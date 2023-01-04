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Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.
"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Початок богослужіння о 9 годині ранку. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+63 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар04.01.2023 21:19
+44 Evgeny N
показати весь коментар04.01.2023 21:36
+42 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар04.01.2023 21:24
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Вітаю ПЦУ, всіх православних співвітчизників і всіх українських патріотів з першою службою у Києво-Печерській Лаврі, призначеною на 7 січня.
Ця приємна звістка заскочила мене в дорозі на Фанар, де в річницю отримання Томосу ще раз подякую Його Всесвятості за підтримку України і нашої Церкви.
Лавра - це наша національна святиня, яка має бути духовним центром Української Церкви, а не провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора. Так і буде. Вже незабаром.
Просимо стежити за додатковими оголошеннями.
Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/ogoloshennya-bogosluzhinnya-z-nagody-rizdva-hrystovogo-mytropolyt-epifanij-zvershyt-v-uspenskomu-sobori-lavry/
Вангую - Расию разорвёт от этого!