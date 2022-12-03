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В Печерській Лаврі зазвучить українська молитва, - Епіфаній

епіфаній

2 грудня було зроблено "вагомий крок для повернення української молитви" до Києво-Печерської Лаври, вважає предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Свою позицію він озвучив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (2 грудня. - Ред.) ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу Помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині - Печерської Лаври", - написав він.

Епіфаній зазначив, що у різних людей ця подія може викликати різні емоції.

"Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень. Хтось обурюється, бо хоче, щоби все вже було розв’язане. Але не варто применшувати значення того, що відбулося - сьогодні Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона - як новонароджене немовля", - пише він.

Читайте: Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ, - Євстратій (Зоря)

Предстоятель УПЦ пообіцяв, що в святині українського народу зазвучить щоденна молитва рідною мовою "за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України".

Епіфаній закликав вірян зберігати спокій та працювати далі.

Нагадаємо, 2 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ не йдеться.

Автор: 

Лавра (294) релігія (386) УПЦ МП (1205) церква (698) Епіфаній (349) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+17
Лавру назвали в Русі Києво-ПЕЧЕРСЬКОЮ а не ПЕЩЄРСКОЙ.По цьому можем судити яка мова в часи Русі була руською.
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03.12.2022 08:18
+17
ці попи не каночіні - це агенти фсб !!! так звана рпц немає жодного стосунку до автентичного Православʼя - це самосвʼяти з томосом від тогваріща сталіна !!!







https://www.liga.net/politics/opinion/tomos-i-tomos-kratkaya-istoriya-rptsb

https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/42281-znajshovsya-tomos-rpc.html
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03.12.2022 08:20
+16
ЗСУ в этом вопросе всегда первые...!
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03.12.2022 08:51
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цю молитву проголосить Епіфаній переступаючі через відрубані голови москальских попів
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03.12.2022 08:04 Відповісти
ці попи не каночіні - це агенти фсб !!! так звана рпц немає жодного стосунку до автентичного Православʼя - це самосвʼяти з томосом від тогваріща сталіна !!!







https://www.liga.net/politics/opinion/tomos-i-tomos-kratkaya-istoriya-rptsb

https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/42281-znajshovsya-tomos-rpc.html
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03.12.2022 08:20 Відповісти
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03.12.2022 08:36 Відповісти
ЗСУ в этом вопросе всегда первые...!
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03.12.2022 08:51 Відповісти
Ось мені не зрозуміло. Якщо Православна Церква України, то чому Українська Повстанська Армія, а не Повстанська Армія України?
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03.12.2022 08:08 Відповісти
Тому що РПЦ МП в Україні назвала себе Українська Православна Церков (УПЦ). До речі грецька православна Церков назваеться ПЦЕ (Православна Церков Еллади)
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03.12.2022 08:14 Відповісти
Вы как с дуба грохнулись. Бандера давал шанс схiднякам найти себя в правильном русле... А многие(схiдняки) еще до сих пор ищут русло в зебилах.
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03.12.2022 08:16 Відповісти
Чому приналежність до України стоїть на останньому місці, а не на першому? Чому Збройні Сили України, а не Українські Збройні Сили?
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03.12.2022 08:23 Відповісти
Тому що "державність" - на першому місці!
Україна - держава
ЗСУ - складова частина ДЕРЖАВИ!!!
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03.12.2022 08:38 Відповісти
Якщо державність на першому місці, то повинні бути Українські Збройні Сили.
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03.12.2022 08:56 Відповісти
Якої саме держави "українські збройні сили"?
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03.12.2022 09:03 Відповісти
Тоді чому Українська залізниця, а не залізниця України?
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03.12.2022 09:11 Відповісти
Ти довго будеш "мізки ї*ать? Ніяк не "врублюся" - що тобі дає ОЦЕЙ "срач"? Відповідаю останній раз: є "обов"язкові ознаки держави" (Одною з них є наявність "апарату насильства", який включає і наявність армії держави) Всі ці складові частини повинні мать чітку визначеність належності до держави, як незалежної юридичної інституції - "суб"єкту міжнародного права" Залізниця не є обов"язковою ознакою "державності" - їх колись не існувало взагалі, а в деяких острівних країнах вони відсутні і зараз Тому до них немає вимог, як до армії , прокуратури, суду, банківської системи та інших обов"язкових державних інституцій
Все - безплатна лекція по міжнародному праву закінчена! Тепер - тільки за гроші!
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03.12.2022 09:33 Відповісти
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03.12.2022 10:05 Відповісти
Вмію я ставити запитання. Досвід 10 років на Цензорі не проп"єш.
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03.12.2022 10:50 Відповісти
"Хвали мене, моя губонько - роздеру до вуха!"
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03.12.2022 10:55 Відповісти
Дядя , судя по твоїм коментам-ти ****** мучаєшся час від часу.
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03.12.2022 10:48 Відповісти
А с каких, так сказать , соображений Украина принадлежит церкви, церковь потому и украинская. Бо есть еще и греко-католическая... Тем более, шо церковь отделена от государства. То же самое и с Армией. Именно Армия принадлежит Украине, а не наоборот... иначе то будет притча о черных полковниках... Не понимать такое... Хотя чем призебилковатый совок, - то лучше полковники .
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03.12.2022 10:04 Відповісти
в УПА, за вільну, незалежну УКраїхну, проти червоножопого окуно-нацистького окупаційного біонепотребу воюволи багато націй, вклучаючи колишній вояків окупаційної, нак званої "ркка/совіцької армії" !!! зокрема євреїв в УПА було приблизно 10% відсотків, що. приблизно відповідало кількості громадян єврейської націанальності у східній Польщі (Галичині, Волині) до початку 2Світової війни, до 1 вересня 1939 року !!!
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03.12.2022 08:32 Відповісти
До чого тут національності. Це була Українська Повстанська Армія, тому її приналежність до України стоїть на першому місці.
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03.12.2022 08:59 Відповісти
А УГА до якої "України" відноситься? До "України галицької"? І що ж це за "суб"єкт міжнародного права"? Ця держава мабуть входила у "Лігу націй"? Мала дипломатичні стосунки з іншими державами? (тобто була ними визнана)
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03.12.2022 10:19 Відповісти
це щоб вірні не плутали справжню ЦЕркву з Томосом від Вселенського Патріарха, від самозванців, самосвʼятів з ворожої фсб/кгб секти !!!





