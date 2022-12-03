В Печерській Лаврі зазвучить українська молитва, - Епіфаній
2 грудня було зроблено "вагомий крок для повернення української молитви" до Києво-Печерської Лаври, вважає предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Свою позицію він озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні (2 грудня. - Ред.) ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу Помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині - Печерської Лаври", - написав він.
Епіфаній зазначив, що у різних людей ця подія може викликати різні емоції.
"Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень. Хтось обурюється, бо хоче, щоби все вже було розв’язане. Але не варто применшувати значення того, що відбулося - сьогодні Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона - як новонароджене немовля", - пише він.
Предстоятель УПЦ пообіцяв, що в святині українського народу зазвучить щоденна молитва рідною мовою "за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України".
Епіфаній закликав вірян зберігати спокій та працювати далі.
Нагадаємо, 2 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ не йдеться.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.liga.net/politics/opinion/tomos-i-tomos-kratkaya-istoriya-rptsb
https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/42281-znajshovsya-tomos-rpc.html
Україна - держава
ЗСУ - складова частина ДЕРЖАВИ!!!
Все - безплатна лекція по міжнародному праву закінчена! Тепер - тільки за гроші!
Але не забувайте, що зелені покидьки відкрили на Порошенко справу за отримання Томасу, стверджуючи, що він таким чином розпалює релігіозну ворожнечу.
Справу намагались адвокати Порошенка закрити, але це їм не вдалося, вона доси розслідується нашим славетним ДБР.
Ось така х--ня, малята.
https://day.kyiv.ua/article/ukrayintsi-chytayte/pro-shcho-movchat-baykari-rosiyskoyi-istoriyi https://day.kyiv.ua/article/ukrayintsi-chytayte/pro-shcho-movchat-baykari-rosiyskoyi-istoriyi
Чому мовчить партія ЕВРОПЕЙСЬКа солідарність ? Чи розкрадені історічні цінності - це не національні цінності членів партіі ? Теж питання і до партіі Голос
Вона там має звучати цілодобово.
І кадилом добре по всіх закутках пройтись.
Де розум в людей...
Треба була війна, і масштабна, щоб кожному дійшло.
Чому його всі ці роки використовувала мацква ?
питання - в якому соборі буде проводити службу Епіфаній ?