На Харківщині можливі тимчасові відключення електрики

У Харківській області через загрозу ракетних ударів можливі тимчасові відключення електрики.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті та області через загрози ракетних ударів окупантів можливі тимчасові відключення електропостачання", - написав він.

Синєгубов пояснив, що це вимушені заходи для попередження негативного впливу на енергосистему.

Як повідомлялося, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

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