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Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя

Російські загарбники обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Де голова запоріжської ОДА, чи його речник?
Чому за всіх віддувається дерьмаковий кірЮша тімашонка?
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31.12.2022 14:46 Відповісти
Зачекайте, він зараз ще й фото додасть.
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31.12.2022 14:52 Відповісти
 
 