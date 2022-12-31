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В районе воздушного пространства Киева – российские беспилотники, работают силы ПВО, - КГВА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

орлан

В воздушном пространстве Киева – российские разведывательные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"В районе воздушного пространства Киева работают разведывательные БПЛА врага. Работает наша ПВО", - говорится в сообщении.

Граждан призывают находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается.

Читайте также: Силы ПВО уничтожили 7 вражеских целей над Киевом, известно об 1 погибшем и 16 пострадавших, - КГВА
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Топ комментарии
+9
Наши что-то пустили на мацквабад? Это был бы лучший подарок...
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31.12.2022 16:06
+8
Так, есть... Старт на мацквабад.
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31.12.2022 16:04
+7
время изчо есть, шандарахнуть по кремлю, так чтобы башни нах. послетали.
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31.12.2022 16:13
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Так, есть... Старт на мацквабад.
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31.12.2022 16:04 Ответить
время изчо есть, шандарахнуть по кремлю, так чтобы башни нах. послетали.
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31.12.2022 16:13 Ответить
Наши что-то пустили на мацквабад? Это был бы лучший подарок...
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31.12.2022 16:06 Ответить
Говорят, шо да, но тока кто же правду скажет. Мы - не стрелять...
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31.12.2022 16:09 Ответить
Нет-нет, конечно нет, как вы могли подумать...
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31.12.2022 16:10 Ответить
Знеструмлений Кремль і сирени на Красній площі в Москві
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31.12.2022 16:29 Ответить
тарас, ваши это кто? судя по флагу, ты выполняешь секретное задание? вернись и комментируй то что увидишь или услышишь...
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31.12.2022 17:45 Ответить
значить ще буде ракетна атака розвідувальники фіксують попадання
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31.12.2022 16:17 Ответить
щоб зафіксувати попадання, йому щє повернутись треба. не впевнений, що хоча б у одного є на це шанси.
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31.12.2022 16:27 Ответить
звідки прилетіли? від наших картопляних друзів?
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31.12.2022 16:38 Ответить
Гарно Зе клоун ситуацію контролює зі своїм ОП, Дристович той може ще перднути що то нє сутєво коли дрони шахіди над Київом ....
Гарна агентура кремля залишилась Україною керувати.
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31.12.2022 17:07 Ответить
Давайте купим у иранцев шехеды и ракеты.
Они ведь всем продают *****...сы муслимские.
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31.12.2022 17:16 Ответить
Цікаво, а як вони залетіли аж в район повітряного простору Києва??
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31.12.2022 17:20 Ответить
Щє цікавіше, на що вони розраховували, це ж щє повернутися треба щоб пощастило
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31.12.2022 17:30 Ответить
 
 