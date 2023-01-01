В течение 1 января россияне нанесли по Сумщине 114 ударов, - ОВА

В воскресенье, 1 января, российские войска обстреляли пять громад Сумской области. Всего в течение дня оккупанты нанесли 114 ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"114 ударов по приграничью нанесли россияне в течение дня. Под вражеским огнем были пять громад", - написал Живицкий.

По Эсманской громаде враг выпустил 15 снарядов из реактивных систем залпового огня. А также из ствольной артиллерии было еще 15 прилетов.

Глуховская громада: противник вел огонь из РСЗО, 20 прилетов.

Шалыгинскую громаду военные РФ обстреляли из минометов калибра 120 мм, 11 прилетов. И еще было 10 прилетов из ствольной артиллерии.

Краснопольская громада: 6 вражеских мин разорвались на пограничье.

Белопольская громада: враг дважды ударил из минометов калибра 120 мм. Всего было 27 прилетов.

"У россиян нет ничего святого. Это не новость, конечно, но сегодня враг в очередной раз это доказал своими действиями. В результате обстрела повреждена архитектурная достопримечательность - деревянная церковь Святой Варвары. А также пострадали памятник, дом культуры и здание старостата", – добавил глава ОВА.

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