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03.12.2022 08:26 Відповісти
Це як Київську Русь назвали Україною, щоб не плутали з вкраденою московитами назвою Русь.
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03.12.2022 08:30 Відповісти
так звану "київська русь" це манітуляція, міф 300-200 річної давності, так званих мацковіцьких "істориків", в основну німців яких, за великі гроші, найняли цариці єлезвкета (точка диібла петьки1 від полкової повії) та німецька курва катька 2 !!! уся історія росії/масцковії це крадіжка історії Русі-України, міфи і маніпуляції !!!
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03.12.2022 08:37 Відповісти
Русь була одна - це Київська, Чернігівська та Переяславська Землі. Навіть Новгород і Смоленськ в ті часи не вважалися Руссю. Термін "Київська Русь" винайшли московитські псевдоісторики, щоб легалізувати міфічну "Володимиро-Суздальську Русь", як нібито спадкоємицю(?) "Київської Русі".
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03.12.2022 09:27 Відповісти
Томас це, звичайно, чудово.
Але не забувайте, що зелені покидьки відкрили на Порошенко справу за отримання Томасу, стверджуючи, що він таким чином розпалює релігіозну ворожнечу.
Справу намагались адвокати Порошенка закрити, але це їм не вдалося, вона доси розслідується нашим славетним ДБР.
Ось така х--ня, малята.
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03.12.2022 11:42 Відповісти
Слава Богу. Многие лета нашему митрополиту . Долой гундяевских сатанистов за поребрик, а кто выпросил - на кичу....
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03.12.2022 08:13 Відповісти
Де мерседес, кадило, гармошка, балалайка та їнші сатаністи? На нарах? Чи в хорі підспівують?
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03.12.2022 08:15 Відповісти
Лавру назвали в Русі Києво-ПЕЧЕРСЬКОЮ а не ПЕЩЄРСКОЙ.По цьому можем судити яка мова в часи Русі була руською.
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03.12.2022 08:18 Відповісти
тю, нашо так далеко заходити?? вистачає поіхати в Словакію, там на сході цілі регіони говорять, як вони кажуть, РУСИНСЬКОЮ мовою, і називаються - РУСИНИ з давніх віків, просто були природньо відділені Карпатами і поселились там ше за РУСІ!!!! помлухайте іхню РУСИНСЬКУ, це ******* украінська мова, з невеликим (10%) домішком діалектів та архаізмів, і з легким гуцульским акцентом, от і свя історія віків ********** і назв в ЖИВУ!!!
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03.12.2022 08:36 Відповісти
Можна поїхати ще ближче, на Закарпаття у місто Берегів. Там у музеї Берегівщини директор того музею розказував мені про русинів, до речі, українською мовою але вважав що то у нього русинська мова. А назву русини він виводить не від Русі (руси, русичі, русини), а назва русини - це тому, що русяве волосся і блакитні очі.
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03.12.2022 08:57 Відповісти
Так ведь и Москву основал Юрий Долго(Довго)рукий, а не Юрка Длиннорукий.
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03.12.2022 08:36 Відповісти
це міф кацапів !!! мацкву заснував боярин, із Золотої Орди, Кучка, перша автертична назва цієї дерьовні - кучка (кучково, кучкіно) !!! до речі засновувалася вона як караван-сарай !!!
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03.12.2022 08:43 Відповісти
Может быть, но даже этот миф, они сделали через свою обезьяню жопу, т.к. Юрий Долгорукий киевлянин и похоронен в Киеве.
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03.12.2022 08:45 Відповісти
А ще в росії є СЕРГИЕВ Посад а не СЕРГЕЄВ. Топоніми руйнують міфи пропагандонів.
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03.12.2022 08:55 Відповісти
Селище Москва, до речі, в перекладі з давньофінської дослівно означає «гнила вода», почало заселятися племенами моксель із 1272 року. І найголовніше: хан Золотої Орди Менгу-Тимур, а не князь Юрій Долгорукий став справжнім засновником Москви й Московського улусу.

