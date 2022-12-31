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Путин записал поздравление: из новогоднего – только заставка, все слова – о войне

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Российский диктатор Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение было опубликовано вскоре после наступления Нового года на дальнем востоке РФ.

Путин записал обращение на фоне людей в военной форме. Свои предварительные приветствия он записывал на фоне Кремля и снега. У видео нет никаких атрибутов Нового года.

Российский диктатор назвал 2022 годом поворотных событий, якобы закладывающих основу будущего и независимости, за которые сегодня "борются россияне".

Также читайте: Резников предупредил россиян о мобилизации и закрытии границ в РФ: У вас осталась примерно одна неделя. ВИДЕО

Он заявил, что "четко отделил мужество и героизм от измены и малодушия". Вторжение российских войск в Украину Путин несколько раз назвал "судьбоносными" и "поворотными" событиями. Путин отдельно напомнил об аннексии четырех украинских областей, назвав их "исторически российскими землями", и заявил, что "нравственная правота" в войне с Украиной якобы находится на стороне Москвы.

Путин отдельно поздравил с Новым годом русских военных-оккупантов.

Обращение Путин закончил словами о том, что необходимо идти "вперед" и "побеждать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Москвой в новогоднюю ночь готовят ПВО
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Топ комментарии
+117
Смотрю, как глубинный народ радуется ракетным ударам по Украине в новый год. Буквально ликует. Не нужно потом рассказывать, что это всё Пуйло. Такую массовую радость не подделаешь.
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31.12.2022 15:34
+64
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31.12.2022 15:42
+54
Тут немає нічого дивного, бо ***** -це і є всі кацапи разом.
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31.12.2022 15:41
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Смотрю, как глубинный народ радуется ракетным ударам по Украине в новый год. Буквально ликует. Не нужно потом рассказывать, что это всё Пуйло. Такую массовую радость не подделаешь.
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31.12.2022 15:34 Ответить
Тут немає нічого дивного, бо ***** -це і є всі кацапи разом.
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31.12.2022 15:41 Ответить
А подивіться, скільки серед того "глубинного народа" вихідців з України!!
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31.12.2022 15:43 Ответить
У кого чего болит, тот о том и говорит . . .
Оправдывается за войну, собака. Но не получится у него оправдаться . . .
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31.12.2022 15:43 Ответить
МРАЗЬ плешивая --- это твой последний новый год как и твоего кровожадного гавновойска Вы все сдохнете проклятые Богом и Народом
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31.12.2022 15:48 Ответить
Яким народом? Друже,зливай по пів куба,а то тебе штирить.
Цей"народ", радіє бомбардуванням Києва і вбивством людей. Не займайте позицію толєраста, бо це прирівнюється до пітарастів. Рознести НаУЙ центр мацквабада, разом з монголоїдними скотами. Ніякого миру, тільки перемога.Не кажіть про мир, бо це позиція тєрпіли. Уяснили?
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31.12.2022 16:41 Ответить
У меня Народ один -- Украинский !!! Я ему служу 9 месяцев из них 7 на ноле ... Сейчас Бахмут А у тебя народ --- это кацапские ****** Я их не считаю людьми ТОЧКА .
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31.12.2022 16:48 Ответить
Їх злоба їх і задушить.
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31.12.2022 15:53 Ответить
так же себя ведут граждане Украины, с донецка луганска, и те кто переехал на рефию за вторым паспортом. они хуже врага.
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31.12.2022 16:37 Ответить
Донецькі і луганські ждуни, це ***** і мразі. Я надіюсь, що цей монголоїдний скот виздихає
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31.12.2022 16:42 Ответить
Хуже врага это те перекрашенные питары украинского происхождения, которые молчат и приняли сторону врага.
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31.12.2022 17:28 Ответить
Вся сруцня соучастники вселенских рашистско-************ злодеяний.
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01.01.2023 03:19 Ответить
Та коли ж воно здохне вже?
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31.12.2022 15:35 Ответить
на велике свято
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31.12.2022 15:38 Ответить
Воно здохне разом з тим недомонстром, який зветься "расея"!
Без путина нет россии, без россии нет путина! І здохнуть вони разом!
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31.12.2022 15:41 Ответить
..хйло житиме допоки існує Роzzія
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31.12.2022 15:48 Ответить
Якеж воно кочене...
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31.12.2022 15:36 Ответить
А ШО ЄТО ЗА ПОЦ на фоне нестиранных говностерок ?

