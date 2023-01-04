Епифаний на Рождество проведет богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры
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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.
"После получения соответствующего разрешения сообщаем верующим и общественности, что праздничную Божественную литургию по случаю Рождества Христова Предстоятель Православной Церкви Украины и Священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 7 января 2027 г.
Начало богослужения в 9 часов утра. Приглашаем украинских верующих к совместной молитве", - говорится в сообщении.
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Вітаю ПЦУ, всіх православних співвітчизників і всіх українських патріотів з першою службою у Києво-Печерській Лаврі, призначеною на 7 січня.
Ця приємна звістка заскочила мене в дорозі на Фанар, де в річницю отримання Томосу ще раз подякую Його Всесвятості за підтримку України і нашої Церкви.
Лавра - це наша національна святиня, яка має бути духовним центром Української Церкви, а не провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора. Так і буде. Вже незабаром.
Просимо стежити за додатковими оголошеннями.
Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/ogoloshennya-bogosluzhinnya-z-nagody-rizdva-hrystovogo-mytropolyt-epifanij-zvershyt-v-uspenskomu-sobori-lavry/
Вангую - Расию разорвёт от этого!