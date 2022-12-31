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Російські ракетні атаки лише посилюють рішучість США, - посол Брінк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

буча,брінк

Посол США Бріджит Брінк заявила, що російські атаки лише посилюють рішучість США.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - наголосила дипломат.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
я сподіваюсь дожити до того дня, коли американські томагавки будуть рівняти кацапські міста з землею
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31.12.2022 19:21
+17
Давайте, пані посол, закличте свій уряд до трошки рішучішої рішучости.

Українській Армії дуже потрібна техніка. Залужний навіть озвучив конкретні цифри скільки чого. Рішуче надайте її, будь ласка. 🇺🇸🇺🇦
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31.12.2022 19:26
+15
І "Абрамси" на Червоній площі.
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31.12.2022 19:23
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я сподіваюсь дожити до того дня, коли американські томагавки будуть рівняти кацапські міста з землею
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31.12.2022 19:21 Відповісти
І "Абрамси" на Червоній площі.
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31.12.2022 19:23 Відповісти
Неброньовані Хамві це звісно добре.дякуємо, але на території США лише бмп Бредлі різних модіфікацій 6500 штук.
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31.12.2022 19:54 Відповісти
Поставте ATACMS - це буде крутий подарунок, оркам прийдеться штаби в саратов переміщати
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31.12.2022 19:33 Відповісти
Кілька десятків Ф16 кардинально б змінили хід війни.
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31.12.2022 19:56 Відповісти
Я вас прошу, не треба ніяких тамогавків, це все зайва морока
Вистачить однієї міжконтинентальної балістичної ракети LGM-30 «Мінітмен»
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31.12.2022 19:34 Відповісти
До чого посилюють?
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31.12.2022 19:23 Відповісти
Давайте, пані посол, закличте свій уряд до трошки рішучішої рішучости.

Українській Армії дуже потрібна техніка. Залужний навіть озвучив конкретні цифри скільки чого. Рішуче надайте її, будь ласка. 🇺🇸🇺🇦
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31.12.2022 19:26 Відповісти
Посилюють рішучість США і надалі не давати далекобійні ракети, що би не було ескалаціі?
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31.12.2022 19:27 Відповісти
Рішучість США , це коли рашки зникне з карти миру, а поки це , так , аби йухла" ще більше не дратувати"
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31.12.2022 19:28 Відповісти
Дякуємо за посилену рішучість!
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31.12.2022 19:30 Відповісти
Стесняюсь спросить,а где же озабоченность?
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31.12.2022 19:32 Відповісти
КАЦАПЫ - ****** , ахахахахаааааа!!!!!

и свет есть , и торт ,, наполеон,, , и винишко хорошее , и музычка , и улыбки , ...........и так будет У НАС и в следующем году , а вы будете *** сосать у старика , и весь мир на вас *** ложил , дебилы *** , идите , дохните и дальше , вы не люди , вы перхоть *********** , и такими останетесь для всего мира .
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31.12.2022 19:32 Відповісти
Зато у куйцапов есть рождественский заец из говно
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31.12.2022 19:50 Відповісти
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31.12.2022 20:16 Відповісти
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31.12.2022 19:35 Відповісти
а как же опэшка и мэры? деньги на ракеты есть или попрошайничаете с любой стороны и инфраструктура в приоритете?
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31.12.2022 19:37 Відповісти
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31.12.2022 19:37 Відповісти
Ой, які ми рішучі стали! Ще більше озабочєнностєй. Тепер рішучих.
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31.12.2022 19:38 Відповісти
Літаки нам дайте.. раССея за тиждень закінчиться..
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31.12.2022 19:44 Відповісти
Те що 20тис свинособак і ппо орків будуть стерегти мацкву уже велика заслуга США. Не потрібно просити більше, Америка доставить Україні усе для Перемоги
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31.12.2022 19:49 Відповісти
2 тис.
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31.12.2022 19:58 Відповісти
"Не потрібно просити більше..." А не пішли б ви, пані Валентино, самі знаєте куди
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31.12.2022 20:14 Відповісти
АТАКМС - в количестве 1000 штук, вот и всё, что нужно на данный момент...
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31.12.2022 19:50 Відповісти
Посилюють рішучість США не допустити ескалації?
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31.12.2022 19:53 Відповісти
Треба більше патріотів та важкої зброї. Дайте врешті ті літаки та танки. Вже рік минає як українці боронять світ від рашизму.
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31.12.2022 19:58 Відповісти
потрібно всього навсього "цесну" Матіаса Руста завантажити бомбами і приземлити її там же, де в травні 87 року приземлився Руст
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31.12.2022 20:00 Відповісти
Вокруг Москвы полно военных объектов.
Когда в первый раз прилетело по Крыму, в кремле сразу прозрели.
Если в Новогоднюю ночь рашисты дёрнутся ещё - пора их снова удивить.
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31.12.2022 20:01 Відповісти
Дядько Сем любить варити суп на повільному вогні.
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31.12.2022 20:17 Відповісти
Так. Але дрова можуть закінчитись раніше ніж закипить. Українські дрова.
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31.12.2022 20:41 Відповісти
Все вони добре вирахували, не дурники ж там сидять. Сталін чотири роки просив Рузвельта і Черчіля відкрити другий фронт.
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31.12.2022 20:47 Відповісти
В часи 2 світової Штатам було конче необхідно знекровити обох тиранів. Бо якщо б Сталін мав сили після перемоги над Німеччиною то була би і Португальська Народна Республіка.
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31.12.2022 20:55 Відповісти
То чому, на вашу думку, вони і зараз не спішать?
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31.12.2022 20:58 Відповісти
Це мене самого цікавить. Аналогії з 2 світовою ми наразі немаємо. Мені здається що навіть економічніше було б якнайшвидче повністю розібрати росію на шматки, а не тягнути кота за яйця. Це якщо Захід дійсно хоче нашої перемоги і вважає нас за союзників та партнерів.
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31.12.2022 21:11 Відповісти
Насправді вся справа в ЯЗ. Як не крути, це загроза.
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31.12.2022 21:25 Відповісти
Строк придатності плутонію закінчився.
У кремлі прекрасно про це знають і беруть світ "на понт"..
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01.01.2023 01:23 Відповісти
"Розвиток рішучості

Основним шляхом розвитку рішучості є тренування з багаторазовим повторенням проблемних ситуацій, тобто таких, коли необхідно прийняти рішення в умовах вибору, при нестачі інформації і т. п. Сприяє розвитку рішучості і виконання «небезпечних вправ», наприклад тих, які використовуються для розвитку сміливості.

Розвитку рішучості сприяє створення змагальної обстановки. Однак, варто зауважити, що занадто висока значимість дій і відповідальність можуть ситуативно знизити рівень рішучості. Тут має місце прояв закону Йеркса-Додсона, згідно з яким підвищення сили мотиву стимулює діяльність, але надмірна сила мотиву погіршує її.

Підвищенню рішучості сприяє впевненість у своїх силах, що виникає в міру оволодіння навичками необхідними для вирішення поставленної задачі. Для якнайшвидшого виникнення такого стану і зняття страху на перших етапах освоєння нової діяльності доцільно давати посильні завдання і надавати допомогу." (с) W
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31.12.2022 20:47 Відповісти
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31.12.2022 21:27 Відповісти
дідько... аж легше дихати стало після цієї заяви.
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31.12.2022 22:15 Відповісти
Рішучість чогось кульгає, де Атакамси? Якби озброїли так як треба давно б були уже на кордонах і в Криму. А Притулу з армією дронів теж не видно.
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01.01.2023 01:08 Відповісти
 
 