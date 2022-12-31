Путин записал поздравление: из новогоднего – только заставка, все слова – о войне
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение было опубликовано вскоре после наступления Нового года на дальнем востоке РФ.
Путин записал обращение на фоне людей в военной форме. Свои предварительные приветствия он записывал на фоне Кремля и снега. У видео нет никаких атрибутов Нового года.
Российский диктатор назвал 2022 годом поворотных событий, якобы закладывающих основу будущего и независимости, за которые сегодня "борются россияне".
Он заявил, что "четко отделил мужество и героизм от измены и малодушия". Вторжение российских войск в Украину Путин несколько раз назвал "судьбоносными" и "поворотными" событиями. Путин отдельно напомнил об аннексии четырех украинских областей, назвав их "исторически российскими землями", и заявил, что "нравственная правота" в войне с Украиной якобы находится на стороне Москвы.
Путин отдельно поздравил с Новым годом русских военных-оккупантов.
Обращение Путин закончил словами о том, что необходимо идти "вперед" и "побеждать".
Пожалуйста, подождите...
Оправдывается за войну, собака. Но не получится у него оправдаться . . .
Цей"народ", радіє бомбардуванням Києва і вбивством людей. Не займайте позицію толєраста, бо це прирівнюється до пітарастів. Рознести НаУЙ центр мацквабада, разом з монголоїдними скотами. Ніякого миру, тільки перемога.Не кажіть про мир, бо це позиція тєрпіли. Уяснили?
Без путина нет россии, без россии нет путина! І здохнуть вони разом!
ЭТО ПУТИН - ***** !!!!! ла-ла-ла-ла-ла ............. дебил ***.
Якщо там станеться бавовна, на зону відчуження перетвориться все главстойбіще срусні, а Волга понесе пекучий привіт нижче за течиєю
А сказ не лікується.
Пацієнт конає у нелюдських муках.
Сам.
Але тут потрібно помогти сконати.
Барані Божа Ўкраіну ды ўсіх хто набліжае перамогу.
Все аналитики и руссолиберасты, выдвигают версии, что это типо БАШНИ КРЕМЛЯ, ИЗБОРСКИЙ КЛУБ, друзья олигархи, Ковальчуки и Роттенберги...А что если это все - ПЕРЕДВИЖНОЕ ШАПИТО, а главная в нем вот эта БАБА под каре? А Путин - простой КЛОУН КОРОТЫШКА, КАРЛИЦА- МАРИОНЕТКА?😁😁😁
"путін - це сплячий агент ЦРУ, якого 24 лютого "розбудили", щоб він за півроку знищив російську армію, перезавантажив НАТО, очистив континентальну Європу від "руского міра" і змусив її скинути російський газовий зашморг з шиї, провів дерусифікацію України, підштовхнув Україну вступити в ЄС і створити найпотужнішу армію на континенті. За законами жанру, далі в цій п'єсі сплячий агент має самознищитись, ,, а імперія остаточно розпастись".
Военные наложены!
ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлино підоросів разом з її метастазами, типу йовбака орбана, треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!
Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)
Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали богатійшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїни та страт Шигальова, Нічаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виригали б на землю.
Алексей Толстой писав (1817-1875
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!
Уинстон Леонардо Спенсер Черчилль