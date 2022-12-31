В районе воздушного пространства Киева – российские беспилотники, работают силы ПВО, - КГВА

В воздушном пространстве Киева – российские разведывательные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"В районе воздушного пространства Киева работают разведывательные БПЛА врага. Работает наша ПВО", - говорится в сообщении.

Граждан призывают находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается.

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