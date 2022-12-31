У повітряному просторі України 20 ракет, - Хмельницька ОВА

У повітряному просторі України перебуває приблизно 20 російських ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"У повітряному просторі України орієнтовно 20 ракет! Можливі повторні запуски!"- написав він.

Гамалій закликав українців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про повторний пуск "Калібрів" з Каспійського моря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По всій території України оголошена повітряна тривога. Кім попередив про пуски ракет