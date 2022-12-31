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У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

світло

У Києві та трьох областях України застосовують екстрені відключення світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"У Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.

Також читайте: Стан енергомереж контрольований, - Yasno про повернення до стабілізаційних графіків у Києві

Автор: Богдан Гуньковський
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У нас теж грозяться екстреними відключеннями. Єслі шо,перейду на смартфон який клоун обіцяв дати, та так і не дав. Тріпло зелене.
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31.12.2022 14:16 Відповісти
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31.12.2022 14:18 Відповісти
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31.12.2022 14:19 Відповісти
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31.12.2022 14:20 Відповісти
коли ви вже навчитися їх збивати 99% ? .... перед тим як свині почнуть мене закидувати лайном ... я скажу що міркую так - якщо в зеленій владі тотальна нездатність та бездарність у законотворчості та адмініструванні, то чому у ППО та захисті критичних об'єктів щось має бути краще? ... це просто теорія розбитих вікон
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31.12.2022 14:23 Відповісти
Майже весь народ такий, як Зельона влада, і з кожним роком все гірше і гірше буде. ППО не може знищити всі ракети, территорія велика, установок ППО мало, щоб було їх більше - треба їх купувати, а купувати Зельона влада не хоче, бо краще вкрасти, і з ними майже весь народ згоден, що краще вкрасти, ніж витратити гроші на перспективу
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31.12.2022 14:34 Відповісти
"не на часі" курва.
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31.12.2022 15:21 Відповісти
 
 