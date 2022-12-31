Хмельницька область була атакована ракетами, є поранені, - ОП

Під час масованої повітряної тривоги у Хмельницькому пролунали вибухи.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хмельницький. Місто атаковане ракетами. Поранено двоє людей", - йдеться в повідомленні.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зазначив, що в області є "прильоти".

Пізніше очільник обладміністрації повідомив, що поранення дістали щонайменше 4 особи.

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