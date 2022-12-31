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Россияне обстреляли Запорожье, повреждены дома, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики обстреляли Запорожье, в результате чего повреждены жилые дома.
Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожье. В результате вражеского удара повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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