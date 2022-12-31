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Київська область (3133) ППО (1833) Кулеба Олексій (136)

У Київській області працює ППО, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сили протиповітряної оборони відбивають ракетну атаку росіян на Київщині.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях.

Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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31.12.2022 13:52 Відповісти
Насрати всім і вся кацапське всьо.
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31.12.2022 13:55 Відповісти
Пишут, в Киеве прилет.
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31.12.2022 14:10 Відповісти
Весною зацвітуть каштани на російськії ракети насрали всі кияни!
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31.12.2022 14:34 Відповісти
 
 