Російські ракетні атаки лише посилюють рішучість США, - посол Брінк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Посол США Бріджит Брінк заявила, що російські атаки лише посилюють рішучість США.
Про це вона повідомила у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - наголосила дипломат.
Топ коментарі
+20 Мартин Иден 89314523
показати весь коментар31.12.2022 19:21
+17 Y.M. Z.
показати весь коментар31.12.2022 19:26
+15 Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
показати весь коментар31.12.2022 19:23
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Вистачить однієї міжконтинентальної балістичної ракети LGM-30 «Мінітмен»
Українській Армії дуже потрібна техніка. Залужний навіть озвучив конкретні цифри скільки чого. Рішуче надайте її, будь ласка. 🇺🇸🇺🇦
и свет есть , и торт ,, наполеон,, , и винишко хорошее , и музычка , и улыбки , ...........и так будет У НАС и в следующем году , а вы будете *** сосать у старика , и весь мир на вас *** ложил , дебилы *** , идите , дохните и дальше , вы не люди , вы перхоть *********** , и такими останетесь для всего мира .
Когда в первый раз прилетело по Крыму, в кремле сразу прозрели.
Если в Новогоднюю ночь рашисты дёрнутся ещё - пора их снова удивить.
У кремлі прекрасно про це знають і беруть світ "на понт"..
Основним шляхом розвитку рішучості є тренування з багаторазовим повторенням проблемних ситуацій, тобто таких, коли необхідно прийняти рішення в умовах вибору, при нестачі інформації і т. п. Сприяє розвитку рішучості і виконання «небезпечних вправ», наприклад тих, які використовуються для розвитку сміливості.
Розвитку рішучості сприяє створення змагальної обстановки. Однак, варто зауважити, що занадто висока значимість дій і відповідальність можуть ситуативно знизити рівень рішучості. Тут має місце прояв закону Йеркса-Додсона, згідно з яким підвищення сили мотиву стимулює діяльність, але надмірна сила мотиву погіршує її.
Підвищенню рішучості сприяє впевненість у своїх силах, що виникає в міру оволодіння навичками необхідними для вирішення поставленної задачі. Для якнайшвидшого виникнення такого стану і зняття страху на перших етапах освоєння нової діяльності доцільно давати посильні завдання і надавати допомогу." (с) W