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Сили ППО знищили 12 з понад 20 крилатих ракет окупантів, - Залужний
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Українські захисники зі складу сил ППО знищили 12 крилатих ракет, які випустили окупанти.
Про це у Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні держава-терорист рф знову завдала масованого ракетного удару по цивільним обʼєктам нашої країни.
Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.
Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей", - розповів він.
Топ коментарі
+21 Joshua Merlin
показати весь коментар31.12.2022 16:28
+14 Bob Fayn
показати весь коментар31.12.2022 16:26
+14 Alex_Dimitrov
показати весь коментар31.12.2022 16:35
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На этот раз массированный ракетный удар России намеренно нацелен на жилые районы, даже не на нашу энергетическую инфраструктуру. Военный преступник Путин «встречает» Новый год убийствами людей."
Били по незащищенной территории, что я и написал еще до Кулебы. А ты ничего не знаешь Джон Сноу.
то була суміш, крилаті збивали, балістичні - ні
я дуже радий за рашенкораблі у Чорному морі! кажуть,Ердоган отримав від ЗЕ-адмірала обіцянку ніколи більше не бити по них,а то злий Путень перекриє зерновий коридор...
Пусть они нам продадут баллистические ракеты и шахеды.
Вай нот?
Кучма с шоблой все по карманам распихал.
Давайте сами купим и вь...бем по мавзолею.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
З прийдешнім Новим роком, Герої!!!