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Силы ПВО уничтожили 12 из более 20 крылатых ракет оккупантов, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу,ппо

Украинские защитники из состава сил ПВО уничтожили 12 крылатых ракет, выпущенных оккупантами.

Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня государство-террорист Россия вновь нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны.

Предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.

Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожены 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей", - рассказал он.

Смотрите также: Последствия обстрела Печерского района Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+21
честь и хвала ВСУ! Храни и береги Вас Господь!
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31.12.2022 16:28
+14
Одна з ракет, запущених по Україні, впала в Волгоградський областіhttps://t.me/Tsaplienko/23661
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31.12.2022 16:26
+14
прежде всего по другим объектам, по энергетике попаданий почти нет, били туда, куда могут ударить и где мало ПВО.
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31.12.2022 16:35
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Одна з ракет, запущених по Україні, впала в Волгоградський областіhttps://t.me/Tsaplienko/23661
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31.12.2022 16:26 Ответить
Andriy Tsaplienko, Dec 31 at 14:24
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31.12.2022 16:27 Ответить
Це уже було
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31.12.2022 16:44 Ответить
честь и хвала ВСУ! Храни и береги Вас Господь!
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31.12.2022 16:28 Ответить
Процент сбития менье чем обычно. Видимо другим маршрутом пускали свинособаки
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31.12.2022 16:29 Ответить
прежде всего по другим объектам, по энергетике попаданий почти нет, били туда, куда могут ударить и где мало ПВО.
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31.12.2022 16:35 Ответить
В Киеве, насколько я знаю нет попаданий, все разрушения от обломков. В других областях и городах инфі не имею
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31.12.2022 16:43 Ответить
"Ракетный удар РФ умышленно нацелен на жилые районы, - глава МИД Дмитрий Кулеба
На этот раз массированный ракетный удар России намеренно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин «встречает» Новый год убийствами людей."
Били по незащищенной территории, что я и написал еще до Кулебы. А ты ничего не знаешь Джон Сноу.
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31.12.2022 16:45 Ответить
По Киеву нет, прсто мі тоже пользуемся попаданиями обломков с целью пропаганді. Шаманов уже сказал, что это обломки на Киев попадали
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31.12.2022 16:47 Ответить
Откуда ты знаешь, куда били? В сеть попали результаты попадания обломков, а не ударов. По энергетике попаданий нет, потому что отработало наше ПВО, а не потому, что они по ней не стреляли.
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31.12.2022 17:11 Ответить
по печерську були таки удари
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31.12.2022 17:47 Ответить
Критические объекты довольно хорошо защищены ПВО, но всю территорию физически не закроешь. На этот раз московиты били хоть куда, лишь бы нанести вред людям на праздник.
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31.12.2022 16:39 Ответить
Вони били балістичними ракетами, їх ППО практично не бачить
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31.12.2022 17:17 Ответить
нет крылатыми
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31.12.2022 22:02 Ответить
Ні. Там були іскандери
то була суміш, крилаті збивали, балістичні - ні
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01.01.2023 00:50 Ответить
Думаю (пусть эксперты меня поправят), что ПВО прикрывает прежде всего военные иобъекты и критическую инфраструктуру, на все жилые дома не хаватает.
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31.12.2022 17:45 Ответить
я дуже радий за рашенкораблі у Чорному морі! кажуть,Ердоган отримав від ЗЕ-адмірала обіцянку ніколи більше не бити по них,а то злий Путень перекриє зерновий коридор...
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31.12.2022 16:30 Ответить
Це не дуже гарний результат якщо обьективно це 60%
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31.12.2022 16:30 Ответить
Гарний вілсоток тримався за рахунок Києва та області. Зазвичай біля 40-50 відсотків залпу летить саме по Києву та області і там відсоток збиття дуже високий, а ось в інших областях все набагато гірше. Сьгодні по Києву та області запустили меньш ніж 30 відсотків залпу
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31.12.2022 16:36 Ответить
Це добрий результат. Подивимося аналіз спеців, не усе можна збити. Жалко загиблого ,та і поранених також. Тримайтесь
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31.12.2022 16:47 Ответить
Ні,враховуючи що в нас є вже ************ Іris та Nasams та інші пво от Іспанії,та американьскі Hawk 23
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31.12.2022 16:53 Ответить
Скільки? Лінія війни велика. Не потрібно принижувати заслуги ППО. Вони працюють.
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31.12.2022 16:59 Ответить
И сколько тех ПУ? Их очень мало на всю территорию Украины. Сейчас защищают в первую очередь важные объекты, ту же энергетическую инфраструктуру. А в этот раз били куда попало, чисто террор.
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31.12.2022 17:07 Ответить
Вони не бачать балістичних ракет, лише Patriots можуть захистити від балістичних
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31.12.2022 17:20 Ответить
Ну так тим паче що летіло всеине балістичні
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31.12.2022 17:26 Ответить
Що? Ви не розумієте різницю між балістичними і звичайними? Всі не були балістичні, і їх збили, але цього разу було багато іскандерів - і саме їх важко збивати
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31.12.2022 18:57 Ответить
Це навіть дуже гарний результат, якщо врахувати, що вони били балістичними ракетами
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31.12.2022 17:19 Ответить
Реальний відсоток невідомий через невідому кількість запусків. Понад 20 значить не меньше зазначеної кількості і достеменно невідомо на скільки гірший відсоток від теоретичних і недосяжних 60%
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31.12.2022 17:49 Ответить
Летять вздовж кордону, суки.
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31.12.2022 16:34 Ответить
Задача в свинособак стояла псувати людям настрій. Якщо енергосистему не можуть звалити то хоч мирних людей повбивають. К
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31.12.2022 16:44 Ответить
рассеяне это сброд *********
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31.12.2022 16:57 Ответить
Как же хочется верить что наши к бою курантов тоже кремль поздравят. Осталось недолго - посмотрим. Москва новый год не отмечала в метро с 40-х годов прошлого века.
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31.12.2022 17:01 Ответить
Вряд ли ответ будет каким то существенным .Те один или два беспилотника даже если их не увидит кацапское пво как в Энгельсе погоды не сделают.Правда конешно если не бить по гражданским целям как это делают ванюшки но тогда наши западные партнёры будут не в восторге от этого .Как ни крути в этой пьесе нам отведена роль жертвы или мальчика для битья ,которая(й) ограничен и скован в своих действиях дурацкими правилами и моралью тогда как маньяк его преследующий не ограничен в своих действиях ,ни в чём себе не отказывает и не считается с мнением окуружающих и волен делать с нами всё что угодно и в его силах
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31.12.2022 17:40 Ответить
Кацап це мразота!
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31.12.2022 17:05 Ответить
Если у сраных иранцев их ислам ни....уя не значит.
Пусть они нам продадут баллистические ракеты и шахеды.
Вай нот?
Кучма с шоблой все по карманам распихал.
Давайте сами купим и вь...бем по мавзолею.
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31.12.2022 17:11 Ответить
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
З прийдешнім Новим роком, Герої!!!
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31.12.2022 17:12 Ответить
 
 