В Киевской области работает ПВО, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку россиян в Киевской области.
Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Киевщина! Работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях.
Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях", - говорится в сообщении.
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