Справедливый мир в Украине должен включать принцип территориальной целостности, - Белый дом
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Справедливый мир в Украине должен предусматривать суверенитет и территориальную целостность страны.
Об этом на брифинге 3 января сообщила спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер, текст брифинга опубликован на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Мы все поддерживаем справедливый мир. Вы слышали, как президент [Байден] сказал эти самые слова на пресс-конференции, когда президент Зеленский совершил свою первую поездку за 300 дней после начала российской агрессии. Но когда мы говорим о справедливом мире, это должно включать принципы суверенитета и территориальной целостности ООН", – отметила она.
Жан-Пьер подчеркнула, что Россия не готова к серьезной дипломатии, а наоборот, поднимает ставки в войне против Украины.
"Они удваивают ставку на аннексию украинской территории и настаивают на том, что они ее сохранят. И это то, что они делают. Так что это вообще не основа для настоящей дипломатии", – сказала она.
Спикер Белого дома добавила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы она была в более выгодном положении, когда наступит момент переговоров.
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Які переговори?
Люди працюють над змістом слів. Не те що наприклад кретин данілов
Как можно о другом подумать?
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
🤣
Що це значить.. здогадайтеся самі...
По факту кадровая красная армия путлерской банды сдохла..остались ЧМОбики повара, сидевшие в тюрьмах по 20 лет..с них вояки,что из меня маршал Финляндии Маннергейм...🤣 разбивший краснопузых👹👹👺👺👺 баранов Сралина Зимой 1940 года...