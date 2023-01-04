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Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

лавра,київ

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, передає Цензор.НЕТ.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Початок богослужіння о 9 годині ранку. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Печерській Лаврі зазвучить українська молитва, - Епіфаній
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Топ коментарі
+63
паша мерседес пнх)?
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04.01.2023 21:19
+44
Офіційно ПЦУ не перейшла на григоріанський (новоюліанський) календар. Тому, знову ж таки ОФІЦІЙНО, це свято в ПЦУ саме 7-го січня.
Але в цій новині головне не це, а те, що богослужіння буде відбуватися в УСПЕНСЬКОМУ СОБОРІ КИЇВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ, яку РПЦ-ФСБ вважали своєю.
А перехід на нові дати святкування - то вже питання часу: після повномаштабного вторгнення та після того, як на УПЦ МП з'являться табличкі РПЦвУ, на мою думку, це піде набагато швидше
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04.01.2023 21:36
+42
окстись, москаль) твоє свято тепер в ростові - ****** туди.
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04.01.2023 21:24
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это у кацапов рождество 7 января,а у всех нормальных стран 25 декабря!
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04.01.2023 22:04 Відповісти
Слава Тобі Боже! Нарешті! Треба ще і з Нижньої Лаври вигнати московський сатанат.
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04.01.2023 22:08 Відповісти
Не так важно какого числа отметим рождество, главное, что в главном храме Украины украинская церковь, а не московские попы.
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04.01.2023 22:12 Відповісти
Даешь праздник- День взятия Бастилии!
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04.01.2023 22:24 Відповісти
ти з Бастілею поаккуратніше - від неї нічого не залишилось після взятія
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04.01.2023 22:53 Відповісти
На території Лаври ще лишились споруди під контролем РПЦ? Чи вже повністю здриснули?
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04.01.2023 22:37 Відповісти
ближні і дальні печери, тобто весь монастир, під Москвою. Вигнали їх лише поки що з терниторії музею-заповідника
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05.01.2023 03:40 Відповісти
Чому тільки на Різдво? Знову щоб бункерного не образити?
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04.01.2023 22:50 Відповісти
той храм практично не використовується, хіба що по великих празниках
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05.01.2023 10:26 Відповісти
Супер! Невже це станеться! А у цьому році хай Епіфаній Різдво відправляє 25 грудня
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04.01.2023 22:59 Відповісти
буде 2 Різдва у цьому році нам можна)
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04.01.2023 23:21 Відповісти
номальные украинцы православные уже отметили Рiздво 25 грудня
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05.01.2023 00:32 Відповісти
чудова Новина! Слава Богу!!
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04.01.2023 23:19 Відповісти
Петро Порошенко

Вітаю ПЦУ, всіх православних співвітчизників і всіх українських патріотів з першою службою у Києво-Печерській Лаврі, призначеною на 7 січня.
Ця приємна звістка заскочила мене в дорозі на Фанар, де в річницю отримання Томосу ще раз подякую Його Всесвятості за підтримку України і нашої Церкви.
Лавра - це наша національна святиня, яка має бути духовним центром Української Церкви, а не провінційним осередком псевдорелігійної структури країни-агресора. Так і буде. Вже незабаром.
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05.01.2023 00:06 Відповісти
Святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Початок богослужіння о 9 годині ранку. Запрошуємо українських вірних до спільної молитви.
Просимо стежити за додатковими оголошеннями.
Пресслужба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)
https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/ogoloshennya-bogosluzhinnya-z-nagody-rizdva-hrystovogo-mytropolyt-epifanij-zvershyt-v-uspenskomu-sobori-lavry/
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05.01.2023 00:40 Відповісти
що, це укр. поп, i вiн замiнить попiв з Москви?
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05.01.2023 02:34 Відповісти
Боюся, щоб московський сатанат не спровокував бійню між вірянами... це єдине, що кацапським попам залишилося.
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05.01.2023 07:25 Відповісти
Татаро-монголькой церкви московского патриархата показали на дверь. Этого эпохального события Украина ждала несколько веков. Конечно еще много работы, необходимо все помыть, продезинфицировать, московских попов отправить на их родину. Пусть там поют свои ***-ские песни.
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05.01.2023 08:20 Відповісти
Маю надію, що після ФСБшної гидоти наші святині освятили справжнім Православним Хрестом, щоб не було і духу від Гундяя і Паші-мерседеса.
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05.01.2023 08:27 Відповісти
Это круто!
Вангую - Расию разорвёт от этого!
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05.01.2023 10:39 Відповісти
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