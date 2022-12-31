В воздушном пространстве Украины 20 ракет, - Хмельницкая ОВА

В воздушном пространстве Украины находится около 20 российских ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"В воздушном пространстве Украины ориентировочно 20 ракет! Возможны повторные запуски!" – написал он.

Гамалий призвал украинцев оставаться в укрытиях отбоя тревоги.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил о повторном пуске "Калибров" с Каспийского моря.

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