https://day.kyiv.ua/article/ukrayintsi-chytayte/pro-shcho-movchat-baykari-rosiyskoyi-istoriyi https://day.kyiv.ua/article/ukrayintsi-chytayte/pro-shcho-movchat-baykari-rosiyskoyi-istoriyi

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03.12.2022 09:00 Відповісти
Да, согласен, но ведь эти макаки носятся с киевлянином Юриев Долгоруким, как с основателем их свинарника. Сами того, по своей генетической тупости, не понимая, что над ними смеётся весь мир, ну кроме восточно-уральского сброда наполовину вогулов, на четверть башкиров и на четверть коми-перьмяков, осевшего при бегстве от монголов в Европе - мадьяр.
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03.12.2022 09:07 Відповісти
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03.12.2022 08:30 Відповісти
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03.12.2022 08:34 Відповісти
НАРЕШТІ!
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03.12.2022 08:33 Відповісти
Коли СБУ І ДБР арештують Ткаченко за нанесення ущербу УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРІ - за розграбовані музеї на оккупованих теріторіях, за НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ І ПОФІГІЗМ до ЗБЕРЕЖЕННЯ музейних цінностій?

Чому мовчить партія ЕВРОПЕЙСЬКа солідарність ? Чи розкрадені історічні цінності - це не національні цінності членів партіі ? Теж питання і до партіі Голос
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03.12.2022 08:40 Відповісти
Нарешті.
Вона там має звучати цілодобово.
І кадилом добре по всіх закутках пройтись.
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03.12.2022 08:41 Відповісти
Чому українці гнобили власну церкву...
Де розум в людей...
Треба була війна, і масштабна, щоб кожному дійшло.
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03.12.2022 08:42 Відповісти
Українська держава за свої кошти повністю відбудувала Успенській Собор
Чому його всі ці роки використовувала мацква ?

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03.12.2022 08:44 Відповісти
Тому службу ПЦУ мае проводити у ГОЛОВНОМУ СОБОРІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛАВРИ - Успенському .

питання - в якому соборі буде проводити службу Епіфаній ?
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03.12.2022 08:47 Відповісти
по великих сятах 2-3 рози на рік тут
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03.12.2022 09:18 Відповісти
Слава Богу!
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03.12.2022 10:04 Відповісти
Так коли мацковських попок срачами гнати будуть? Особливо смачних пенделів заслужив Пашка-Мерседес )))
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03.12.2022 10:33 Відповісти
і то сьогодні а не колись
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03.12.2022 15:01 Відповісти
 
 