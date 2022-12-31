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Сили ППО знищили 12 з понад 20 крилатих ракет окупантів, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,ппо

Українські захисники зі складу сил ППО знищили 12 крилатих ракет, які випустили окупанти.

Про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні держава-терорист рф знову завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам нашої країни.

Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей", - розповів він.

Також дивіться: Наслідки обстрілу Печерського району Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
честь и хвала ВСУ! Храни и береги Вас Господь!
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31.12.2022 16:28
+14
Одна з ракет, запущених по Україні, впала в Волгоградський областіhttps://t.me/Tsaplienko/23661
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31.12.2022 16:26
+14
прежде всего по другим объектам, по энергетике попаданий почти нет, били туда, куда могут ударить и где мало ПВО.
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31.12.2022 16:35
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Одна з ракет, запущених по Україні, впала в Волгоградський областіhttps://t.me/Tsaplienko/23661
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31.12.2022 16:26 Відповісти
Andriy Tsaplienko, Dec 31 at 14:24
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31.12.2022 16:27 Відповісти
Це уже було
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31.12.2022 16:44 Відповісти
честь и хвала ВСУ! Храни и береги Вас Господь!
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31.12.2022 16:28 Відповісти
Процент сбития менье чем обычно. Видимо другим маршрутом пускали свинособаки
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31.12.2022 16:29 Відповісти
прежде всего по другим объектам, по энергетике попаданий почти нет, били туда, куда могут ударить и где мало ПВО.
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31.12.2022 16:35 Відповісти
В Киеве, насколько я знаю нет попаданий, все разрушения от обломков. В других областях и городах инфі не имею
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31.12.2022 16:43 Відповісти
"Ракетный удар РФ умышленно нацелен на жилые районы, - глава МИД Дмитрий Кулеба
На этот раз массированный ракетный удар России намеренно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин «встречает» Новый год убийствами людей."
Били по незащищенной территории, что я и написал еще до Кулебы. А ты ничего не знаешь Джон Сноу.
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31.12.2022 16:45 Відповісти
По Киеву нет, прсто мі тоже пользуемся попаданиями обломков с целью пропаганді. Шаманов уже сказал, что это обломки на Киев попадали
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31.12.2022 16:47 Відповісти
Откуда ты знаешь, куда били? В сеть попали результаты попадания обломков, а не ударов. По энергетике попаданий нет, потому что отработало наше ПВО, а не потому, что они по ней не стреляли.
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31.12.2022 17:11 Відповісти
по печерську були таки удари
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31.12.2022 17:47 Відповісти
Критические объекты довольно хорошо защищены ПВО, но всю территорию физически не закроешь. На этот раз московиты били хоть куда, лишь бы нанести вред людям на праздник.
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31.12.2022 16:39 Відповісти
Вони били балістичними ракетами, їх ППО практично не бачить
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31.12.2022 17:17 Відповісти
нет крылатыми
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31.12.2022 22:02 Відповісти
Ні. Там були іскандери
то була суміш, крилаті збивали, балістичні - ні
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01.01.2023 00:50 Відповісти
Думаю (пусть эксперты меня поправят), что ПВО прикрывает прежде всего военные иобъекты и критическую инфраструктуру, на все жилые дома не хаватает.
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31.12.2022 17:45 Відповісти
я дуже радий за рашенкораблі у Чорному морі! кажуть,Ердоган отримав від ЗЕ-адмірала обіцянку ніколи більше не бити по них,а то злий Путень перекриє зерновий коридор...
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31.12.2022 16:30 Відповісти
Це не дуже гарний результат якщо обьективно це 60%
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31.12.2022 16:30 Відповісти
Гарний вілсоток тримався за рахунок Києва та області. Зазвичай біля 40-50 відсотків залпу летить саме по Києву та області і там відсоток збиття дуже високий, а ось в інших областях все набагато гірше. Сьгодні по Києву та області запустили меньш ніж 30 відсотків залпу
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31.12.2022 16:36 Відповісти
Це добрий результат. Подивимося аналіз спеців, не усе можна збити. Жалко загиблого ,та і поранених також. Тримайтесь
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31.12.2022 16:47 Відповісти
Ні,враховуючи що в нас є вже ************ Іris та Nasams та інші пво от Іспанії,та американьскі Hawk 23
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31.12.2022 16:53 Відповісти
Скільки? Лінія війни велика. Не потрібно принижувати заслуги ППО. Вони працюють.
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31.12.2022 16:59 Відповісти
И сколько тех ПУ? Их очень мало на всю территорию Украины. Сейчас защищают в первую очередь важные объекты, ту же энергетическую инфраструктуру. А в этот раз били куда попало, чисто террор.
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31.12.2022 17:07 Відповісти
Вони не бачать балістичних ракет, лише Patriots можуть захистити від балістичних
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31.12.2022 17:20 Відповісти
Ну так тим паче що летіло всеине балістичні
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31.12.2022 17:26 Відповісти
Що? Ви не розумієте різницю між балістичними і звичайними? Всі не були балістичні, і їх збили, але цього разу було багато іскандерів - і саме їх важко збивати
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31.12.2022 18:57 Відповісти
Це навіть дуже гарний результат, якщо врахувати, що вони били балістичними ракетами
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31.12.2022 17:19 Відповісти
Реальний відсоток невідомий через невідому кількість запусків. Понад 20 значить не меньше зазначеної кількості і достеменно невідомо на скільки гірший відсоток від теоретичних і недосяжних 60%
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31.12.2022 17:49 Відповісти
Летять вздовж кордону, суки.
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31.12.2022 16:34 Відповісти
Задача в свинособак стояла псувати людям настрій. Якщо енергосистему не можуть звалити то хоч мирних людей повбивають. К
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31.12.2022 16:44 Відповісти
рассеяне это сброд *********
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31.12.2022 16:57 Відповісти
Как же хочется верить что наши к бою курантов тоже кремль поздравят. Осталось недолго - посмотрим. Москва новый год не отмечала в метро с 40-х годов прошлого века.
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31.12.2022 17:01 Відповісти
Вряд ли ответ будет каким то существенным .Те один или два беспилотника даже если их не увидит кацапское пво как в Энгельсе погоды не сделают.Правда конешно если не бить по гражданским целям как это делают ванюшки но тогда наши западные партнёры будут не в восторге от этого .Как ни крути в этой пьесе нам отведена роль жертвы или мальчика для битья ,которая(й) ограничен и скован в своих действиях дурацкими правилами и моралью тогда как маньяк его преследующий не ограничен в своих действиях ,ни в чём себе не отказывает и не считается с мнением окуружающих и волен делать с нами всё что угодно и в его силах
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31.12.2022 17:40 Відповісти
Кацап це мразота!
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31.12.2022 17:05 Відповісти
Если у сраных иранцев их ислам ни....уя не значит.
Пусть они нам продадут баллистические ракеты и шахеды.
Вай нот?
Кучма с шоблой все по карманам распихал.
Давайте сами купим и вь...бем по мавзолею.
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31.12.2022 17:11 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
З прийдешнім Новим роком, Герої!!!
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31.12.2022 17:12 Відповісти
 
 