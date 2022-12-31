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Киевская область (3539) ПВО (1485) Кулеба Алексей (97)

В Киевской области работает ПВО, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку россиян в Киевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях.

Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях", - говорится в сообщении.

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31.12.2022 13:52 Ответить
Насрати всім і вся кацапське всьо.
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31.12.2022 13:55 Ответить
Пишут, в Киеве прилет.
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31.12.2022 14:10 Ответить
Весною зацвітуть каштани на російськії ракети насрали всі кияни!
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31.12.2022 14:34 Ответить
 
 