ЭТО ПУТИН - ***** !!!!! ла-ла-ла-ла-ла ............. дебил ***.
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31.12.2022 19:24 Ответить
Що б ти здох і твоя росія розвалилась ,смерть рашиській росії.
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31.12.2022 15:37 Ответить
Що, підрило, зіпсували українці тобі свято??? 24 лютого, мабуть, сподівався на 100-річчя утворення сссру проголосити новий союз. А нє вишло. А тепер Україна зайшла в залишки твоїх мізків і в увесь твій гнилий лівєр. Насолоджуйся, підрило!
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31.12.2022 15:39 Ответить
Фото - доказ , закопать живцем і соліста і бек-вокал .
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31.12.2022 15:41 Ответить
Останнє привітання ***** з новим роком. Аннушка вже десь розлила масло...
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31.12.2022 15:42 Ответить
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31.12.2022 15:42 Ответить
Можна подумать, ВСУ не знают....
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31.12.2022 15:58 Ответить
Думаю, не одна ця підстанція під прицілом. І не одну добу сидітиме москалі без світла!..
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31.12.2022 16:12 Ответить
Автору на заметку, рядом с чмосквой есть чудной городок Дубна.
Якщо там станеться бавовна, на зону відчуження перетвориться все главстойбіще срусні, а Волга понесе пекучий привіт нижче за течиєю
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31.12.2022 18:48 Ответить
Что-то рыло у него грустное, чует крыса, что скоро сдохнет.
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31.12.2022 15:43 Ответить
что бы ты сдох **** заеьбал всех уже
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31.12.2022 15:44 Ответить
путин-гандон штопаный
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31.12.2022 15:44 Ответить
Та ще й підор гнойний!
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31.12.2022 16:30 Ответить
Оно просто *****.
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01.01.2023 03:11 Ответить
Це не військові позаду пуцина. Це якийсь кордебалет. Справжні військові його б задушили. Голими руками.
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31.12.2022 15:44 Ответить
Нет там офицеров и армии тоже нет! Какой-то дрыщ-повар называет начальника ген.штаба *********! Ясно же, что это есть шобла конченых отморозков.
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31.12.2022 16:02 Ответить
Хороший райсисянец мёртвый,рюсьге тварь,4онда его мамка выплюнула с ***** ,нужно брать за две ноги и ******* об стенку,рюсьге не должны жить в этом мире
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31.12.2022 15:45 Ответить
що ще може міль бункерна ...- тільки таке.... а нам Перемоги та Єднання!!!
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31.12.2022 15:45 Ответить
Саме так виглядає агонія напічканого ботоксом і медикаментами ублюдка який хотів жити і правити вічно але 'незрослось'-23-й рік-рік смерті цієї криси. І по -другому ніяк!
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31.12.2022 15:46 Ответить
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31.12.2022 15:47 Ответить
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31.12.2022 16:37 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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31.12.2022 15:48 Ответить
***** 150 сантиметрове, у наступному році тобі тризда.
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31.12.2022 15:50 Ответить
Скажені собаки.
А сказ не лікується.
Пацієнт конає у нелюдських муках.
Сам.
Але тут потрібно помогти сконати.
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31.12.2022 15:50 Ответить
Друзі,я от про ,що подумав...Війна йде 11-й місяць.масові жертви,руйнування тощо.А як так виходить,що за цей час не постраждав жоден Слуга,жоден олігарх та його челядь,жоден ОПЗЖопер,жоден росагент,навідник.колаборант (маю на увазі від дій зе-режиму)?? Мене мучать неясні сумніви....
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31.12.2022 15:52 Ответить
