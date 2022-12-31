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В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света, - ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

світло

В Киеве и трех областях Украины применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"В Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

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У нас теж грозяться екстреними відключеннями. Єслі шо,перейду на смартфон який клоун обіцяв дати, та так і не дав. Тріпло зелене.
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31.12.2022 14:16 Ответить
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31.12.2022 14:18 Ответить
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31.12.2022 14:19 Ответить
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31.12.2022 14:20 Ответить
коли ви вже навчитися їх збивати 99% ? .... перед тим як свині почнуть мене закидувати лайном ... я скажу що міркую так - якщо в зеленій владі тотальна нездатність та бездарність у законотворчості та адмініструванні, то чому у ППО та захисті критичних об'єктів щось має бути краще? ... це просто теорія розбитих вікон
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31.12.2022 14:23 Ответить
Майже весь народ такий, як Зельона влада, і з кожним роком все гірше і гірше буде. ППО не може знищити всі ракети, территорія велика, установок ППО мало, щоб було їх більше - треба їх купувати, а купувати Зельона влада не хоче, бо краще вкрасти, і з ними майже весь народ згоден, що краще вкрасти, ніж витратити гроші на перспективу
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31.12.2022 14:34 Ответить
"не на часі" курва.
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31.12.2022 15:21 Ответить
 
 