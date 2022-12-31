РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17517 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
4 403 40
война (46847) обстрел (20205) США (23194) Бринк (114)

Российские ракетные атаки лишь усиливают решимость США, - посол Бринк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

буча,брінк

Посол США Бриджит Бринк заявила, что российские атаки лишь усиливают решительность США.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Уже третий раз на этой праздничной неделе Россия совершила невыборочные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам. Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", - подчеркнула дипломат.

Читайте также: Сегодня удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы благодаря работе ПВО, - Галущенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
я сподіваюсь дожити до того дня, коли американські томагавки будуть рівняти кацапські міста з землею
показать весь комментарий
31.12.2022 19:21
+17
Давайте, пані посол, закличте свій уряд до трошки рішучішої рішучости.

Українській Армії дуже потрібна техніка. Залужний навіть озвучив конкретні цифри скільки чого. Рішуче надайте її, будь ласка. 🇺🇸🇺🇦
показать весь комментарий
31.12.2022 19:26
+15
І "Абрамси" на Червоній площі.
показать весь комментарий
31.12.2022 19:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я сподіваюсь дожити до того дня, коли американські томагавки будуть рівняти кацапські міста з землею
показать весь комментарий
31.12.2022 19:21 Ответить
І "Абрамси" на Червоній площі.
показать весь комментарий
31.12.2022 19:23 Ответить
Неброньовані Хамві це звісно добре.дякуємо, але на території США лише бмп Бредлі різних модіфікацій 6500 штук.
показать весь комментарий
31.12.2022 19:54 Ответить
Поставте ATACMS - це буде крутий подарунок, оркам прийдеться штаби в саратов переміщати
показать весь комментарий
31.12.2022 19:33 Ответить
Кілька десятків Ф16 кардинально б змінили хід війни.
показать весь комментарий
31.12.2022 19:56 Ответить
Я вас прошу, не треба ніяких тамогавків, це все зайва морока
Вистачить однієї міжконтинентальної балістичної ракети LGM-30 «Мінітмен»
показать весь комментарий
31.12.2022 19:34 Ответить
До чого посилюють?
показать весь комментарий
31.12.2022 19:23 Ответить
Давайте, пані посол, закличте свій уряд до трошки рішучішої рішучости.

Українській Армії дуже потрібна техніка. Залужний навіть озвучив конкретні цифри скільки чого. Рішуче надайте її, будь ласка. 🇺🇸🇺🇦
показать весь комментарий
31.12.2022 19:26 Ответить
Посилюють рішучість США і надалі не давати далекобійні ракети, що би не було ескалаціі?
показать весь комментарий
31.12.2022 19:27 Ответить
Рішучість США , це коли рашки зникне з карти миру, а поки це , так , аби йухла" ще більше не дратувати"
показать весь комментарий
31.12.2022 19:28 Ответить
Дякуємо за посилену рішучість!
показать весь комментарий
31.12.2022 19:30 Ответить
Стесняюсь спросить,а где же озабоченность?
показать весь комментарий
31.12.2022 19:32 Ответить
КАЦАПЫ - ****** , ахахахахаааааа!!!!!