Владельца нибулона убили вообще-то
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31.12.2022 15:57 Ответить
Предсмертное поздравление Путина гибнущим оркам.
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31.12.2022 15:53 Ответить
Верховне ***** і країна *****.
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31.12.2022 15:54 Ответить
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31.12.2022 15:56 Ответить
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31.12.2022 16:00 Ответить
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31.12.2022 16:01 Ответить
ще вона мороженку продає
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31.12.2022 16:11 Ответить
з знижками, Ердогану за Су-24, Алієву за Мі-24.
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31.12.2022 16:14 Ответить
так
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31.12.2022 16:18 Ответить
Ви не розумієте - то все різні жінки вони просто однояйцеві близнюки .
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31.12.2022 16:18 Ответить
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31.12.2022 19:46 Ответить
це ще про тьотю..
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31.12.2022 19:49 Ответить
Так два мужлани, що позаду цієї бабехи є і на верхньому фото із церкви !!! Іспанський сором !
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31.12.2022 19:42 Ответить
Есть такая профессия народ изображать.
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31.12.2022 16:12 Ответить
Істоти без душі, волі ,думки. РАБИ.
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31.12.2022 15:59 Ответить
Будете гойдатися на гілляці і ти, і ті хто за тобою стоять...
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31.12.2022 16:00 Ответить
Так зганбити Кацапов та Засрашку мабудь ніхто б не зміг.... ***** їх Кацапів найперший Ворог й скоро вони те зрозуміють.
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31.12.2022 16:01 Ответить
І іму всього харошого -- довбдню в спину .
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31.12.2022 16:06 Ответить
Вылюдкі, нават напярэдадні сьвята влаштоўвуюць тэрор. Хацеў казаць спачатку, што нічога сьвятога ў іх няма, але ж гэтыя словы датычацца тых, у кім нешта чалавечае яшчэ засталося, а гэта проста пачвары ў чалавечым выглядзе.
Барані Божа Ўкраіну ды ўсіх хто набліжае перамогу.
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31.12.2022 16:06 Ответить
Так у них операція чи все ж таки війна?
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31.12.2022 16:11 Ответить
Воїстіну Уйло
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31.12.2022 16:12 Ответить
благодарний народ
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31.12.2022 16:12 Ответить
Северная Корея. Бл.ть..
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31.12.2022 16:14 Ответить
Ящетаю, что наши слишком мало уделяют внимания вербальному унижению кацапов. То есть, на государственном уровне. Например, кацы каждый раз выпускают алкаша медведева, который остатком проспиртованного мозга, или что там у него вместо, высирает очередной бред. Неплохо было бы и нам озвучивать что-то про исконно украинские земли в районе Кубани, и исконно китайские земли в районе усть-*********, и почаще озвучивать апокаллиптические прогнозы для кацапов.
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31.12.2022 16:20 Ответить
ти ведеш до того щоб ми уподоблювались зараз до москаля? сказано ясно на кордони, якийсь ти мені вже підозрілий, вибач ти часом не бздюх?
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31.12.2022 16:36 Ответить
А ты, когда идешь в туалет по-большому, тоже "уподабливаешься"? Потому как орки тоже ходят срать.
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31.12.2022 16:39 Ответить
Тол'раствя прирівнюється до підарастії. Ви це знаєте,що толераст,це той самий сєпар?
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31.12.2022 16:48 Ответить
А что если Россией правит этот КАЧУЮЩИЙ ЦИРК КАРЛИКА?

