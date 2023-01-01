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Россия начала комбинировать и менять тактику обстрелов, - Скибицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета,рф

Враг начал комбинировать и менять тактику, применяя в разных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты и переделанные ракеты С-300.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Враг начал ощущать дефицит РСЗО. Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО "Смерч", "Ураган" и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки постоянно фиксирует мероприятия россии по пополнению именно этими боеприпасами из других стран. Большое количество они привезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", - сообщил Скибицкий.

Он добавил, что ГУР также работает над получением информации из россии, чтобы своевременно разоблачить планы врага, предупредить наше государственное, военное руководство, чтобы наш ответ был адекватным.

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Топ комментарии
+6
зате у буданова,крута карта в кабінеті висить...ні в кого такої немає
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01.01.2023 12:12
+6
Їх на ППО ледве вистачає...
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01.01.2023 12:24
+5
Там у соловйова-шапіро якийсь з руснявих ікспердів (з крглою пикою, в окулярах та іспанською борідкою) розповідав про їхню нову тактику. Вони намагаються створити ефект "перевантаженого комутатора". Тобто запускають застарілі ракети у великій кількості, яких не шкода. Вони не точні, томі вірогідність враження цілей ними доволі низька. Але їхня поява у нашому небі змушує наших ППО-шників вмикати свої системи і видавати їх місцезнаходження. Після цього кацапи запускають протирадіолокаційні ракети, які мають знищити наші засоби ППО та забезпечити безперешкодний проліт калібрів. Ну і після цього у відкриту "діру" запускають вже калібри. Якось так...
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01.01.2023 12:11
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Молодец Гогилашвили! Как чудесно работает! Куда там тому Штирлицу!
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01.01.2023 12:05 Ответить
Розвідка України це не буданов,а реально круті хлопці.
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01.01.2023 12:08 Ответить
зате у буданова,крута карта в кабінеті висить...ні в кого такої немає
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01.01.2023 12:12 Ответить
Як вона йому допоможе? Коли його рівень тікток. А раніше був розвідником...
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01.01.2023 12:35 Ответить
Комбінатори хренові -- це ж треба так окриситись на Украіну .
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01.01.2023 12:09 Ответить
То по факту,а що на випередження?
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01.01.2023 12:10 Ответить
Там у соловйова-шапіро якийсь з руснявих ікспердів (з крглою пикою, в окулярах та іспанською борідкою) розповідав про їхню нову тактику. Вони намагаються створити ефект "перевантаженого комутатора". Тобто запускають застарілі ракети у великій кількості, яких не шкода. Вони не точні, томі вірогідність враження цілей ними доволі низька. Але їхня поява у нашому небі змушує наших ППО-шників вмикати свої системи і видавати їх місцезнаходження. Після цього кацапи запускають протирадіолокаційні ракети, які мають знищити наші засоби ППО та забезпечити безперешкодний проліт калібрів. Ну і після цього у відкриту "діру" запускають вже калібри. Якось так...
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01.01.2023 12:11 Ответить
шось то всьо ,так закручено. то тоді рашисти, повинні роями запускати ракети різного виду
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01.01.2023 12:15 Ответить
Ось відео з цим ікспердом:

