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Силы ПВО уничтожили 12 из более 20 крылатых ракет оккупантов, - Залужный
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники из состава сил ПВО уничтожили 12 крылатых ракет, выпущенных оккупантами.
Об этом в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня государство-террорист Россия вновь нанесло массированный ракетный удар по гражданским объектам нашей страны.
Предварительно, противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования.
Силами и средствами нашей противовоздушной обороны уничтожены 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей", - рассказал он.
Топ комментарии
+21 Joshua Merlin
показать весь комментарий31.12.2022 16:28
+14 Bob Fayn
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+14 Alex_Dimitrov
показать весь комментарий31.12.2022 16:35
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На этот раз массированный ракетный удар России намеренно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин «встречает» Новый год убийствами людей."
Били по незащищенной территории, что я и написал еще до Кулебы. А ты ничего не знаешь Джон Сноу.
то була суміш, крилаті збивали, балістичні - ні
я дуже радий за рашенкораблі у Чорному морі! кажуть,Ердоган отримав від ЗЕ-адмірала обіцянку ніколи більше не бити по них,а то злий Путень перекриє зерновий коридор...
Пусть они нам продадут баллистические ракеты и шахеды.
Вай нот?
Кучма с шоблой все по карманам распихал.
Давайте сами купим и вь...бем по мавзолею.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
З прийдешнім Новим роком, Герої!!!