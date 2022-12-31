В Киевской области работает ПВО, - ОВА

Силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку россиян в Киевской области.

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Работает ПВО. Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях.

Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях", - говорится в сообщении.

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