https://dai.ly/k4jfO58vyVNFbyyEcNp
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01.01.2023 19:26 Ответить
Мені цікаво, чому ми не переробляємо ракети С-300 на модифікацію земля-земля? І не валимо на 200 км по кацапській інфраструктурі.
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01.01.2023 12:12 Ответить
Чи там не все так просто? Хто знає?
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01.01.2023 12:13 Ответить
Тому що с300 це в першу чергу засіб ппо, яких в нас не так вже й багато. Шкода від прильоту калібра, на якого не вистачило умовної ракети с300, набагато перевищує шкоду, яку завдасть роісській ********* "модернізований" С300
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01.01.2023 12:48 Ответить
Може тому, що ми їх ніколи не виробляли? Тому немає відповідних потужностей для їхньої модифікації...
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01.01.2023 13:51 Ответить
Тому що ми їх не виробляємо. Їх і так все меншає з кожним днем. Якщо витратим їх на удари по рашистський інфраструктуре. То нічим буде збивати ракети і шахеди потім.
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01.01.2023 14:27 Ответить
чому ми не переробляємо ракети С -300 і не відповідаємо кацапам ?
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01.01.2023 12:14 Ответить
Їх на ППО ледве вистачає...
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01.01.2023 12:24 Ответить
а виробляти не пробували ?
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01.01.2023 12:53 Ответить
а подумати головою слабо? нам не вистачає засобів ППО і ракети С-300, яких теж дуже мало в Україні, використовуються за прямим призначенням: збиття повітряних цілей.
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01.01.2023 12:25 Ответить
Якщо не вистачає засобів для захисту, то треба терміново переходити до атакувальних дій, щоб з'явився шанс швидше закінчити війну. Бо якщо стояти в захисній стійці, то це дуже надовго. І тоді тих ракет точно не вистачить ні для захисту, ні тим паче для нападу
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01.01.2023 12:40 Ответить
якщо ти так гарно знаєш, що потрібно робити і як, не сиди на "цензорі", не витрачай свій величній геній впусту. їди в генштаб.
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01.01.2023 12:50 Ответить
В генштаб со стороны никого не берут. Там только подготовленные и проверенные кадры. Иначе никак не объяснить 24 февраля и Чонгар и Энергодар Мариуполь и Херсон, и разваленное перед войной ВПК и неэвакуированное гражданское население.
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01.01.2023 13:34 Ответить
Кстати по генштабу ракетные удары были ? А по Банковой ? По Раде ? По управлению СБУ ?
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01.01.2023 13:36 Ответить
Так пытались, видимо, попасть по всем вами перечисленным объектам, прилёты были недалеко, но ракеты-то у них не точные.
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01.01.2023 14:29 Ответить
верим... верим.... совсем не точные до Банковой 5-10км не долетают...
Сразу после зерновой сделки Зеленского:
"Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу гибели гендиректора одной из крупнейших украинских агарных компаний "Нибулон" Алексея Вадатурского и его супруги.
Они погибли, когда российская ракета попала в их дом в Николаеве."
""Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло - спальню - не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", - считает советник главы ОП."
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01.01.2023 16:57 Ответить
Злые языки говорят, что мол актёры изображающие двойников Путина так уважают своих коллег по проекту Шваба, что разрешают им даже убивать российских генералов десятками.... врут наверное...
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01.01.2023 17:04 Ответить
мабуть думати головою це точно не твоє ! в повітрі одна ракета може знищити одну ракету , а на землі склад з ракетами чи пускову установку з ракетами і екіпажем .
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01.01.2023 12:56 Ответить
ну, як би ти промовчав, може б і зійшов принаймні не за розумного, але хоча би не за дурня, але ні.
та одна ракета, яку не знищіть в повітрі одна ракета С-300, зберігається значно далі, ніж за 200 км від кордону, та може знищити лікарню, центральну площу міста чи будь що ще і вбити купу українців.
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01.01.2023 13:05 Ответить
мамкин ти розумник ! просидівши в обороні війну не виграти це наглядно показали дії на Донбасі з 2014 по 2022 рік . тільки захищаючись ми втратимо і лікарні , і міста , нам не виграти також тривалої війни бо вся наша території піддається атакам , а в кацапів все ціле .
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01.01.2023 13:31 Ответить
схоже на те, що кацапи перейдуть від масованих ракетних обстрілів по 50-100 крилатих ракет до пуску 1-2 ракет кожну годину, щоби в Україні була нескінченна повітряна тривога по кілька діб.
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01.01.2023 12:24 Ответить
Це не має сенсу, тому що тоді ракета майже гарантовано буде збита.
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01.01.2023 12:25 Ответить
все, що роблять кацапи, не має сенсу. ціль єдина: терор.
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01.01.2023 12:27 Ответить
 
 