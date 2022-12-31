Путін записав привітання: з новорічного - лише заставка, всі слова - про війну
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Російський диктатор Володимир Путін звернувся до росіян із новорічним привітанням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, звернення було опубліковано невдовзі після настання Нового року на далекому сході РФ.
Путін записав звернення на фоні людей у військовій формі. Свої попередні привітання він записував на фоні Кремля й снігу. У відео нема жодних атрибутів Нового року.
Російський диктатор назвав 2022-й роком поворотних подій, що нібито закладають основу майбутнього та незалежності, за які сьогодні "борються росіяни".
Він заявив, що "чітко відокремив мужність та героїзм від зради та малодушності". Вторгнення російських військ в Україну Путін кілька разів назвав "доленосними" та "поворотними" подіями. Путін окремо нагадав про анексію чотирьох українських областей, назвавши їх "історично російськими землями", і заявив, що "моральна правота" у війні з Україною нібито перебуває на стороні Москви.
Путін окремо привітав з Новим роком російських військових-окупантів.
Звернення Путін закінчив словами про те, що необхідно йти "тільки вперед" та "перемагати".
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Оправдывается за войну, собака. Но не получится у него оправдаться . . .
Цей"народ", радіє бомбардуванням Києва і вбивством людей. Не займайте позицію толєраста, бо це прирівнюється до пітарастів. Рознести НаУЙ центр мацквабада, разом з монголоїдними скотами. Ніякого миру, тільки перемога.Не кажіть про мир, бо це позиція тєрпіли. Уяснили?
Без путина нет россии, без россии нет путина! І здохнуть вони разом!
ЭТО ПУТИН - ***** !!!!! ла-ла-ла-ла-ла ............. дебил ***.
Якщо там станеться бавовна, на зону відчуження перетвориться все главстойбіще срусні, а Волга понесе пекучий привіт нижче за течиєю
А сказ не лікується.
Пацієнт конає у нелюдських муках.
Сам.
Але тут потрібно помогти сконати.
Барані Божа Ўкраіну ды ўсіх хто набліжае перамогу.
Все аналитики и руссолиберасты, выдвигают версии, что это типо БАШНИ КРЕМЛЯ, ИЗБОРСКИЙ КЛУБ, друзья олигархи, Ковальчуки и Роттенберги...А что если это все - ПЕРЕДВИЖНОЕ ШАПИТО, а главная в нем вот эта БАБА под каре? А Путин - простой КЛОУН КОРОТЫШКА, КАРЛИЦА- МАРИОНЕТКА?😁😁😁
"путін - це сплячий агент ЦРУ, якого 24 лютого "розбудили", щоб він за півроку знищив російську армію, перезавантажив НАТО, очистив континентальну Європу від "руского міра" і змусив її скинути російський газовий зашморг з шиї, провів дерусифікацію України, підштовхнув Україну вступити в ЄС і створити найпотужнішу армію на континенті. За законами жанру, далі в цій п'єсі сплячий агент має самознищитись, ,, а імперія остаточно розпастись".
Военные наложены!
ТАК цю ракову кацапоморду прогресуючу пухлино підоросів разом з її метастазами, типу йовбака орбана, треба оперативно оргентно знищити та ліквідувати на віки...!!!
Василь Васильович Розанов (1856-19919 р.р. російський філософ)
Ми, московіти, споїли киргизів, чемерис, бурят та інших.
Пограбували Арменію та Грузію.
Заборонили навіть богослужіння на грузинській мові, обікрали богатійшу Україну.
Європі ми дали анархістів П.Кропоткіна, М.Буніна, апостолів руїни та страт Шигальова, Нічаєва, Леніні і т.п. Моральний бруд.
Московія-це чудовище, котрим навіть у пеклі би погребували і виригали б на землю.
Алексей Толстой писав (1817-1875
"Московия - русь тайги,
монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает
по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить
ради развлечения.
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ ПАДАЛІ ПІДОРОСІЇ...!!!
Уинстон Леонардо Спенсер Черчилль