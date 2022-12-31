У Київській області працює ППО, - ОВА

Сили протиповітряної оборони відбивають ракетну атаку росіян на Київщині.

Про це повідомив голова ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Працює ППО. Небезпека триває. Перебувайте в укриттях.

Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через загрозу ракетного удару в деяких областях України почали вимикати світло