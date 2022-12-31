Хмельницкая область была атакована ракетами, есть раненые, - ОП

Во время массированной воздушной тревоги в Хмельницком раздались взрывы.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Хмельницкий. Город атакован ракетами. Ранены два человека", - говорится в сообщении.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий отметил, что в области есть "прилеты".

Позже глава обладминистрации сообщил, что ранения получили по меньшей мере 4 человека.

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