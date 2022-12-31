УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17248 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
9 591 26
Житомирщина (1040) ракети (2810) Хмельниччина (662) Бунечко (51)

У повітряному просторі України 20 ракет, - Хмельницька ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,обстріл

У повітряному просторі України перебуває приблизно 20 російських ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"У повітряному просторі України орієнтовно 20 ракет! Можливі повторні запуски!"- написав він.

Гамалій закликав українців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про повторний пуск "Калібрів" з Каспійського моря.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По всій території України оголошена повітряна тривога. Кім попередив про пуски ракет

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+18
Суки ********... Сдохните, твари.
показати весь коментар
31.12.2022 14:14
+10
Похоже Киевская ПВО поперестреляла их. Только что. Свет во всяком случае есть. После серии воздушных взрвов
показати весь коментар
31.12.2022 14:10
+10
От підєри ,, позавчора навмисно всі не вистріляли , два десятки залишили " під ялинку " .. . Пустіть їм " стрижа " по красной площаді .
показати весь коментар
31.12.2022 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ах-ах

як страшно
показати весь коментар
31.12.2022 14:07 Відповісти
Чув десь бахнуло 2 рази.
показати весь коментар
31.12.2022 14:11 Відповісти
у нас 7
показати весь коментар
31.12.2022 14:13 Відповісти
Захід?
показати весь коментар
31.12.2022 14:14 Відповісти
Знаменитий в 14 році югавасток.
показати весь коментар
31.12.2022 14:18 Відповісти
Скоро у дупі путлєра буде 20 буїв!
показати весь коментар
31.12.2022 14:09 Відповісти
Що нам скаже пан Буданов????
показати весь коментар
31.12.2022 14:09 Відповісти
Буданов, Абдристович, Кім і їм подібні повідомлять, що це вже останні ракети всьо. Саме головне, що ракет на росії ще багато і прикро те, що в нас немає ракет, якими сьогодні могли вдарити по пускових, щоб ті ракети не випускали, але тоді "какая разніца" перемогла армію, мову, віру.
показати весь коментар
31.12.2022 14:15 Відповісти
А що він має сказати?
На 24 лютого в кацапії було 3200-3300 ракет.
Витритили вони 2900-3000 ракет.
Залишилось станом на 31 грудня 200-400 ракет.
Виробляють вони у місяць 30-40 ракет.
Тобі і сказали, що залишилось на 2-3 масованих удари (по 100) ракет, чи 3-4 середніх (по 70 ракет).
А далі кацапам піzда...
Що не так?
показати весь коментар
31.12.2022 14:20 Відповісти
Зрадофілам усе не так. Тільки були дані, що московити здатні виготовляти не більше 20 ракет на місяць, і ті з натяжкою.
показати весь коментар
31.12.2022 14:47 Відповісти
Все не так. Я запитав, де наші ракети? Чому не виготовляли ракети, якими сьогодні можна було б знищити ПУСКОВІ, бо ракет достатньо і нових і старих? Чи можливо ці "слуги" рахують нове витробництво і нові поставки ракет з Ірану і Північної Клореї? Мені здається, що Буданову краще помовчати після проколів на початку вторгнення кацапів.
показати весь коментар
31.12.2022 15:15 Відповісти
які пускові ??? ті що на кацапських коритах в чорному морі чи на літаках за тисячі кілометрів

ну кацапи нароби ракет - сильно їм це допомагає
ми би і четвертину кількості тих ракет не змогли виготовити

тупим баранам які кричать де наші ракети - потрібно спочатку зрозуміти скільки це коштує і чи покешені воно нам
показати весь коментар
31.12.2022 15:48 Відповісти
Так, ті пускові (кораблі, підлодки), які базуються в Чорному і Азовському морях і б'ють звідти по Україні і їх дістали б наші "Нептуни", яких чомусь не робили, а купували білоруські і російський дорожний бітум. Літаки, установки "Іскандер", БРК «Бастіон», який випускає ракети "Онікс" та інші. Тут були б в пригоді ракетні комплекси "Грім 2", де вони??? Тог скільки ми зробили за чотири роки ракет "Нептун" і ракет "Грім 2", бо тупим баранам цього чомусь не зрозуміло, а не тупі підрахували і вийшло, що для того щоб втопити всі кацапські корита в Чорному морі для України потрібно було всього рік.
показати весь коментар
31.12.2022 16:11 Відповісти
навіщо дурним язиком клепати - вивчить ТТХ ПКР і візьміть до уваги щільність ворожого ППО місцях базування корит.

