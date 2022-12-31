Російські ракетні атаки лише посилюють рішучість США, - посол Брінк

Посол США Бріджит Брінк заявила, що російські атаки лише посилюють рішучість США.

Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - наголосила дипломат.

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