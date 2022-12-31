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В Харьковской области возможны временные отключения электричества

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

світло

В Харьковской области из-за угрозы ракетных ударов возможны временные отключения электричества.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе и области из-за угроз ракетных ударов оккупантов возможны временные отключения электроснабжения", - написал он.

Синегубов объяснил, что это вынужденные меры по предупреждению негативного влияния на энергосистему.

Как сообщалось, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

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