ще подумайте навіщо разом з носіями КР в море виводиться тьма інших корит

корито масква пішло додолу тому що кацапи вірили в свої зверх можливості - отримали по носі - в зону враження наших ПКР більше не запливають - на жаль дальність дії калібрів дозволяє

простих рішень не буває - наша економіка би не витримала навантаження збудувати необхідну кількість ракет - но щоб це розуміти по потрібна голова, а не жбан з лайном
показати весь коментар
31.12.2022 16:23 Відповісти
Не судіть всіх по своєму дурному язику, пробачаюсь, що так до Вас звертаюся у велике свято. Не потрібно дурити людей, бо мене надурити неможливо. Корито "Москва" було знищено, бо волонтери самі без держави привезли зі складу в Житомирі ракети "Нептун", бо пускова була десь в районі Одеси і цими ракетами потопили Москву, яка була ніби грозою авіаносців США? Чи можливо пан думає, що крилаті ракети на пускові корит завозять з Турції? Чи не заходять ці корита в Крим?
"простих рішень не буває - наша економіка би не витримала навантаження збудувати необхідну кількість ракет - но щоб це розуміти по потрібна голова, а не жбан з лайном" тоді пан скаже скільки зробили таких ракет за чотири роки? За "бариги" їх зробили до десятка і частину вимкористали на випробовуваннях, то скільки зробили при "не баризі" чеснєйшему пареньку Володі?
показати весь коментар
31.12.2022 18:32 Відповісти
Допишу, бо це ваєливо. При "баризі" фактично допробили "Нептун", "Сапсан", "Грвім 2", "Вільху М", "Вербу", "Стугну", "Корсар", САУ "Богдана" і купу БТР і БМП, т-64 модернізували в "Булат", десь більше 500-600 штук, нат 80% доробили ППО ПРО "Кільчень", яка дешевша і простіша "Петріот"...,то можливо Володіні експерти перевірили ці "сирі" проекти і вони їм не підійшли, то які свої вони придумали, чи запустили, чи зробили? Вже пройшло майже 4 роки правління Президента Зеленського і такої влади, як у нього не було ні за одного Президента України, то є нові проекти, наприклад "квартал", "беняпушка", "зелязенітка" чи "*******************"? Можливо є нова ППО ПРО "бітумовозка" чи "реактивний асфальт"?
показати весь коментар
31.12.2022 18:39 Відповісти
вы своим заезженными пластинками скушны до тошноты
показати весь коментар
31.12.2022 22:33 Відповісти
Женя, навіщо Вам читати мої "заезженные пластинки скушны до тошноты", читайте Кіма, він спілкується на рідній Вам могві. А я вимагаю, щоб держслужбовець виконував українські закони, або йшов подалі від служби. Миколаївщина, яка пережила окупацію і такі потужні обстріли має забутися про все російське, а такі як Кім відроджують тут "русский мир" через невиконання вимог законів, про які я написав.
показати весь коментар
01.01.2023 20:58 Відповісти
Похоже Киевская ПВО поперестреляла их. Только что. Свет во всяком случае есть. После серии воздушных взрвов
показати весь коментар
31.12.2022 14:10 Відповісти
Да, лупят и сейчас...на двадцать не похоже, явно больше
показати весь коментар
31.12.2022 14:12 Відповісти
Англасакский Санта-Клаус на оленях летит, а русский православный дед Мороз на ракетах.
показати весь коментар
31.12.2022 14:12 Відповісти
От підєри ,, позавчора навмисно всі не вистріляли , два десятки залишили " під ялинку " .. . Пустіть їм " стрижа " по красной площаді .
показати весь коментар
31.12.2022 14:13 Відповісти
Половина из них как всегда упадут в Белгороде Курске и Брянске...
показати весь коментар
31.12.2022 14:14 Відповісти
Суки ********... Сдохните, твари.
показати весь коментар
31.12.2022 14:14 Відповісти
То де наші ванги - скільки ще лишилось ракет?
показати весь коментар
31.12.2022 14:24 Відповісти
Надеюсь, это последние. Если дристовичу верить, то так и есть.
показати весь коментар
31.12.2022 16:06 Відповісти
 
 