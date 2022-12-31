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Миколаївська область (1827) Одеська область (2492) Черкащина (646) відключення світла (217)

Через загрозу ракетного удару в деяких областях України почали вимикати світло

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

електроенергія

Наразі відомо про екстрені відключення світла в Одеській, Миколаївській та Черкаській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, в області можливі позапланові відключення електроенергії

"У зв’язку з загрозою ракетного удару Укренерго проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, в разі влучання в нашу інфраструктуру", - зазначив голова Одеської ОВА.

Як повідомили в пресслужбі "Миколаївобленерго", станом на 12:55 екстрено відключають електропостачання для споживачів 1 та 3 черги графіку погодинних відключень.

За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкащині можливі аварійні відключення електроенергії.

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Автор: Марина Макєєва
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31.12.2022 13:37 Відповісти
Надо за десять минут до Нового года орков поздравить подорвав с десяток высоковольтных линий что на Москву идут.
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31.12.2022 13:44 Відповісти
Это все итог отсутствия у нас дальнобойки. Плешивая мразь уверен в своей безнаказанности. а Байден считает, что критический момент еще не настал. Все это выглядит как то цинично дико. И не надо мне, как тут некоторые умники кричат:Они нам ничего не должны! Ничего , кроме гарантий территориальной целостности и безопасности. К нам в Первомайск в 46РД они как к себе на работу ходили,. и радостно хлопали в ладоши. когда мы резали свои ШПУ. А дать меньше двух десятков Химарсов, имея 3000. От кого они через океан будут ими отстреливаться? Так что есть и их заслуга.
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31.12.2022 13:51 Відповісти
Я угадаю с первого раза за кого ты голосовал?
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31.12.2022 14:43 Відповісти
Не угадаешь! Ни за кого .
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31.12.2022 14:45 Відповісти
т.е. типичная "какаяразница", ясно-понятно
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31.12.2022 14:46 Відповісти
"гарантий территориальной целостности и безопасности" - ты внимательно Будапештский меморандум читал?
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31.12.2022 14:45 Відповісти
А НАХЙ МАССОВО ГОВОРИТЬ О ВОССТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ !!!???
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16.02.2023 06:22 Відповісти
 
 