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Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки, - ОП
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Російські загарбники обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
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