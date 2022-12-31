Российские ракетные атаки лишь усиливают решимость США, - посол Бринк
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Посол США Бриджит Бринк заявила, что российские атаки лишь усиливают решительность США.
Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Уже третий раз на этой праздничной неделе Россия совершила невыборочные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам. Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - подчеркнула дипломат.
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Вистачить однієї міжконтинентальної балістичної ракети LGM-30 «Мінітмен»
Українській Армії дуже потрібна техніка. Залужний навіть озвучив конкретні цифри скільки чого. Рішуче надайте її, будь ласка. 🇺🇸🇺🇦
и свет есть , и торт ,, наполеон,, , и винишко хорошее , и музычка , и улыбки , ...........и так будет У НАС и в следующем году , а вы будете *** сосать у старика , и весь мир на вас *** ложил , дебилы *** , идите , дохните и дальше , вы не люди , вы перхоть *********** , и такими останетесь для всего мира .
Когда в первый раз прилетело по Крыму, в кремле сразу прозрели.
Если в Новогоднюю ночь рашисты дёрнутся ещё - пора их снова удивить.
У кремлі прекрасно про це знають і беруть світ "на понт"..
Основним шляхом розвитку рішучості є тренування з багаторазовим повторенням проблемних ситуацій, тобто таких, коли необхідно прийняти рішення в умовах вибору, при нестачі інформації і т. п. Сприяє розвитку рішучості і виконання «небезпечних вправ», наприклад тих, які використовуються для розвитку сміливості.
Розвитку рішучості сприяє створення змагальної обстановки. Однак, варто зауважити, що занадто висока значимість дій і відповідальність можуть ситуативно знизити рівень рішучості. Тут має місце прояв закону Йеркса-Додсона, згідно з яким підвищення сили мотиву стимулює діяльність, але надмірна сила мотиву погіршує її.
Підвищенню рішучості сприяє впевненість у своїх силах, що виникає в міру оволодіння навичками необхідними для вирішення поставленної задачі. Для якнайшвидшого виникнення такого стану і зняття страху на перших етапах освоєння нової діяльності доцільно давати посильні завдання і надавати допомогу." (с) W