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Хмельницкая область была атакована ракетами, есть раненые, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,зброя,росія,російська

Во время массированной воздушной тревоги в Хмельницком раздались взрывы.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Хмельницкий. Город атакован ракетами. Ранены два человека", - говорится в сообщении.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий отметил, что в области есть "прилеты".

Позже глава обладминистрации сообщил, что ранения получили по меньшей мере 4 человека.

Смотрите: За прошедшие сутки россияне убили 6 гражданских, еще 7 человек получили ранения, - ОП. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+11
З якого дива про усе інформує Кірілл Тімашєнка?
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31.12.2022 14:39
+10
Арестович із Подоляком обгадились із "120" ракетами, тепер замість них випустили іншого ОПешного паяца.
Питання "Навіщо?" лишається відкритим.
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31.12.2022 14:43
+7
Після всіх зашкварів цього зечмоні ну дуже хочеться показати свою потрібність хоч в чомусь. Але я думаю що переважна більшість українців підтимує гасло: "кірілл тімашонка- іди *****".
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31.12.2022 14:58
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Я не ідентифікував навіть район міста, Але ж ворогу він давним давно відомий, ще з совка!
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31.12.2022 14:51 Ответить
до речі, як виявилось, військові не постраждали... Цивільним перепало... Таки на добрячу відстань касапи промазали своїми ракетами.
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31.12.2022 17:23 Ответить
Ви дійсно думаєте, що русня свої обстріли коригує через соцмережі? В будь якому місті є інформатори, коригувальники, підпільники і тд.
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31.12.2022 14:52 Ответить
якщо ти думаєш, що касапи не знають, куди цілились - ти сам дурень.
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31.12.2022 14:48 Ответить
Краще видаліть коментар.
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31.12.2022 14:44 Ответить
ну, це "краще" для того, щоб дУрні не обсирали - але нехай себе вони цим ідентифікують.
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31.12.2022 14:52 Ответить
Кирило Тимошенко виправляє: Місто Хмельницький атаковане ракетами! https://t.me/operativnoZSU/66883
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31.12.2022 14:35 Ответить
З якого дива про усе інформує Кірілл Тімашєнка?
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31.12.2022 14:39 Ответить
Арестович із Подоляком обгадились із "120" ракетами, тепер замість них випустили іншого ОПешного паяца.
Питання "Навіщо?" лишається відкритим.
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31.12.2022 14:43 Ответить
Після всіх зашкварів цього зечмоні ну дуже хочеться показати свою потрібність хоч в чомусь. Але я думаю що переважна більшість українців підтимує гасло: "кірілл тімашонка- іди *****".
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31.12.2022 14:58 Ответить
кхм ... а на мапі Хмельницькох області взагалі не було ... все через дупу, і ППО, і попередження про загрози
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31.12.2022 14:44 Ответить
Карта Україні і зараз ВСЯ червона.

https://alerts.in.ua/
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31.12.2022 14:45 Ответить
постфактум ... для кого новина що у багатьох містах сирени починали працювати 5-10 хвилин вже після прильоту?
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31.12.2022 14:46 Ответить
це де так.. перший раз чую
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31.12.2022 14:48 Ответить
скрізь у Центральній Україні
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31.12.2022 14:53 Ответить
В західній ок.. Ніби.. Все вчасно.. Молодці протиракетчики=)
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31.12.2022 14:56 Ответить
Якщо є такі випадки, люди мають ставити питання місцевим головам ВЦА.
Чи сирени під час повітряних тривог також не на часі?
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31.12.2022 14:50 Ответить
Тревога в Хмельницком сработала чётко. Сирены загудели за час до прилёта. Я уже и забыл про неё, когда вдруг над нами пролетела орковская ракета, потом сработало ПВО.
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31.12.2022 14:57 Ответить
Сирени, справді, були, але не за годину до прильоту, трошки менше, чуть більше, ніж півгодини.
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31.12.2022 15:02 Ответить
В Хмельницькому сирена була ще майже за годину до прильотів і на мапі теж було вказано, що повітряна тривога.
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31.12.2022 17:06 Ответить
швидше за все кацапидли цілять по західних теренах України. На щастя орковські аналоговнєти перехоплюють хлопці раніше. І відповідньо той мотлох збитий падає в центрі .
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31.12.2022 15:02 Ответить
 
 