У Київській області працює ППО, - ОВА
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Сили протиповітряної оборони відбивають ракетну атаку росіян на Київщині.
Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина! Працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях.
Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах", - йдеться в повідомленні.
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