Все аналитики и руссолиберасты, выдвигают версии, что это типо БАШНИ КРЕМЛЯ, ИЗБОРСКИЙ КЛУБ, друзья олигархи, Ковальчуки и Роттенберги...А что если это все - ПЕРЕДВИЖНОЕ ШАПИТО, а главная в нем вот эта БАБА под каре? А Путин - простой КЛОУН КОРОТЫШКА, КАРЛИЦА- МАРИОНЕТКА?😁😁😁
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31.12.2022 16:24 Ответить
Уйобіщне *****, здохни вже *****! Яке ж ти бридке, нице, тупе та нікчемне чмо. Справжній дегенерат. Уособлення потвори
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31.12.2022 16:31 Ответить
ще не всі потвори так брехати можуть )
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31.12.2022 16:33 Ответить
одним словом *****
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31.12.2022 16:32 Ответить
Рік дійсно буде поворотним тільки на нашу користь.
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31.12.2022 16:41 Ответить
І щодо "судьбоносности" - він правий

"путін - це сплячий агент ЦРУ, якого 24 лютого "розбудили", щоб він за півроку знищив російську армію, перезавантажив НАТО, очистив континентальну Європу від "руского міра" і змусив її скинути російський газовий зашморг з шиї, провів дерусифікацію України, підштовхнув Україну вступити в ЄС і створити найпотужнішу армію на континенті. За законами жанру, далі в цій п'єсі сплячий агент має самознищитись, ,, а імперія остаточно розпастись".
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31.12.2022 17:13 Ответить
ага, тільки за рахунок наших життів, нашої економіки, нашого майбутнього. Добре захід із США влаштувалися.
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31.12.2022 18:29 Ответить
Так це нам Захід з США "Блазня" до влади привели? Який зруйнував ВПК і залишив бюджет без грошей? Ти ще подякувать повинен за те, що при нашому "дуроломстві" Захід та США на нас рукою не махнули!
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31.12.2022 18:34 Ответить
Тут не стільки вже цікавить "Найвеличніший блазень", як той спрут, який зараз при владі з кухарок, манікюрниць і фотографів, які жадібно дорвалися до "бюджетного корита", гуманітарки і різних до цього недоступних "ніштяків".
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31.12.2022 19:25 Ответить
Йому не можна вмерти-його має паралізувати.Паралізованого покласти біля леніна.Хай москалі черги вистроюють для поклоніння.Черга буде до наступного року.
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31.12.2022 16:41 Ответить
пи-дор
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31.12.2022 16:53 Ответить
Хромакей!
Военные наложены!
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31.12.2022 17:05 Ответить
Які ваєнниє ??? Ти якийсь підозрілий .
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31.12.2022 19:45 Ответить
Шоб ты падло здох в наступному році и все твои близкие тоже повыдохли покатом.А остальных,кто тебе служивал и прислуживал,мы повесим за яйца в Гааге в назидание потомкам и другим ******** правителям
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31.12.2022 17:59 Ответить
Дивлюсь на харі цих виродків і бачу наступних трупів на війні. Кончені путлососи не розуміють, що воювати з українськи народом, це кінец їх нікчемного життя,всіх москаляк 2000
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31.12.2022 18:00 Ответить
всех пукемонян убить низя щезнет предмет лютой ненависьти
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31.12.2022 18:12 Ответить
А украинцы никогда и не отличались развитой способностью к лютой ненависти, в отличие от какцапов. Вообще-то об украинцах всегда было мнение как об очень терпеливом народе. Лють з"являеться лише у критичн1й ситуац11, коли 1ншого виходу вже немае. Так що , пукемонянин, стережись.
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31.12.2022 19:40 Ответить
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗРОБИТИ УСЕ У 2023 році І ПІДНЯТИ УСІ АНЕКСОВАНІ НАРОДИ КАВКАЗУ, ПІДОРОСІЇ ТА ЄВРОПИ, ЩОБ УСЯ ЦЯ кацапоморда підоросія катів, вбивць, анархістів, комуністів, терористів, злодіїв, зеків, тупорилих манкуртів рабсссрівських бомжів, повій та нагуляних піонеро-комсомольських байстрюків та нквсно-кгбешно-фсбешних ублюдків навіки зникла з світового простору ГРОМАДИ ЗЕМЛІ...!!!
ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлино підоросів разом з її метастазами, типу йовбака орбана, треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!

Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)

Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали богатійшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїни та страт Шигальова, Нічаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виригали б на землю.

Алексей Толстой писав (1817-1875

"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!
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31.12.2022 18:13 Ответить
а иди ***** *************** ******* ****.......................................
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31.12.2022 18:14 Ответить
Единственый + , что это его ПОСЛЕДНЕЕ новогоднее "поздравление"!
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31.12.2022 18:29 Ответить
"Если вся страна не возражала против правления тирана, то одного тирана нельзя винить в этом."
Уинстон Леонардо Спенсер Черчилль
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31.12.2022 19:45 Ответить
От же ж *****.
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01.01.2023 03:14 Ответить
 
 