и свет есть , и торт ,, наполеон,, , и винишко хорошее , и музычка , и улыбки , ...........и так будет У НАС и в следующем году , а вы будете *** сосать у старика , и весь мир на вас *** ложил , дебилы *** , идите , дохните и дальше , вы не люди , вы перхоть *********** , и такими останетесь для всего мира .
показать весь комментарий
31.12.2022 19:32 Ответить
Зато у куйцапов есть рождественский заец из говно
показать весь комментарий
31.12.2022 19:50 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2022 20:16 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2022 19:35 Ответить
а как же опэшка и мэры? деньги на ракеты есть или попрошайничаете с любой стороны и инфраструктура в приоритете?
показать весь комментарий
31.12.2022 19:37 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2022 19:37 Ответить
Ой, які ми рішучі стали! Ще більше озабочєнностєй. Тепер рішучих.
показать весь комментарий
31.12.2022 19:38 Ответить
Літаки нам дайте.. раССея за тиждень закінчиться..
показать весь комментарий
31.12.2022 19:44 Ответить
Те що 20тис свинособак і ппо орків будуть стерегти мацкву уже велика заслуга США. Не потрібно просити більше, Америка доставить Україні усе для Перемоги
показать весь комментарий
31.12.2022 19:49 Ответить
2 тис.
показать весь комментарий
31.12.2022 19:58 Ответить
"Не потрібно просити більше..." А не пішли б ви, пані Валентино, самі знаєте куди
показать весь комментарий
31.12.2022 20:14 Ответить
АТАКМС - в количестве 1000 штук, вот и всё, что нужно на данный момент...
показать весь комментарий
31.12.2022 19:50 Ответить
Посилюють рішучість США не допустити ескалації?
показать весь комментарий
31.12.2022 19:53 Ответить
Треба більше патріотів та важкої зброї. Дайте врешті ті літаки та танки. Вже рік минає як українці боронять світ від рашизму.
показать весь комментарий
31.12.2022 19:58 Ответить
потрібно всього навсього "цесну" Матіаса Руста завантажити бомбами і приземлити її там же, де в травні 87 року приземлився Руст
показать весь комментарий
31.12.2022 20:00 Ответить
Вокруг Москвы полно военных объектов.
Когда в первый раз прилетело по Крыму, в кремле сразу прозрели.
Если в Новогоднюю ночь рашисты дёрнутся ещё - пора их снова удивить.
показать весь комментарий
31.12.2022 20:01 Ответить
Дядько Сем любить варити суп на повільному вогні.
показать весь комментарий
31.12.2022 20:17 Ответить
Так. Але дрова можуть закінчитись раніше ніж закипить. Українські дрова.
показать весь комментарий
31.12.2022 20:41 Ответить
Все вони добре вирахували, не дурники ж там сидять. Сталін чотири роки просив Рузвельта і Черчіля відкрити другий фронт.
показать весь комментарий
31.12.2022 20:47 Ответить
В часи 2 світової Штатам було конче необхідно знекровити обох тиранів. Бо якщо б Сталін мав сили після перемоги над Німеччиною то була би і Португальська Народна Республіка.
показать весь комментарий
31.12.2022 20:55 Ответить
То чому, на вашу думку, вони і зараз не спішать?
показать весь комментарий
31.12.2022 20:58 Ответить
Це мене самого цікавить. Аналогії з 2 світовою ми наразі немаємо. Мені здається що навіть економічніше було б якнайшвидче повністю розібрати росію на шматки, а не тягнути кота за яйця. Це якщо Захід дійсно хоче нашої перемоги і вважає нас за союзників та партнерів.
показать весь комментарий
31.12.2022 21:11 Ответить
Насправді вся справа в ЯЗ. Як не крути, це загроза.
показать весь комментарий
31.12.2022 21:25 Ответить
Строк придатності плутонію закінчився.
У кремлі прекрасно про це знають і беруть світ "на понт"..
показать весь комментарий
01.01.2023 01:23 Ответить
"Розвиток рішучості

Основним шляхом розвитку рішучості є тренування з багаторазовим повторенням проблемних ситуацій, тобто таких, коли необхідно прийняти рішення в умовах вибору, при нестачі інформації і т. п. Сприяє розвитку рішучості і виконання «небезпечних вправ», наприклад тих, які використовуються для розвитку сміливості.

Розвитку рішучості сприяє створення змагальної обстановки. Однак, варто зауважити, що занадто висока значимість дій і відповідальність можуть ситуативно знизити рівень рішучості. Тут має місце прояв закону Йеркса-Додсона, згідно з яким підвищення сили мотиву стимулює діяльність, але надмірна сила мотиву погіршує її.

Підвищенню рішучості сприяє впевненість у своїх силах, що виникає в міру оволодіння навичками необхідними для вирішення поставленної задачі. Для якнайшвидшого виникнення такого стану і зняття страху на перших етапах освоєння нової діяльності доцільно давати посильні завдання і надавати допомогу." (с) W
показать весь комментарий
31.12.2022 20:47 Ответить
показать весь комментарий
31.12.2022 21:27 Ответить
дідько... аж легше дихати стало після цієї заяви.
показать весь комментарий
31.12.2022 22:15 Ответить
Рішучість чогось кульгає, де Атакамси? Якби озброїли так як треба давно б були уже на кордонах і в Криму. А Притулу з армією дронів теж не видно.
показать весь комментарий
01.01.2023 01:08 Ответить
 
 