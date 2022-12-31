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Хмельниччина (662) Тимошенко_Кирило (494) дрони (2507)

Хмельницька область була атакована ракетами, є поранені, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,зброя,росія,російська

Під час масованої повітряної тривоги у Хмельницькому пролунали вибухи.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хмельницький. Місто атаковане ракетами. Поранено двоє людей", - йдеться в повідомленні. 

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зазначив, що  в  області є "прильоти". 

Пізніше очільник обладміністрації повідомив, що поранення дістали щонайменше 4 особи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У повітряному просторі України 20 ракет, - Хмельницька ОВА

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
З якого дива про усе інформує Кірілл Тімашєнка?
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31.12.2022 14:39
+10
Арестович із Подоляком обгадились із "120" ракетами, тепер замість них випустили іншого ОПешного паяца.
Питання "Навіщо?" лишається відкритим.
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31.12.2022 14:43
+7
Після всіх зашкварів цього зечмоні ну дуже хочеться показати свою потрібність хоч в чомусь. Але я думаю що переважна більшість українців підтимує гасло: "кірілл тімашонка- іди *****".
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31.12.2022 14:58
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Я не ідентифікував навіть район міста, Але ж ворогу він давним давно відомий, ще з совка!
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31.12.2022 14:51 Відповісти
до речі, як виявилось, військові не постраждали... Цивільним перепало... Таки на добрячу відстань касапи промазали своїми ракетами.
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31.12.2022 17:23 Відповісти
Ви дійсно думаєте, що русня свої обстріли коригує через соцмережі? В будь якому місті є інформатори, коригувальники, підпільники і тд.
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31.12.2022 14:52 Відповісти
якщо ти думаєш, що касапи не знають, куди цілились - ти сам дурень.
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31.12.2022 14:48 Відповісти
Краще видаліть коментар.
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31.12.2022 14:44 Відповісти
ну, це "краще" для того, щоб дУрні не обсирали - але нехай себе вони цим ідентифікують.
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31.12.2022 14:52 Відповісти
Кирило Тимошенко виправляє: Місто Хмельницький атаковане ракетами! https://t.me/operativnoZSU/66883
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31.12.2022 14:35 Відповісти
З якого дива про усе інформує Кірілл Тімашєнка?
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31.12.2022 14:39 Відповісти
Арестович із Подоляком обгадились із "120" ракетами, тепер замість них випустили іншого ОПешного паяца.
Питання "Навіщо?" лишається відкритим.
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31.12.2022 14:43 Відповісти
Після всіх зашкварів цього зечмоні ну дуже хочеться показати свою потрібність хоч в чомусь. Але я думаю що переважна більшість українців підтимує гасло: "кірілл тімашонка- іди *****".
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31.12.2022 14:58 Відповісти
кхм ... а на мапі Хмельницькох області взагалі не було ... все через дупу, і ППО, і попередження про загрози
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31.12.2022 14:44 Відповісти
Карта Україні і зараз ВСЯ червона.

https://alerts.in.ua/
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31.12.2022 14:45 Відповісти
постфактум ... для кого новина що у багатьох містах сирени починали працювати 5-10 хвилин вже після прильоту?
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31.12.2022 14:46 Відповісти
це де так.. перший раз чую
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31.12.2022 14:48 Відповісти
скрізь у Центральній Україні
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31.12.2022 14:53 Відповісти
В західній ок.. Ніби.. Все вчасно.. Молодці протиракетчики=)
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31.12.2022 14:56 Відповісти
Якщо є такі випадки, люди мають ставити питання місцевим головам ВЦА.
Чи сирени під час повітряних тривог також не на часі?
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31.12.2022 14:50 Відповісти
Тревога в Хмельницком сработала чётко. Сирены загудели за час до прилёта. Я уже и забыл про неё, когда вдруг над нами пролетела орковская ракета, потом сработало ПВО.
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31.12.2022 14:57 Відповісти
Сирени, справді, були, але не за годину до прильоту, трошки менше, чуть більше, ніж півгодини.
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31.12.2022 15:02 Відповісти
В Хмельницькому сирена була ще майже за годину до прильотів і на мапі теж було вказано, що повітряна тривога.
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31.12.2022 17:06 Відповісти
швидше за все кацапидли цілять по західних теренах України. На щастя орковські аналоговнєти перехоплюють хлопці раніше. І відповідньо той мотлох збитий падає в центрі .
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31.12.2022 15:02 Відповісти
 
 