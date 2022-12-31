В воздушном пространстве Украины 20 ракет, - Хмельницкая ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В воздушном пространстве Украины находится около 20 российских ракет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.
"В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет! Возможны повторные запуски!" – написал он.
Гамалий призвал украинцев оставаться в укрытиях отбоя тревоги.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил о повторном пуске "Калибров" с Каспийского моря.
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+18 І ШО?
показать весь комментарий31.12.2022 14:14
+10 Иван Шумейко
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+10 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий31.12.2022 14:13
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як страшно
На 24 лютого в кацапії було 3200-3300 ракет.
Витритили вони 2900-3000 ракет.
Залишилось станом на 31 грудня 200-400 ракет.
Виробляють вони у місяць 30-40 ракет.
Тобі і сказали, що залишилось на 2-3 масованих удари (по 100) ракет, чи 3-4 середніх (по 70 ракет).
А далі кацапам піzда...
Що не так?
ну кацапи нароби ракет - сильно їм це допомагає
ми би і четвертину кількості тих ракет не змогли виготовити
тупим баранам які кричать де наші ракети - потрібно спочатку зрозуміти скільки це коштує і чи покешені воно нам
ще подумайте навіщо разом з носіями КР в море виводиться тьма інших корит
корито масква пішло додолу тому що кацапи вірили в свої зверх можливості - отримали по носі - в зону враження наших ПКР більше не запливають - на жаль дальність дії калібрів дозволяє
простих рішень не буває - наша економіка би не витримала навантаження збудувати необхідну кількість ракет - но щоб це розуміти по потрібна голова, а не жбан з лайном
"простих рішень не буває - наша економіка би не витримала навантаження збудувати необхідну кількість ракет - но щоб це розуміти по потрібна голова, а не жбан з лайном" тоді пан скаже скільки зробили таких ракет за чотири роки? За "бариги" їх зробили до десятка і частину вимкористали на випробовуваннях, то скільки зробили при "не баризі" чеснєйшему пареньку Володі?