Россия начала комбинировать и менять тактику обстрелов, - Скибицкий
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Враг начал комбинировать и менять тактику, применяя в разных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты и переделанные ракеты С-300.
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Враг начал ощущать дефицит РСЗО. Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО "Смерч", "Ураган" и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки постоянно фиксирует мероприятия россии по пополнению именно этими боеприпасами из других стран. Большое количество они привезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", - сообщил Скибицкий.
Он добавил, что ГУР также работает над получением информации из россии, чтобы своевременно разоблачить планы врага, предупредить наше государственное, военное руководство, чтобы наш ответ был адекватным.
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Сразу после зерновой сделки Зеленского:
"Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу гибели гендиректора одной из крупнейших украинских агарных компаний "Нибулон" Алексея Вадатурского и его супруги.
Они погибли, когда российская ракета попала в их дом в Николаеве."
""Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло - спальню - не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью", - считает советник главы ОП."
та одна ракета, яку не знищіть в повітрі одна ракета С-300, зберігається значно далі, ніж за 200 км від кордону, та може знищити лікарню, центральну площу міста чи будь що ще і вбити купу українців.