
Ти знову з пляшки встав?
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31.12.2022 13:40 Відповісти
sEREGA NA BUTYLKE TOL6KO TY SIDISH I NIE WSTAESH -RUZKA KURWA ***** SMATA !
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31.12.2022 16:05 Відповісти
рашисти ворог-до білорусів огида
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31.12.2022 13:18 Відповісти
********* це ворог такий самий як кацапи!
Кацапи використовують **********, що бульбаші їм продають.
********* ремонтують кацапську бронетехніку та спецтехніку: практично всі комплекси с-300, с-400, Оса, Смерч, Іскандер, Ураган, Точка-У, встановлені на шасі виробництва МАЗ і обслуговуються в бульбостані.
Кацапи лікують там своїх поранених, наносять звідти ракетні та авіаудари, базують свою тактичну авіацію.
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31.12.2022 13:26 Відповісти
так білоруси ворог..однозначно.я постійно в свої дописах пишу./якшо ви читаєте звичайно/ але ще й огида до того люду ,яке сидить дупою і чекає асвабаждєнія..надіючись на ЗСУ .то на каліновців..Якшо почитати дописи білорусів то аж шляк трафляє,але на їх так званому "опозиційному"сайті цензура,А ще ходять чутки про те ,що оці Ціхановські за кордоном шерстять европейські уряди ,щоб уникнути репарацій...мол ми жертви режиму лукадрища. вже добрались до Верховної Ради і там щось мутять
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31.12.2022 13:34 Відповісти
Кардинальные решения ждуть и РАБzeянский футбол ... почти решен вопрос о выходе крыс путлера из Европы в Азию...так что Лига Чемпионов УЕФА может пройти без обезьян путлера...🦍🦍🤣 Встали с колен...
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31.12.2022 13:21 Відповісти
Когда руське встаёт с колен, украинец застегивает ширинку
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31.12.2022 13:25 Відповісти
Тільки в українців?
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31.12.2022 13:26 Відповісти
Як ви відноситсь до касапів??? Я Слава Богу до них не відношусь..
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31.12.2022 13:35 Відповісти
А как относятся украинцы к тем 73% для которых Украина продажная женщина из порнофильмов которая готова дать с любой стороны не спрашивали? Тоже интересно бы увидеть изменения..
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31.12.2022 13:36 Відповісти
https://youtu.be/oRevKHvKqbE...

Финляндия и не только ужесточают отношение к рюSSишэ обезьянам🦍🦍🦍 приехавшим после Могилизации на Мавзолейной Помойке путлера..
Видос 🖕
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31.12.2022 13:41 Відповісти
90% українців симпатизували Росії ….(Джерело:….)) …. Напевно тому Варвари і спробували прийти ….
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31.12.2022 13:44 Відповісти
Русня - единомышленник путина и соучастник глобального преступления. Соучастник радостный и активный, этого нельзя не заметить.
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31.12.2022 13:58 Відповісти
От мені цікаво- скільки часу українці будуть годувати цих шахраїв-"соціологів", які видають прогнози згідно оплачених прейскурантів? Тобто- хто заплатить більше- того й перемога... Люди, у Вас осей нема, щоб роздивитися, куди гроші вкладати? Нащо годуєте хробаків?
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31.12.2022 15:13 Відповісти
Тобто після всього, що зробили усруси українцям, після голодоморів, гулагів, репресій та розстрілів 90% позитивно ставились до кацапії!? А чому тепер не *******? Що такого особливого кацапи зробили чого не робили за останні 100 років, що їх ці 90% хохлопітеків тепер не *******?
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31.12.2022 16:03 Відповісти
з лайном давно зрозуміло а ось сябри, ті що під тараканом, забули як москальня їх гнобила і вбивала
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31.12.2022 16:45 Відповісти
Я негативно ставлюся до сусіда, бо його пес сцить у нашому підїзді.
Така ж фігня по срусні та блєвосруських холуях.
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31.12.2022 18:55 Відповісти
 
 