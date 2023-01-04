Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2027 г.

Начало богослужения в 9 часов утра. Приглашаем украинских верующих к совместной молитве", - говорится в сообщении.

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