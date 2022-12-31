Через загрозу ракетного удару в деяких областях України почали вимикати світло

Наразі відомо про екстрені відключення світла в Одеській, Миколаївській та Черкаській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, в області можливі позапланові відключення електроенергії

"У зв’язку з загрозою ракетного удару Укренерго проводить заходи щодо тимчасового обмеження електропостачання. Це необхідно для зменшення навантаження на енергосистему, в разі влучання в нашу інфраструктуру", - зазначив голова Одеської ОВА.

Як повідомили в пресслужбі "Миколаївобленерго", станом на 12:55 екстрено відключають електропостачання для споживачів 1 та 3 черги графіку погодинних відключень.

За словами голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця, у зв'язку із загрозою ракетних обстрілів, по Черкащині можливі аварійні відключення електроенергії.

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