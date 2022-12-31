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Россияне обстреляли Запорожье, повреждены дома, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

Российские захватчики обстреляли Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье. В результате вражеского удара повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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Де голова запоріжської ОДА, чи його речник?
Чому за всіх віддувається дерьмаковий кірЮша тімашонка?
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31.12.2022 14:46 Ответить
Зачекайте, він зараз ще й фото додасть.
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31.12.2022 14:52 Ответить
 
 