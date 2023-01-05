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Справедливый мир в Украине должен включать принцип территориальной целостности, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

сша,дім,білий

Справедливый мир в Украине должен предусматривать суверенитет и территориальную целостность страны.

Об этом на брифинге 3 января сообщила спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер, текст брифинга опубликован на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Мы все поддерживаем справедливый мир. Вы слышали, как президент [Байден] сказал эти самые слова на пресс-конференции, когда президент Зеленский совершил свою первую поездку за 300 дней после начала российской агрессии. Но когда мы говорим о справедливом мире, это должно включать принципы суверенитета и территориальной целостности ООН", – отметила она.

Жан-Пьер подчеркнула, что Россия не готова к серьезной дипломатии, а наоборот, поднимает ставки в войне против Украины.

"Они удваивают ставку на аннексию украинской территории и настаивают на том, что они ее сохранят. И это то, что они делают. Так что это вообще не основа для настоящей дипломатии", – сказала она.

Спикер Белого дома добавила, что США продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы она была в более выгодном положении, когда наступит момент переговоров.

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Топ комментарии
+9
переговори про капітуляцію русні.
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05.01.2023 03:01
+8
Спікерка Білого дому додала, що США й надалі надаватимуть військову допомогу Україні, щоб вона була у вигіднішому становищі, коли настане момент переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3391345
Які переговори?
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05.01.2023 01:57
+7
це дипломатія.
Люди працюють над змістом слів. Не те що наприклад кретин данілов
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05.01.2023 03:16
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Спікерка Білого дому додала, що США й надалі надаватимуть військову допомогу Україні, щоб вона була у вигіднішому становищі, коли настане момент переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3391345
Які переговори?
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05.01.2023 01:57 Ответить
переговори про капітуляцію русні.
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05.01.2023 03:01 Ответить
це дипломатія.
Люди працюють над змістом слів. Не те що наприклад кретин данілов
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05.01.2023 03:16 Ответить
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
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05.01.2023 04:53 Ответить
Познайом з цієї мудрістю )(уйла та його прихильників, бо вони, здається, точно узяли ношу не по собі!
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05.01.2023 09:15 Ответить
Именно о них речь и шла.
Как можно о другом подумать?
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05.01.2023 10:32 Ответить
Дончане пишут что бои идут вокруг Донецка..фронт приближается..такого никогда не было..стекла дрожат от канонады...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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05.01.2023 10:17 Ответить
Доктор HIMARS файний лікар💪✊
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05.01.2023 10:20 Ответить
Очікується вирішальна битва , Доля українців рішиться у цьому році. Чи залишаться українці рабами олігарха Коломойського , чи стануть рабами олігарха Ротенберга Чия армія переможе , тому і будуть належать раби.
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05.01.2023 10:41 Ответить
Законодавство України завдяки Зеле вже приведене у повну відповідність російському.
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05.01.2023 10:58 Ответить
Майдан тебе вилікує...хоча це було при дважди нє сідевшем Індюкові донецькому та при Кучмістістах Кодломойских...
🤣
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05.01.2023 11:01 Ответить
зараз в України переміг антимайдан ,і це погано
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05.01.2023 13:31 Ответить
В Китае неожиданная отставка..главу МИД Китая Ван И...большого друга путлера, Сидзиньпинь уволил...
Що це значить.. здогадайтеся самі...
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05.01.2023 10:53 Ответить
Американці вкотре нагадують Зеле. Знають, що його влаштують і кордони 24 лютого.
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05.01.2023 10:55 Ответить
Активные боевые действия прекратятся к 20 апреля..., посевная и прочие колхозные дела...
По факту кадровая красная армия путлерской банды сдохла..остались ЧМОбики повара, сидевшие в тюрьмах по 20 лет..с них вояки,что из меня маршал Финляндии Маннергейм...🤣 разбивший краснопузых👹👹👺👺👺 баранов Сралина Зимой 1940 года...
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05.01.2023 11:07 Ответить
Степан Бандера про Захід
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05.01.2023 15:01 Ответить
 
 