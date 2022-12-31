Сили ППО знищили 12 з понад 20 крилатих ракет окупантів, - Залужний

Українські захисники зі складу сил ППО знищили 12 крилатих ракет, які випустили окупанти.

Про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні держава-терорист рф знову завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам нашої країни.



Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.



Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей", - розповів він.

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